【イベントも開催決定！】５月に主演映画も公開予定！『中村ゆりか写真集（仮）』５/20発売！

株式会社 宝島社

日本だけでなく中国や韓国、アジアでも人気！ 今大注目の、俳優でありアーティストでもある中村ゆりかさんの写真集を５月20日（水）に発売します。

W主演で話題を集め、自身がエンディングテーマも務めたドラマの劇場版『チェイサーゲームW 水魚の交わり』（５月15日公開）を控える中村ゆりか待望の写真集。全カット八ヶ岳で撮影された今作は、八ヶ岳の自然がゆりかさん本人の持つ独特の雰囲気をさらに魅惑的にしてくれました。黒のジャケットコーデで抜け感のあるクールなカットや、自然な表情をとらえたナチュラルなカット、さらには水着姿まで、俳優でありアーティストでもある表現者・中村ゆりかの魅力をギュっと詰め込んだ一冊です。

購入特典として、Amazonではチェキ風ステッカー、楽天ブックスではラッキードローが付いてきます。そのほか、今後も順次情報解禁予定です。さらにイベントも開催決定！ 詳細は後日発表します。

先行カットを公開！

中村ゆりかさんコメント

この度、写真集発売が決定してとても嬉しいです！

八ヶ岳の自然に囲まれて様々なスタイルで心地よく撮影ができました。

今年は15周年の記念の年でもあり、今しか残せない瞬間をこの一冊に閉じ込めています。

ぜひお気に入りのカットなど見つけてもらえたら嬉しいです。

イベントも開催決定！詳細は後日発表予定

【公式SNS】今後の情報は公式SNSより随時発信！

X：https://x.com/yurika_n_book

Instagram：https://www.instagram.com/yurika_n_book/

【ネット書店特典】

Amazon………直筆サイン入りチェキ風ステッカーを抽選で10名様にプレゼント

楽天ブックス……………ラッキードロー 直筆サイン入りポストカード10枚

●中村ゆりか（なかむら・ゆりか）

俳優。アーティスト。2011年映画『5windows』主演でデビュー。NHK連続テレビ小説『まれ』出演、ドラマ『ギルティ』で兄への偏愛に狂う瑠衣役で注目を集め、憑依型の役者、怪演などと評される。2026年ドラマ『略奪奪婚』で演じた相葉えみるの狂気的に夫を愛する姿も話題に。2024年W主演ドラマ『チェイサーゲームW ～パワハラ上司は私の元カノ』は日本のGL作品の先駆けとなり、日本に留まらずアジア・アメリカ・南米など世界各国で大きな反響を獲得、2025年シーズン2放送、今年2026年5月劇場版公開などファンを増やし続けている。2022年『浮ついたHeart』でアーティストデビュー。2025年、自身初となる5都市ワンマン音楽ツアーを成功させ、俳優とアーティスト多分野での表現活動を続けている。

『中村ゆりか写真集（仮）』

発売日：2026年５月20日

定価：3850円（税込）