【マクアケ新プロジェクト】口元の印象アップ♪唇でくわえて30秒！クリスタルで鍛える振動フェイスエクササイズ

口元のシリコンは取り外して丸洗いできるから清潔に使える。

株式会社ニーズ

株式会社ニーズ／株式会社サンファミリー（本社：兵庫県加古川市、代表取締役：本岡勝則）は、応援購入サービスMakuake（マクアケ）にて、2026年3月13日(金)～4月6日(月)の期間限定で「Cellsh クリスタルリップ」を先行予約販売を開始します。

・表情筋のトレーニングは「新時代」へ

毎日の美容のためのケアに、“顔トレ”という新習慣。

「Cellsh クリスタルリップ」は、唇でくわえて振動させるだけ。

約30秒という短時間で、口元まわりの筋肉を心地よく刺激し、新しいセルフケア体験を生み出します。

宝石のように輝くクリスタル形状は、美容商品の枠を超えたトレーニングアイテムとして新しい存在感。オーロラは洗練された華やかさを、シルバーはクールな機能美を演出します。

性別や年齢にとらわれず、自分らしく選べる2カラーで、表情筋ケアはもっと自由になります。

「新たな世代フェイスエクササイズという選択」

・口元は、印象を決める。

笑顔。話し方。第一印象。その多くを左右するのが「口元の動き」。マスク生活やリモートワークで知らないうちに使わなくなっている顔の筋肉はありませんか？

「Cellsh クリスタルリップ」は、唇でくわえて振動させることで口元まわりの筋肉を心地よく刺激する新発想のフェイスエクササイズアイテムです。

・唇でくわえるだけ・・・スイッチONで30秒のオートトレーニング！

特別なトレーニングは必要なし！することはとってもシンプル。

・ 唇でくわえる

・ スイッチを押す

・ 30秒ブルブルを耐えるだけ

振動が口元まわりを刺激し、毎日の表情筋トレーニング習慣をサポートします。

忙しい朝も、仕事の合間も、テレビを見ながらでも・・・

とにかく「続けやすさ」にこだわりました。

・クリスタルのように輝く美しいフォルム。

ジュエリーを思わせる多面体デザイン。

使用していない時は、洗面台に置いていても映える。美容アイテムとして、スタイリッシュで自慢したくなるデザインに仕上げました。もちろんSNS映えも・・・。

・ここがすごい！クリスタルリップの特徴！

【特徴１.】強弱2段階振動 × 30秒オートトレーニング、シンプルな操作方法で扱いやすい仕様

１.まずは本体上部のボタンを長押しで電源ON⇒ボタンが光ります。

２.本体のマウスピースを唇で挟むようにくわえたら再度ボタンを押すと振動(弱モード／30秒)開始。

３.更にボタンと押すと振動(強モード／30秒）開始。

４.もう一度押すと振動が止まります。（スタンバイモード）

※スタンバイモード及び各モード終了状態で15秒放置していただくと電源が自動的にOFFとなります。（長押しで電源OFFにもできます。）

ボタン操作で弱・強を切り替え可能。

各モードは30秒のオートトレーニング。

電源のつけっぱなしを防ぐ為、電源が入っている状態で15秒放置すると自動的に電源がOFFになる設計で、安心して毎日のケアに取り入れられます。

【特徴２.】丸洗いできるシリコンマウスピース

口元に触れる部分は取り外して洗えるシリコン素材。清潔に保てるから、毎日気持ちよく使えます。

【特徴３.】男女兼用 × 2色展開

シルバーとオーロラの2カラー。

年齢・性別を問わず使えるユニセックスデザインで、自宅でも、外出先でも活躍する

「持ち歩けるフェイストレーニングアイテム」です。

【特徴４.】USB Type-C充電で、いつでもスマートに。

「Cellsh クリスタルリップ」は、USB Type-C対応の充電式。ご自宅でも、オフィスでも、出張先でも。PC・モバイルバッテリー・USBアダプター等、身近な電源から手軽に充電できます。

