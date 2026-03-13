「I.G STORE」より新情報！「黒子のバスケ　ひよこといっしょ!フェア」2026年3月13日よりI.G STOREで開催！！

株式会社アニメイトホールディングス

アニメ制作会社「Production I.G」の公式キャラクターグッズストア「I.G STORE」は、『黒子のバスケ』より、新商品のキャラクターグッズを発売いたします。

『黒子のバスケ』より、各キャラクターとひよこが一緒にデザインされた新規イラストの新商品が登場！さらに新商品の発売に合わせ、特典がもらえるフェアも開催決定！フェア開催期間中にI.G STOREで『黒子のバスケ』関連のキャラクターグッズを2,000円（税込）購入毎に、 特典イラストカード（全7種）をランダムで1枚プレゼント！また全国アニメイトでも後日フェアを開催予定！

I.G STOREのこだわりが詰まった商品をお見逃しなく！

■概要

「黒子のバスケ ひよこといっしょ!フェア」

【I.G STOREフェア開催期間】2026年3月13日（金）18:00～2026年3月31日（火）23:59

【開催場所】I.G STOREhttps://www.igport-onlinestore.com/

【詳細】https://www.igport-onlinestore.com/collections/ig-kuroko

フェア開催期間中にI.G STOREで『黒子のバスケ』関連のキャラクターグッズを2,000円（税込）購入毎に、特典イラストカード（全7種）をランダムで1枚プレゼントいたします。

※アニメイトフェアの詳細は後日発表いたします。アニメイトフェアは全国アニメイト店舗(アニメイト通販は対象外)、I.G STOREフェアとは異なる特典配布での開催を予定しております。

※フェアの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。

■権利表記：(C)藤巻忠俊／集英社・黒子のバスケ製作委員会

■ABOUT I.G STORE

Production I.G公式のキャラクターグッズストア。

『攻殻機動隊シリーズ』『黒子のバスケ』『銀河英雄伝説 Die Neue These』『PSYCHO-PASS サイコパス』『ジョーカー・ゲーム』などProduction I.Gが映像化した作品、更に、『進撃の巨人』『魔法使いの嫁』などグループ会社であるWIT STUDIO作品のアイテムを取り扱っています。 ここでしか買う事のできない限定商品やフェア、特典など見逃せない商品情報が満載！

また、Production I.Gの情報発信基地として、各作品の情報やイベント告知、I.Gストア出張店やイベント情報なども随時お知らせしていきますので、こちらも要チェックです。

今後も作品を愛する皆様にご満足いただけるよう、様々なことに挑戦していきます。

どうぞご期待ください！

■IGストア公式X：@IGPORT_STORE https://x.com/IGPORT_STORE

■IGストア公式HP：https://www.igport-onlinestore.com/collections/ig-store-top