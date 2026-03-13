映画の舞台挨拶で“主演俳優をサポート！映画『90メートル』舞台挨拶で山時聡真さんを支える「そばにいるバイト」をシェアフルで募集

シェアフル株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのスキマバイトアプリ『シェアフル』やSaaSシフト管理サービス『シェアフルシフト』、就業実績を活用した人材紹介サービス『シェアフルエージェント』などを提供するシェアフル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：横井 聡）は、2026年3月28日（土）に東京都内で開催される映画『90メートル』の舞台挨拶イベントにて、主演俳優・山時聡真さんをサポートする「そばにいるバイト」を『シェアフル』超バイトで募集します。

本企画では、映画『90メートル』の舞台挨拶イベントにおいて、主演俳優・山時聡真さんの現地サポートを行う「そばにいるバイト」を、1名限定で募集します。

映画『90メートル』は、難病を抱える母と息子の絆を描いたヒューマンドラマ。母の介護をしながら、自分の夢との間で葛藤する高校生の姿を通して、「人を支えること」の意味や家族の愛情を描いた作品です。

今回の超バイトでは、作中で“母を支える息子”を演じた山時聡真さんの舞台挨拶を、実際のイベント現場でサポートしていただきます。映画のテーマでもある「支える」という行為を、リアルな舞台挨拶の現場で体験できる特別企画です。

就業者は、舞台挨拶イベントの進行サポートなどを担当。映画の舞台挨拶の裏側に関わることができるほか、俳優やスタッフとともにイベントを作り上げる貴重な体験ができます。普段は見ることのできない映画イベントの舞台裏を間近で体験できる、映画ファンにとっても特別なアルバイトです。

また本企画は、時給1万円・交通費全額支給・勤務時間約2時間という短時間の特別企画。さらに特典として、山時聡真さんのサインと記念撮影も用意しています。

シェアフルの超バイト企画では、単なるアルバイト募集にとどまらず、「はたらく」という行為そのものに体験価値を加え、参加者の記憶に残る時間を創出することを目的としています。近年、体験型消費や“コト消費”への関心が高まるなか、『シェアフル』ではスキマ時間を活用した柔軟な就業機会の提供に加え、映画やエンターテインメントと連動した新たなはたらき方の創出にも取り組んでいます。

「人をサポートするのが好き」「映画イベントの舞台裏を体験してみたい」「特別な体験をしてみたい」という方におすすめの企画です。ぜひご応募ください。

◼️募集要項

日時：2026年3月28日（土）午後

勤務時間：2時間程度

場所：東京都内

※詳細は採用者にのみ別途お伝えいたします

募集人数：1名

給与：時給1万円

交通費：全額支給

主なお仕事内容：

応募条件：１.シェアフル公式Xアカウントをフォローしていること２.対象ポストをリポストしていること３.『シェアフル』のアプリにて本登録（銀行口座・身分証の登録など）済みであること

歓迎条件：人のサポートがお手伝いが得意な方／いつも誰かのそばにいる方

服装：上下黒の服装

特典：山時聡真さんのサイン、記念撮影

■応募方法

１.シェアフル公式X(https://x.com/sharefull_jp)をフォロー

２.対象ポストをリポスト

３.シェアフルのアプリをダウンロード(https://app.adjust.com/1xg7uvni)

４.ホーム画面の「超バイト」バナーをタップ

５.募集要項を確認の上、「応募」ボタンをタップ

応募期間：2026年3月13日（金）～2026年3月17日（火）

採用発表：2026年3月18日（水） 予定

※応募者の中から選考のうえ、採用者を決定いたします。

※採用発表はメールまたはお電話にて、採用者にのみご連絡させていただきます。

※採用確定後のキャンセルはできませんので、必ず予定をご確認の上ご応募ください。

※ご連絡が2日以上繋がらない場合は採用の権利を取り消させていただく場合があります。

◼️注意事項

・アルバイト中の様子を写真・動画撮影いたします。撮影物については「シェアフル」の公式SNSやWEBメディアに使用されますので、ご了承いただける方に限らせていただきます。

・アルバイト中の私用写真撮影・動画撮影は禁止です。

・雇用元はシェアフル株式会社です。本件についてのシェアフル株式会社以外へのお問い合わせは受付いたしかねますのでご注意ください。

・アルバイト中に得た機密情報の口外は一切禁止です。事前に本件への同意をいただきます。

・当日はマスク着用、消毒などをご使用いただく場合がございます。

・応募資格は、日本国内在住者のみとなります。

・採用連絡時間に関するお問い合わせにつきましては、一切お受け致しません。

・事情により予告なく募集を中止する場合がございますので予めご了承ください。

【映画『90メートル』について】

◼️ストーリー

将来の選択を迫られる息子と難病を抱えながら我が子を想う母

人生の岐路で揺れる親子の愛と絆の物語

人生の岐路に立つ高校生の息子と難病を抱えながら我が子の希望ある明日を願うシングルマザーの揺るぎない愛を綴った感涙物語『90メートル』。直木賞作家・朝井リョウの連作短編小説『少女は卒業しない』で商業長編映画デビューを果たし、『か「」く「」し「」ご「」と「』でも高く評価された新進気鋭の監督・中川駿渾身のオリジナル企画を映画化。母親を看病した経験を持つ監督が、自身と自身の母を重ね合わせてキャラクターを作り上げ、半自伝的映画を生み出した。

