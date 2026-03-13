即完売した“NEO TRI GRIP”が再入荷！そして・・・オートメッセで大反響だった、ペインターシート デリカミニドアサイドパネルガーニッシュがついに発売開始！！

NEO TRI GRIP 待望の再入荷！

株式会社ハセ・プロ

初回ロット数が１週間で完売した、大人気商品3ピース分割タイプのハンドルジャケット

“NEO TRI GRIP”が再入荷いたしました！

※ご予約注文をいただいているお客様へは順次配送を行っております、お待たせをし申し訳ございません。

- カバータイプで “究極のガングリップ” に挑戦！- 疲労軽減・長距離ドライブ訴求に特化した設計！- 日本国内のラリーで最も過酷と言われている グラベル RALLY HOKKAIDOにて実証済！

商品ページはこちらをクリック(https://www.hasepro.co.jp/view/item/000000019803)

商品動画はこちらをクリック(https://www.youtube.com/watch?v=DlpFwcX-kdU)

スプリングカスタムフェアはこちらをクリック(https://www.hasepro.co.jp/view/page/springsale2026)

センターマークレザー 全３色

ネオトライグリップにぴったりの“センターマークレザー”(https://www.hasepro.co.jp/view/item/000000019822)のご紹介です♪

マジカルセンターマークレザー

HJCM-1

レッド

HJCM-1RED

イエロー

HJCM-1YEL

グレー

HJCM-1GRY

ハンドルカバー上部に手軽に装着できます。

車のハンドル上部に装着し、ハンドルの舵角および直進状態の確認やドレスアップにピッタリな商品です。

自分だけのオリジナルカスタムをお楽しみいただけましたら幸いです。

太陽光でのお色紹介動画はこちら(https://www.youtube.com/shorts/PY0igSCsE3I)

センターマークレザー装着方法動画はこちら(https://www.youtube.com/shorts/cY9rh2Kdarg)

ペインターシート デリカミニドアサイドパネルガーニッシュ

大阪オートメッセ2026のHASEPROブースにて、参考商品として展示しておりました、

HASEPROデモカー【超・新型デリカミニ】に施工していた “ペインターシート デリカミニ ドアサイドパネルガーニッシュ” (https://www.hasepro.co.jp/view/item/000000019848) について、多くのご来場者様より「販売はいつですか？」というお問い合わせを多数いただきました。

このたび、皆様からのご要望にお応えし、正式に販売を開始いたしました。

本製品は、HASEPROの【貼る！塗装シリーズ】のペインターシートです。

HASEPRO独自の調色技術で 三菱 近似色シリーズを再現！

デリカミニのドアサイドパネルにアクセントを加え、スタイリッシュな外観を演出するドレスアップアイテムです。

大阪オートメッセの会場でも多くの注目を集めたアイテムを、ぜひこの機会にお試しください。

商品ページはこちらをクリック(https://www.hasepro.co.jp/view/item/000000019848)

商品紹介動画はこちらをクリック

HASEPRO スプリングカスタムフェア 3月29日まで開催中！

セール会場はこちらをクリック(https://www.hasepro.co.jp/view/page/springsale2026)

3月29日(日)23：59までHASEPRO公式オンラインショップ/本社施工ショップ にて、スプリングカスタムフェアを開催しています！

【公式オンラインショップ】

商品最大20％OFF・ポイント最大10倍(一部新商品など対象外商品有り)

【本社施工ショップ】

施工代金10％OFF

そして先着100名様限定で マジカルカーボンNEO仕様の非売品ステッカーをプレゼント！

※マジカルカーボンNEOはHASEPRO の商品にも使用されている“立体的な奥行き”を有する

【本カーボン仕様】(https://www.youtube.com/watch?v=EXBNFyU_yY4)です。

ぜひお得なこの機会にご検討いただけましたら幸いです。

〒544-0014

大阪府大阪市生野区巽東2-20-12

電話番号 06-6751-2779

10：00～18：00