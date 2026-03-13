ストックフォトのアフロ、AI開発・機械学習向け データセット提供サービスのサイトを公開

株式会社アフロ（本社：東京都中央区、代表取締役：青木 紘二、以下「アフロ」）は、AI開発・機械学習に必要な画像・動画データをワンストップで提供する「AI開発・機械学習向けデータセット提供サービス」のサイトを公開しました。本サービスでは、データセット販売から撮り下ろし、アノテーション代行までをワンストップで提供し、幅広い開発フェーズを支援します。





データ調達から選定、権利確認までワンストップ対応

画像・動画を中心とした学習用データの調達から、開発目的や用途に合うデータの選定、新規の撮り下ろし、アノテーション付与、権利確認までを包括的にサポート。国内外のネットワークを活かして、迅速かつ確実にデータを提供します。

写真・動画の専門家だからこそ提供できる「4つの強み」

ストックフォト事業、撮影事業で培った国内外のネットワークを活用し、専門性の高い分野や特定地域のデータもスピーディに調達可能です。

画像・動画の選定を専門とするコーディネーターが、開発目的や用途に最適なデータを選定。開発効率と品質の両立に貢献できるデータを提供します。

独自のデータセットが必要な場合は撮影も可能です。被写体の選定、小道具の手配、撮影当日の進行管理、利用権の取得までワンストップで対応します。

開発現場に求められる安心・安全なデータセット利用のため、適切な権利許諾を取得して提供します。

幅広い工程をカバーするサービスラインナップ

サービス利用に最適な開発の例

AI開発・機械学習向けデータセット提供サービスでは、様々な開発に対応するデータセットを提供可能です。

人物検出・属性推定・顔認証などのモデル学習や評価

インフラ・交通標識・路面状態などの検出・分類

製造・外観検査・建物劣化検知などの画像認識

ドローン画像を用いた点検・地物検出

マルチモーダルAIに向けた画像＋テキスト等の学習

アフロがデータセット提供を本格化する理由

AIモデル開発では、大量かつ良質な学習データの確保、開発目的と用途に沿った収集と選定、そして権利面での安全性が重要です。アフロの主力事業であるストックフォト、撮影制作の知見は、データセット提供に求められる要素そのものです。これまでの事業実績、専門家だから提供できるノウハウ、国内外に広がるサプライチェーン、スピードと品質、そして安心を兼ね備えたデータセットはAI開発・機械学習に携わる事業者、R&D部門にとっても有益であり、日本の産業発展を後押しするものと考えています。

ご依頼から納品までの流れ

STEP 01｜お問合せ

STEP 02｜ヒアリング・要件定義

STEP 03｜お見積り

STEP 04｜手配開始（データ選定・撮り下ろしなど）

STEP 05｜納品

よくあるご質問

Q. どのようなデータセットを取り扱っていますか？

A. 主に画像や動画のお問合せが多いですが、音声データの収録・提供実績もございます。様々なネットワークを活かしてご依頼に対応可能です。

Q. お問合せから納品までどれくらいかかりますか？

A. アフロオリジナルのデータセットであれば、最短即日での提供も可能です。オーダーメイドや撮影の場合は2営業日以内に担当者よりご連絡、ご依頼内容の確認ができ次第速やかにお見積りいたします。データセットの内容により納期は異なりますが、スピーディーな対応を重視しておりますので、緊急のご依頼もお任せください。

Q. データセットは何点から提供可能ですか？

A. 依頼点数の下限は設けておりませんので気軽にお問合せください。ただ、一般的にはデータセットの収録点数が増えるほど、低単価になる傾向があります。ご予算に合わせたお見積りが可能です。

サービスのURLと専用お問合せフォーム

https://www.aflo.com/ja/pages/service/machine-learning

<専用お問合せフォーム>

https://www.aflo.com/ja/pages/service/machine-learning/form/

株式会社アフロについて

株式会社アフロは、1億点以上の写真・イラスト・動画を取り扱うストックフォト事業を中心に、撮影・制作・画像処理など、ビジュアルに関する多彩なサービスを展開しています。

報道写真やニュース映像、高品質な作家作品から、デザインに使いやすい手頃な素材まで幅広く提供。フォントや地図などのデザインアセットも取り扱っています。

撮影・制作では、スチール・ムービー撮影に加え、ロケ地選定、モデル・小道具の手配、デジタル処理までワンストップで対応。写真家・アーティスト向けには、美術館品質の大判プリントや額装を提供するプロラボも運営しています。

株式会社アフロ https://group.aflo.com/