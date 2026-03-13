那須ガーデンアウトレットに「3COINS＋plus」が2026年3月20日（金・祝）NEW OPEN！

双日商業開発株式会社

双日商業開発株式会社(東京都中央区 代表取締役 柏木広喜)が運営する「那須ガーデンアウトレット」(栃木県那須塩原市)は、株式会社パルが展開する生活雑貨ブランド 3COINS+plus を新たに出店することをお知らせいたします。

3COINSは、あなたの”ちょっと幸せ”をお手伝いする雑貨店。ベーシックな生活雑貨から、空間を彩るインテリア雑貨など幅広いラインナップと、つい手に取りたくなるデザイン性のある商品たち…いつ行っても新しい発見がある「3COINS」は、あなたの“ちょっと幸せ”をお手伝いする雑貨店です。

生活雑貨・インテリア雑貨・服飾雑貨・モバイルアイテム・キッズアイテムなど、様々なアイテムを幅広く取り揃えています。

今回の出店により、ファッションブランドを中心に多彩なショップが揃う那須ガーデンアウトレットに、暮らしを彩る生活雑貨の魅力が新たに加わります。

ショッピングの楽しさに加え、「日常のちょっとしたお買い物」でも気軽に立ち寄れる施設として、より幅広いシーンでご利用いただける環境が整います。

観光やレジャーで訪れるお客様はもちろん、地域にお住まいのお客様にも日常的にお立ち寄りいただける、より身近で魅力的なアウトレット施設を目指してまいります。

「3COINS+plus」の出店により、ファッションアイテムだけでなく、暮らしに寄り添う生活雑貨のラインアップが充実し、普段のお買い物でも気軽に楽しめるショッピング環境がさらに広がります。

「今日はちょっと雑貨を見に」「ついでにお気に入りを探しに」――

そんな日常の小さなお買い物の場としても気軽に立ち寄れるアウトレットへ。

那須ガーデンアウトレットは、観光地としての魅力に加え、地域の皆さまの暮らしに寄り添う“日常使いできるアウトレット”として、より多くのお客様にご利用いただける施設づくりを進めてまいります。

■店舗概要

店舗名：3COINS+plus（スリーコインズプラス）

業態：生活雑貨・服装雑貨

場所：那須ガーデンアウトレット MIDDLE AREWA 060区画

オープン日：2026年3月20日（金・祝）

オープニングフェア

1500円（税込）以上お買い上げのお客様に各日先着200名様にオリジナルエコバッグプレゼント

期間：2026年3月20日（金・祝）～2026年3月22日（日）

■那須ガーデンアウトレットについて

那須ガーデンアウトレットは、豊かな自然に囲まれたロケーションの中でショッピングを楽しめるアウトレットモールです。国内外の人気ブランドをはじめ、飲食・サービス店舗など多彩なショップが揃い、観光とショッピングを同時に楽しめる施設として多くのお客様にご利用いただいています。

HP：https://www.nasu-gardenoutlet.com/

LINE：https://page.line.me/toj5447d

Instagram：https://www.instagram.com/nasu.garden.outlet/