母・美咲と2人で暮らす高校3年生の藤村佑を演じるのは、スタジオジブリの『君たちはどう生きるか』で主人公声優の座を射止め、ドラマ「ちはやふるーめぐりー」など話題作への出演で注目を集める山時聡真。東京の大学に進学したい気持ちと母のそばを離れるわけにはいかない状況下に置かれ、将来の選択を迫られる等身大の主人公を体現した。母・美咲を演じるのは、自身も子育て中であり、『ディア・ファミリー』『近畿地方のある場所について』と母親役が続く、菅野美穂。日に日に身体の自由がきかなくなる難病を患いながら、我が子を何よりも思いやる母親を熱演。美咲が利用する介護施設のケアマネジャー・下村香織役には、女優として活躍の場を広げる西野七瀬。佑の同級生で、親身に寄り添うバスケ部のマネージャー・松田杏花役を南琴奈が、バスケ部の元チームメイト・大平翔太役を田中偉登が演じる。

親子が抱くのは、愛するがゆえに生まれる、真逆で矛盾だらけの想い。息子が下す選択と母の本当の願いが交差するとき、揺るぎない親子の愛が、静かに胸を締め付ける。

映画『90メートル』2026年03月27日（金）公開

キャスト：W 主演：山時聡真、菅野美穂

南琴奈、田中偉登、西野七瀬

監督・脚本：中川駿

主題歌：大森元貴「0.2mm」(ユニバーサル ミュージック / EMI Records)

配給：クロックワークス

(C)2026 映画『90 メートル』製作委員会

※シェアフル超バイト：ユーザーが自分のスキマ時間に自身の経験やスキルを活かしながら多様な業種・職種のお仕事に挑戦する“きっかけ”を広く提供していくサービスです。普段生活している中で経験することがない、想像を超えたインパクトのある“特別なアルバイト募集企画”として、「超バイト」を実施しています。

https://sharefull.com/content/superjob/20870/

【運営サービス】

■スキマバイトアプリ『シェアフル』＜ https://sharefull.com/(https://sharefull.com/) ＞

『シェアフル』は、「スキマ時間を価値に変える」を掲げ、「スキマ時間にはたらきたい個人」と「この日・この時間だけはたらいて欲しい企業」をつなぐ短期人材活用プラットフォームです。個人は、アプリからはたらきたい条件の求人を探し、面接や履歴書なしですぐに応募・就業することができます。企業は、WEBから即時に1日単位で求人を掲載できるので、迅速な人材採用が可能になります。また、就業条件明示・勤怠管理・給与計算・給与振込代行など労務関連業務を『シェアフル』アプリ上で一元管理することができます。現在、1,200万人（※）にご利用いただいており、販売系や軽作業系をはじめとし、ExcelやPowerPoint等、多様な就業経験とスキルを持ち合わせたユーザーが多数登録しています。

※App StoreおよびGoogle Play Storeからのダウンロード数合計（2026年3月時点）

2026年2月より全国で俳優・萩原聖人さん、声優・芹澤優さんを起用したWEB CMを放映しています。

映像URL：https://youtu.be/PXbpTGAj0Po

■SaaS型シフト管理サービス『シェアフルシフト』＜ https://www.sync-up.jp/(https://www.sync-up.jp/) ＞

『シェアフルシフト』は、飲食、小売、物流をはじめとしたサービス系企業を対象に、アルバイトスタッフからのシフト希望収集、シフト作成、複数店舗間のヘルプ調整が可能なSaaS型シフト管理サービスです。

人材不足の課題を抱えるお店が増えている中、限られた人数での最適なシフト管理や、シフト表作成の工数削減による業務効率化に貢献します。

■人材紹介サービス『シェアフルエージェント』＜https://s.sharefull.com/agent/(https://s.sharefull.com/agent/) ＞

シェアフルエージェントは、求職者に対し正社員の仕事を紹介する人材紹介サービスです。スキマバイトアプリ『シェアフル』における就業実績データを活用し、正社員・長期就業を希望する求職者と企業との最適なマッチングを実現します。履歴書・職務経歴書の作成サポートや、『シェアフル』での就業実績を評価基準とした書類選考免除制度により、求職活動の効率化と選考精度の向上を両立。長期就業を希望するユーザーニーズに応えるべく、採用活動の迅速化と質的向上を支援しています。

【運営会社】

■シェアフル株式会社

シェアフル株式会社は“誰もの「はたらく」をひろげ、新しい「はたらく」をつくる”をミッションとし、パーソルホールディングス株式会社のグループ会社として2019年1月に設立した会社です。短期人材活用プラットフォーム『シェアフル』を提供することで、労働シェアリング市場の拡大を目指します。

■PERSOL（パーソル）グループ＜ https://www.persol-group.co.jp/(https://www.persol-group.co.jp/) ＞

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を広げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。

人材派遣サービス『テンプスタッフ』、転職サービス『doda』、BPOや設計・開発など、人と組織にかかわる多様な事業を展開するほか、新領域における事業の探索・創造にも取り組み、アセスメントリクルーティングプラットフォーム『ミイダス』や、スキマバイトアプリ『シェアフル』などのサービスも提供しています。