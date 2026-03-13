ヨルシカ“書簡型ミステリー”「異例中の異例」で文芸書２位！道尾秀介氏も絶賛「とんでもなく新しい」

株式会社講談社

人気アーティスト・ヨルシカのコンポーザー n-buna が原案・執筆を手がけた書簡型小説『二人称』（講談社）が発売１週間（2月26日～）で実売2.3万部に達し、ORICONの文芸書ランキング（集計：2026年02月23日～2026年03月01日）で第2位を記録するなど好調な売れ行きを見せている。

書簡型小説「二人称」ヨルシカ（講談社）

本作は、封筒32通と原稿用紙・便箋約170枚で構成された“書簡型小説”。

実際の封筒を読者が一通ずつ開封しながら読み進めることで、「詩を書く少年」と「文学を教える先生」の文通を体験するという、これまでにない体験型ミステリー作品だ。

本作について、作家の道尾秀介氏による絶賛のコメントも到着した。

とんでもなく新しいものを創ってくれました。

日常を忘れるほどの没入感と、痺れるようなサプライズ。

何より、手にする人の数だけ楽しみ方があるのが素晴らしいです。

道尾秀介（作家／『カラスの親指』『カエルの小指』『きこえる』）

書簡型小説「二人称」ヨルシカ（講談社）書簡型小説「二人称」ヨルシカ（講談社）

講談社の営業担当者は今回の反響について、次のように語る。

「7700円の高単価で、重くて大きい巨大判型。出版営業の感覚で言えば、正直かなりの挑戦です。それにもかかわらず、初週からここまでの動きが出ているのは異例中の異例。作品自体の内容の力としか言いようがなく、社内が騒然としています」

ヨルシカがこれまで音楽で描いてきた文学的世界観を、小説という形で結晶させた本作。音楽ファンのみならず、文学やミステリーを愛する読者からも注目を集めている。

また『二人称』は22曲収録のデジタルアルバムとしても発表されており3/11発表された3/16付オリコン週間デジタルアルバムランキング（集計期間: 2026年3月2日（月）～3月8日（日））で初登場１位を獲得しており書簡型小説同様好評を博している。

【あらすじ】

「チラシを拝見しました。もしよろしければ、僕の作品を添削していただけないでしょうか？」

一通の手紙から始まった、詩を書く少年と文学に詳しい「先生」の奇妙な文通。

「君はこれから、途方もなく広い砂の海から、たった一粒の琥珀を見つけなければいけない」

先生の言葉に導かれ、少年は言葉と世界を知っていく。

だがある日、手紙のやりとりに潜むかすかな違和感に気づいて──。

密かな文通は、やがて思わぬ真実へとつながっていく。

「先生、先生はどういう人なんですか？」

実際の封筒と手紙を一枚ずつ開く体験を通して、令和を代表するアーティスト・ヨルシカが描く、まったく新しい“書簡型小説”。

【特設サイト】

▼「二人称」特設サイト

https://sp.universal-music.co.jp/yorushika/nininshou/

書簡型小説「二人称」ヨルシカ（講談社）書簡型小説「二人称」ヨルシカ（講談社）

書誌情報

書名：二人称（ににんしょう）

著者：n-buna（ヨルシカ）

発売日：2026年2月26日

定価：8470円（税込）

発行：講談社

Amazonはこちら(https://www.amazon.co.jp/%E6%9B%B8%E7%B0%A1%E5%9E%8B%E5%B0%8F%E8%AA%AC%E3%80%8C%E4%BA%8C%E4%BA%BA%E7%A7%B0%E3%80%8D-%E3%83%A8%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%AB-%E3%83%90%E3%83%A9%E3%82%A8%E3%83%86%E3%82%A3-n-buna/dp/4065416345)

楽天ブックスはこちら(https://books.rakuten.co.jp/rb/18444809/)

書簡型小説「二人称」ヨルシカ（講談社）

商品構成

小封筒…32通

原稿用紙＋便箋…170枚程度

大封筒…1個

外箱（315mm×315mm）…1個

アルバム情報

ヨルシカ デジタルアルバム「二人称」

配信日：2026年3月4日（水）

https://yorushika.lnk.to/second-person-al

収録曲：全22曲

プロフィール

コンポーザーとして活動中の”n-buna（ナブナ）”が女性シンガー”suis（スイ）”を迎えて結成したバンド。2017年より活動を開始。n-bunaが生み出す文学的な歌詞に叙情的なサウンド、suisが持つ透明感ある表現豊かな歌声、そして朗読と音楽ライブを組み合わせたコンセプチュアルライブ表現など、独自の世界観が各方面から高い評価を得ている。