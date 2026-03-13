『お前はまだグンマを知らない～令和版～』第9話～第12話あらすじ、先行カット公開！

株式会社イマジカインフォス

株式会社イマジカインフォス（本社：東京都、代表取締役：前田起也、以下イマジカインフォス）は、大日本印刷株式会社（本社：東京都、代表取締役：北島義斉、以下DNP）、株式会社エキスプレス（本社：大阪府、代表取締役：大富擴平、以下エキスプレス）の共同プロジェクトとして制作中のTVアニメ『お前はまだグンマを知らない～令和版～』について、 3/14（土）鉄道チャンネルにて放送予定の第9話～第12話あらすじ、先行カットを公開したことをお知らせいたします。

あらすじ・先行カット

第9話「グンマの鍋」あらすじ

轟と嬬恋のキャベツ畑にいる神月。

グンマの至宝を食そうと言われ学校に戻ると、グンマ産の食材を集めた寄せ鍋を作ることに。

嬬恋キャベツやこんにゃくなど、王道のグンマ食材が並ぶ中で追加された、異色のグンマ食材とは--？

第10話「グンマの行事」あらすじ

一矢たちとともにお葬式に参列する神月。

受付が「一般」と「新生活」の2種類存在することに気づく。

「新生活が始まった人」の受付かと思いきや異なる様子。

謎が深まる「新生活運動」の真相をめぐり、神月の誤解は加速する。

第11話「グンマと吉田松陰」あらすじ

幕末のヤマグチに突如タイムスリップした神月と轟は

そこで吉田松陰と楫取素彦に出会う。

楫取素彦はのちにグンマ県初代県令となる男。

彼はどのように近代グンマを作り上げたのか--

第12話「ググググっと、グンマ県」あらすじ

映画の感想を語り合う神月たちのもとに都民が現れる。

彼らに「何もない」と言われ、目が覚めたような感覚に陥る神月だが

轟や篠岡の反応は全く異なるものだった--

その頃、遠く離れた宇宙からはグンマ最大の危機が迫っていた。

放送・配信情報

▼放送情報

3月14日（土）21:30～ 鉄道チャンネルにて放送！

▼配信情報

1月10日（土）より毎週土曜22:00～ dアニメストアにて最速先行配信！

各種配信プラットフォームでは1月15日（木）より毎週木曜22:00～ 順次配信中！

■イントロダクション

あの『おまグン』が令和の世に復活――

チバ県からグンマ県に引っ越すこととなった神月。引っ越し先の移動中、グンマ県在住の親友、轟へ連絡するが、「…来るな、グンマに来て生きて帰った者はいない」と告げられてしまう。一体グンマとはどんな地なのか？彼の身に何が降りかかろうとしているのか？圧倒的熱量で描かれる知られざる「グンマの真実」とは…

■公式SNS

公式サイト：https://animationid.com/omagun/

公式X：https://x.com/TetsudoCh_sub

公式YouTube：https://www.youtube.com/@tetsudoCh546

■スタッフ

原作：井田ヒロト『お前はまだグンマを知らない』（新潮社バンチコミックス刊）

監督・シリーズ構成：畳谷哲也

脚本：齋藤栄美・中山剛平

音楽：増井朗人

音響監督：三浦妙子

音響効果：櫻井陽子

制作統括：高橋和也

アニメーション制作：Imagica Infos／Imageworks Studio

製作：「おまグン」製作委員会

■キャスト

神月紀：梶原岳人

轟二矢：笠間淳

篠岡京：内田彩

家城瑛南：小倉唯

ナレーション：魚建

■「ライトアニメ(R)」とは

DNPが開発した、従来のアニメーション制作手法と比較してアニメーション制作にかかる時間やコストを大幅に抑制できる新しいフローを用いたアニメーション制作手法です。より気軽に・早く・多様なアニメ作品を楽しみたいという生活者のニーズに応えて、より低コストかつタイムリーにアニメを提供したいという思いから、本事業の総称としています。

2023年12月にイマジカインフォスとMOUを締結し、ライトアニメ事業の推進を行っています。