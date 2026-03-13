多忙なMONSTA Xをスペシャがおもてなし！帰国直前のメンバーをKENTAのガイドで浅草満喫ツアー！リムジン / もんじゃ焼き / 食品サンプル製作に大興奮！

株式会社スペースシャワーネットワーク

株式会社スペースシャワーネットワーク(代表取締役社長：名取達利、本社：東京都渋谷区)が運営する日本最大の音楽専門チャンネルスペースシャワーTVは、MONSTA Xの特別番組「MONSTA X ～久しぶりの来日 帰国前にちょっとだけお時間頂いておもてなしSP～」を、3/23(月)22:00より放送いたします。

2015年に韓国デビュー、2017年には日本デビューを果たした6人組男性グループMONSTA X。2026年1月からワールドツアー「2026 MONSTA X WORLD TOUR [THE X : NEXUS] 」をスタートさせ、その日本公演を4月28日(火)、29日(水・祝)にLaLa Arena TOKYO-BAY（千葉）で、5月3日(日・祝）、4日(月・祝)におおきにアリーナ舞洲（大阪）にて開催！

世界中を飛び回り多忙を極める彼らが日本に立ち寄った2月某日、帰国間近の彼らをおもてなしすべく浅草ツアーを敢行！東京スカイツリーがよく見える場所にリムジンで迎えに現れたツアーガイドは 日本と韓国の架け橋となる存在KENTA。移動中のリムジン車内では、日本と韓国双方をよく知るKENTAと軽快なトークを繰り広げる。

最初に到着したのは東京下町名物のもんじゃ焼き屋さん。初めてのもんじゃ焼き作りのはずが軽々とやってのける流石のMONSTA Xメンバー！果たして自作もんじゃのお味の方は…？また、日本独自の文化のひとつ 食品サンプル製作にも挑戦！どちらが上手く作ることが出来るかを2チームに分かれて対決！ここでも初めてとは思えないセンスを発揮し、簡単に！？こなしていくMONSTA XとKENTAに大注目！好戦的な両チーム、その対決の行方は！？

多忙な日々の中で見せる束の間のリラックスな表情にご注目！初めて語られるエピソードも飛び出し、ここでしか見ることができないMONSTA Xの特別番組をスペシャ独占オンエア！

【番組概要】

■番組タイトル: 「MONSTA X ～久しぶりの来日 帰国前にちょっとだけお時間頂いておもてなしSP～」

■放送日時：3/23(月) 22:00～23:00

■出演: MONSTA X / KENTA

■番組サイト： https://tv.spaceshower.jp/p/00089507/(https://tv.spaceshower.jp/p/00089507/)

スペースシャワーTVは全国のJ:COM、ケーブルテレビ、スカパー! などでご覧いただける、日本最大の音楽専門チャンネルです。

(※)音楽専門の放送局として視聴可能世帯数が日本最大(2025年4月時点 自社調べ）