フル充電までは約1時間。弱振動なら約300回、強振動でも約250回の連続使用が可能です。また、安全性も踏まえて、過充電防止機能も搭載しています！

※USB type-Cケーブル1本(約80cm)付属しております。ACアダプタは付属しておりません。

・こんな方におすすめ♪

・ 口元の印象をすっきり見せたい！

・ 素敵な笑顔と言われたい！

・ 自宅でもリモート会議前にもリフレッシュ！

・ 美容ケアアイテムが大好き！

・意識の高い男性にもぴったり！

・なぜ「振動」させるのか？

・口元や表情筋まわりの筋肉は腕や脚と違ってそもそも“鍛えている実感”が出にくい

・動かし方が偏りやすい（いつも同じ表情・同じクセ）

・適度な負荷のかけ方が難しい

「Cellsh クリスタルリップ」は、「自分の意思では得られない刺激を、短時間で均一に得ることができる」という特徴があります。

１.「微細な刺激」を連続的に入れられる

振動は、細かい揺れが繰り返し入るため「同じ動きの繰り返し」を手軽に作れるのがポイントです。自分で「唇を微妙に動かし続ける」のは難しいですが、振動だと短時間で一定の刺激が入りやすい。

２. “支える筋肉” が働きやすい

振動がある状態で口元を安定させようとすると、体は無意識に「ブレを抑えよう」とします。この“ブレを抑える働き”は、筋トレで言うところの安定させる筋肉（スタビライザー）が働く状態に近く、口元周辺に「使うきっかけ」を作りやすい考え方です。

・なぜ「表情筋まわりを振動」させるとトレーニングになるのか？

結論から言うと、トレーニングの正体は

“振動そのもの”だけではなく、振動がある状態で「くわえて支える」「形を保つ」ことで筋肉が働く点です。

ちなみに「Cellsh クリスタルリップ」を使用することで、大頬骨筋、小頬骨筋、咬筋、口輪筋、下唇下制筋、口角下制御筋、オトガイ筋などに刺激が伝わります。

つまりこういう構造です。

1) 「くわえる」だけで“等尺性”の負荷がかかる

くわえる（保持する）＝負荷＋ 振動（ブレ）＝安定させる必要が増える

→ 口元・頬・あご周りの筋肉を使いやすい状態になる

くわえて落とさないように保つとき、口元は動かさずに力を入れる"等尺性収縮"となり、これは筋トレでいうと、体幹を鍛えるプランクみたいに“動かないけど効く”タイプの負荷です！

2) 振動があると「微調整」が増える

振動が入ると、口元はわずかにブレます。すると身体は、ずれないように、落ちないように、くわえ位置を保つようにと細かい微調整を繰り返します。

この「微調整＝小さな筋活動の繰り返し」が“使っていない筋肉を起こす”きっかけになると考えられます。

・大切な人へのプレゼントにもおススメ♪

他にはない美容グッズ、プレゼントとしてもいかがですか？

※写真はイメージです。プレゼント包装は承っていません。

・毎日の30秒が、未来の表情をつくる。

30秒くわえるだけの新習慣。

「Cellsh クリスタルリップ」で始める表情筋トレーニング

忙しい毎日の中で、自分の顔と向き合う時間は意外と少ないもの。 だからこそ私たちは、「短時間で、無理なく続けられること」にこだわりました。

使い方は簡単：唇でくわえてスイッチを押すだけ。

わずか30秒：心地よい振動が、口元の筋肉にアプローチします。

どこでも一緒：洗面台、デスク、バッグの中。ふとした瞬間に手に取れるコンパクト設計。

美容のため、仕事の印象のため、そして自分らしい笑顔のために。 性別や年齢を問わず、すべての方へ。 表情筋ケアの新しいスタンダードを、あなたの毎日に。

・使用上のご注意

【仕様】

商品名：「Cellsh クリスタルリップ」

サイズ：（約）D5.0×W4.9×H4.9cm

重 量：約50g

材 質：本体：ABS樹脂

マウスピース：シリコーンゴム

付属品：USB type-Cケーブル1本(約80cm)／取扱説明書

仕様充電池：リチウムイオン電池

電池容量 ：200mA

満充電時間：約1時間

連続使用時間：弱・・・約300回／強・・・約250回

過充電防止機能あり

【スケジュール】

■プロジェクト開始：2026年3月13日（金）

■プロジェクト終了：2026年4月6日（月）

■発送予定：5月下旬ごろより申し込み順に順次発送

●目標金額：100,000円

●詳細URL：https://www.makuake.com/project/crystallip/

※詳しい発送時期はに関しては活動レポートかメールにて適時ご連絡させて頂きます。