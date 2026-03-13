TACビジネス実務法務検定(R)講座オンラインセミナー開催！「ビジ法1級 オンラインライブ通信 体験講義」
TAC株式会社
ビジ法1級 オンラインライブ通信 体験講義
- 詳細・お申し込み:https://www.tac-school.co.jp/kouza_busi/1event.html(https://www.tac-school.co.jp/kouza_busi/1event.html)
＜主なセミナー内容＞
＜こんな方におすすめ＞
- 日時:2026年3月27日（金）19:00～20:00
- 形式:Schoo Swing（実際にオンラインライブ通信講座で使用する学習プラットフォームです）
- 参加費: 無料
- 講師:多賀 潤（たが じゅん）講師
- 詳細・お申し込み:https://www.tac-school.co.jp/kouza_busi/1event.html(https://www.tac-school.co.jp/kouza_busi/1event.html)
【PROFILE】
ビジ法1級 オンラインライブ通信 体験講義
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セミナー開催の背景・概要
TACビジネス実務法務検定試験(R)講座の1級対策コースは「オンラインライブ通信講座」と「Web通信講座」の受講形態がございます。講座お申込み後は、どちらの受講形態も初回は録画配信の講義を受講していただきますが、今回、リアルタイムで講義を受講していただけるオンラインセミナーの開催をいたします。
1級の受験を目指す方で、オンラインライブ通信講座に興味のある方はぜひご参加ください。
＜主なセミナー内容＞
１.「1級論文アプローチ講義」オンラインライブ配信での体験講義
２.質疑応答
＜こんな方におすすめ＞
●3級・2級修了者
●1級受験予定・検討者
開催詳細- イベント名:ビジ法1級 オンラインライブ通信 体験講義
- 日時:2026年3月27日（金）19:00～20:00
- 形式:Schoo Swing（実際にオンラインライブ通信講座で使用する学習プラットフォームです）
- 参加費: 無料
- 講師:多賀 潤（たが じゅん）講師
- 詳細・お申し込み:https://www.tac-school.co.jp/kouza_busi/1event.html(https://www.tac-school.co.jp/kouza_busi/1event.html)
多賀 潤（たが じゅん）講師
【PROFILE】
TACビジネス実務法務検定試験(R)講座 専任講師（1級担当）・ビジネス法務エグゼクティブ(R)
長年にわたる受験指導経験を持ち、徹底的な試験分析に基づいた的確な講義により毎年多くの合格者を輩出している。
会社概要
会社名：TAC株式会社
代表者：代表取締役社長 多田 敏男
設立：1980年12月
事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業
本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18
Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/