Fast IPSパネルやWQHDによって鮮やかな映像を提供、コスパ◎で新生活を応援するゲーミングモニター27インチを、ジェネリック家電ブランド「MAXZEN」より2026年3月12日から発売

エクスプライス株式会社

ジェネリック家電ブランド「MAXZEN」を展開するマクスゼン株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：清水敏光）は、ゲーミングモニター（MJM27IC03-Q144）を、2026年3月12日より発売。

これから進学や就職のシーズンを迎えるにあたり、新生活の準備をされている方々が多いことと思います。新しい生活をきっかけに、自分の好きなゲームを本格的に初めてみたり、動画編集など興味のある分野に挑戦したいとお考えの方々もいらっしゃることでしょう。

しかし、現在も続く物価高の影響で、新生活に必要な家電製品を揃えることへの負担を感じている方も少なくありません。

本製品は、これから新生活を迎えるゲーマーやクリエイターの卵を応援する、コストパフォーマンスに優れたおすすめのゲーミングモニターです。

＜商品ページ＞

- MJM27IC03-Q144：https://maxzen.jp/product/mjm27ic03-q144/

Fast IPSパネル、フリッカーフリー、WQHDが深い没入に誘う

美しい映像体験を支える100％sRGB＆1670万色にAdaptive-Sync対応

目に優しいノングレアとブルーライト軽減仕様

10種類のゲーム設定とカウントアップ＆ダウン表示機能でお好みのプレイ環境へ

3辺フレームレスでマルチモニターにピッタリ、壁掛けやアームの取り付けも可能

画面を長時間視聴する際には、目への負担が気になりますが、首や肩への負担も軽視できません。本製品は自分に合ったモニター環境を構築することできるため、ゲーム以外にも資料作成や動画編集等の作業や日常使いにもお使いいただけます。

サイズ/入力端子

仕様

MAXZENについて

(http://maxzen.jp/)

「MAXZEN（マクスゼン）」は、コストパフォーマンスの高さで人気の2013年に誕生したジェネリック家電（※1）ブランドです。「最大限のゆたかさを、削ぎ落した価格で」をコンセプトに掲げ、家電販売で培った経験を生かしながら、機能と価格のバランスを徹底追求しお客様視点での製品開発を心がけています。2025年度（※2）の実績といたしましては、生活家電、季節家電、調理家電など約330製品を取り扱い、累計販売台数は345万台を突破し年間売上高は96億円を超えました。

※1 ジェネリック家電：搭載機能を厳選することで高品質かつ低価格での販売を実現した家電製品

※2 2025年度：2025年2月1日～2026年1月31日の期間

会社概要

会社名 マクスゼン株式会社 （英文社名：MAXZEN Inc.）

URL http://maxzen.jp/

代表者 代表取締役社長 清水敏光

所在地 本社 東京都墨田区江東橋4丁目26番5号 東京トラフィック錦糸町ビル6F

資本金 3,000万円

株主 エクスプライス株式会社（100%）

事業内容 家電製品の企画・開発・製造