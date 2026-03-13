「江戸時代の佐渡にタイムスリップメタバース」サービス終了のお知らせ

新潟県佐渡市役所「佐渡島の金山」の世界文化遺産登録の盛り上げ役の一端を担った「江戸時代の佐渡にタイムスリップメタバース」のサービスを終了します。

「江戸時代の佐渡にタイムスリップメタバース」を展開してきた新潟県佐渡市は、同サービスの提供を3月20日をもって終了することをお知らせいたします。世界遺産登録記念を盛り立てるとともに、これまでリーチできていない層に佐渡を知ってもらうことを目的に展開して参りましたが、一定の役割りを終えたと判断したものです。長きにわたりご愛顧いただきましたことを心より感謝申し上げます。

今後の対応・予定

「江戸時代の佐渡にタイムスリップメタバース」は既に投げ銭機能を停止しており、寄付アクションを行うことはできなくなっています。その他の「御白州裁判無罪放免キャンペーン」や坑道内部で鉱石を拾い集めて勝場へ運ぶと小判カードが送信されるなどの機能は3月20日までご利用いただけますが、3月21日以降はメタバースへのログインや閲覧等ができなくなります。

なお、本サービスの提供に伴って収集した個人情報については、プライバシーポリシーに則り、サービス終了後、確実にかつすみやかに消去します。

お詫びと感謝のメッセージ

この度のサービス終了に際し、ご利用の皆さまには突然のお知らせとなりましたことを深くお詫び申し上げます。これまでの間、「江戸時代の佐渡にタイムスリップメタバース」をご利用いただきましたことに対し、厚く御礼申し上げます。

サービス終了・閉店に関する詳細情報

サービス終了に伴い、よくある質問や注意事項については、佐渡市の公式サイトにてお知らせしています。

https://www.city.sado.niigata.jp/site/mine/79620.html