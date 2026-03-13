『お前はまだグンマを知らない～令和版～』第9話～第12話あらすじ、先行カット公開！
株式会社イマジカインフォス（本社：東京都、代表取締役：前田起也、以下イマジカインフォス）は、大日本印刷株式会社（本社：東京都、代表取締役：北島義斉、以下DNP）、株式会社エキスプレス（本社：大阪府、代表取締役：大富擴平、以下エキスプレス）の共同プロジェクトとして制作中のTVアニメ『お前はまだグンマを知らない～令和版～』について、 3/14（土）鉄道チャンネルにて放送予定の第9話～第12話あらすじ、先行カットを公開したことをお知らせいたします。
あらすじ・先行カット
第9話「グンマの鍋」あらすじ
轟と嬬恋のキャベツ畑にいる神月。
グンマの至宝を食そうと言われ学校に戻ると、グンマ産の食材を集めた寄せ鍋を作ることに。
嬬恋キャベツやこんにゃくなど、王道のグンマ食材が並ぶ中で追加された、異色のグンマ食材とは--？
第10話「グンマの行事」あらすじ
一矢たちとともにお葬式に参列する神月。
受付が「一般」と「新生活」の2種類存在することに気づく。
「新生活が始まった人」の受付かと思いきや異なる様子。
謎が深まる「新生活運動」の真相をめぐり、神月の誤解は加速する。
第11話「グンマと吉田松陰」あらすじ
幕末のヤマグチに突如タイムスリップした神月と轟は
そこで吉田松陰と楫取素彦に出会う。
楫取素彦はのちにグンマ県初代県令となる男。
彼はどのように近代グンマを作り上げたのか--
第12話「ググググっと、グンマ県」あらすじ
映画の感想を語り合う神月たちのもとに都民が現れる。
彼らに「何もない」と言われ、目が覚めたような感覚に陥る神月だが
轟や篠岡の反応は全く異なるものだった--
その頃、遠く離れた宇宙からはグンマ最大の危機が迫っていた。
放送・配信情報
▼放送情報
3月14日（土）21:30～ 鉄道チャンネルにて放送！
▼配信情報
1月10日（土）より毎週土曜22:00～ dアニメストアにて最速先行配信！
各種配信プラットフォームでは1月15日（木）より毎週木曜22:00～ 順次配信中！
■イントロダクション
あの『おまグン』が令和の世に復活――
チバ県からグンマ県に引っ越すこととなった神月。引っ越し先の移動中、グンマ県在住の親友、轟へ連絡するが、「…来るな、グンマに来て生きて帰った者はいない」と告げられてしまう。一体グンマとはどんな地なのか？彼の身に何が降りかかろうとしているのか？圧倒的熱量で描かれる知られざる「グンマの真実」とは…
■公式SNS
公式サイト：https://animationid.com/omagun/
公式X：https://x.com/TetsudoCh_sub
公式YouTube：https://www.youtube.com/@tetsudoCh546
■スタッフ
原作：井田ヒロト『お前はまだグンマを知らない』（新潮社バンチコミックス刊）
監督・シリーズ構成：畳谷哲也
脚本：齋藤栄美・中山剛平
音楽：増井朗人
音響監督：三浦妙子
音響効果：櫻井陽子
制作統括：高橋和也
アニメーション制作：Imagica Infos／Imageworks Studio
製作：「おまグン」製作委員会
■キャスト
神月紀：梶原岳人
轟二矢：笠間淳
篠岡京：内田彩
家城瑛南：小倉唯
ナレーション：魚建
■「ライトアニメ(R)」とは
DNPが開発した、従来のアニメーション制作手法と比較してアニメーション制作にかかる時間やコストを大幅に抑制できる新しいフローを用いたアニメーション制作手法です。より気軽に・早く・多様なアニメ作品を楽しみたいという生活者のニーズに応えて、より低コストかつタイムリーにアニメを提供したいという思いから、本事業の総称としています。
2023年12月にイマジカインフォスとMOUを締結し、ライトアニメ事業の推進を行っています。