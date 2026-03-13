30～40代女性の半数以上がデリケートゾーン悩みを実感。イガリシノブ監修「洗うフェムケア」の提案

株式会社KIYORA

株式会社KIYORA（本社：東京都港区、取締役社長：古賀 右子）は、ボディのコンプレックスフリーをコンセプトにしたボディケアブランド「ボディプレックス」より、メイクアップアーティスト・イガリシノブ氏監修フェムケア泡ソープ「ホイップケア クリア」を、2026年3月15日より発売いたします。

▼フェムケア市場の高まり

近年、フェムケア市場は拡大を続け、デリケートゾーンへの関心が高まっています。

一方で、デリケートゾーンに関する調査では、20～40代女性の半数以上が何らかの悩みを抱えていることが分かっています。

しかし、実際にフェムケアアイテムを日常的に使用してケアできているのは20代が中心で、30～40代では悩みを感じながらもケアを習慣化できていなケースが多いことも明らかになっています。

出典元：働く女性の医療エディアILACY

▼30～40代女性は「悩んでいるがケアできていない」

特に30～40代のママ世代では、デリケートゾーンのくすみ、バストやワキの黒ずみ、ニオイなど複数の悩みを感じながらも、忙しさから専用ケアまで手が回らないという声も少なくありません。

また、「ボディソープと使い分けるのが面倒」

という理由から、デリケートゾーンから全身まで使えるケアアイテムへのニーズも高まっています。

出典元：働く女性の医療エディアILACY

▼毎日の“洗うケア“がフェムケア習慣の入り口に

こうした背景から注目されているのが、入浴中の“洗うケア“です。

忙しい世代でも、毎日の入浴時間の中で無理なく取り入れられるフェムケアとして関心が高まっています。

▼イガリシノブ監修

本商品は、メイクアップアーティストとして第一線で活躍しながら。二人の子供を育てる母でもあるイガリシノブ氏が監修。

忙しい女性でも続けやすいフェムケア監修を提案します。

▼デリケートゾーンから全身まで使える泡ソープ

デリケートゾーンはもちろん、バストやワキなど全身にも使える泡ソープ。

毎日のケアに取り入れやすい、大容量タイプ。

＜商品特徴＞

■ナイアシンアミド＆ビタミンC誘導体配合

年齢とともに気になりやすいくすみ※1に着目し、ナイアシンアミドとビタミンC誘導体を配合。

洗いながら、肌の透明感を引き出し、デリケートゾーンや全身のくすみをケアします。



■コラーゲン・プラセンタ配合

洗いあがりの肌を乾燥させずハリや潤いを与えます。

黒ずみやくすみにも働きかけ、デリケートゾーンや全身のくすみ※1をケアします。

■5種のボタニカル成分配合

コンフリー葉エキス・メマツヨイグサ種子エキス・ユーカリ葉エキス・チャ葉エキス・カキタンニンを配合しました。

ニオイの原因となる皮脂や汚れをスッキリ洗い流し、デリケートゾーンやワキ、全身の洗浄に。

また、生理中の不快感までスッキリ洗い流して清潔に保ちます。

■弱酸性・敏感肌※2・低刺激性※2・100％植物性洗浄成分使用

アルカリ性のボディソープや石鹸で洗うと、大事な常在菌まで洗ってしまい、雑菌の繁殖や乾燥、かゆみなどのトラブルになってしまうことも。デリケートゾーンと同じ弱酸性処方で洗うことで、肌本来の状態を保ちやすくなります。デリケートな肌のことを考えて作りました。

■ホワイトティーの香り

爽やかなシトラスと柔らかな茶葉の香りが広がる、やさしいホワイトティーの香り。



■6つのフリー処方

石油系界面活性剤、パラベン、アルコール、鉱物油、着色料、合成香料 不使用。

ボディプレックス ホイップケアクリア

内容量：400ml

本体価格：税抜1,980円(税込2,178円)

発売日：2026年3月15日(日) 全国のバラエティショップ、ドラッグストア、ECサイト など

※一部お取り扱いのない店舗がございます。

【使用方法】

濡れた手やお湯を含ませたスポンジ・タオルなどに適量をとり、やさしく洗い、その後よく洗い流してください。

デリケートゾーンのみの使用：適量(1～2プッシュ)

デリケートゾーン＆全身使用：適量(3～4プッシュ)

【BODYPLEX HP】https://bodyplex.jp/whiteline

【BODY PLEX instagram】https://www.instagram.com/bodyplex_official/



〇ナイアシンアミド・ビタミンC誘導体：保湿成分

※１ 汚れや古い角質によるもの

※２ 全ての方に皮フ刺激が発症しないということではありません

■イガリシノブ氏 プロフィール

Hair & Makeup Artist [ BEAUTRIUM ] 所属。ファッション誌等に複数連載を持ち、雑誌・広告などのヘアメイクを手掛ける。似合わせのテクニックやユニークな発想で、おしゃれ顔をつくる達人。自身が提案するメイクが次から次へとブームを巻き起こすヒットメーカーであり、国内のみならず「#igarimakeup」のハッシュタグで世界でもブームを巻き起こし、多くの女優・モデルから支持される人気アーティスト。化粧品開発ディレクターとしても幅広く活動する。

2025年、考案した“パズルメイク(R)”を学べるオンラインサロン「パズル式イガリ学園」を立ち上げるなど、新たな取り組みをスタートさせている。

■ イガリシノブ氏よりコメント

年齢を重ねる中で、毎日の延長で続けられるケアの大切さを実感しています。

インバスケアとして、毎日の習慣にしてほしい。

何かとトラブルや老化が出てきやすい年齢になるにつれて、素の自分に自信をもって欲しい。

泡の心地よさや香りも含めて、毎日使い続けることが楽しみになるような存在になれば嬉しいです。