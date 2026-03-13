「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」のメンバーたちが花札になって登場！

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株式会社トキオ・ゲッツ

株式会社トキオ・ゲッツが展開する「キャラクター×日本の伝統」をテーマにしたブランド「キャラディショナルトイ」より、「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」の特製花札を発売いたします。


本製品は、京都で寛政12年（1800年）創業の老舗・大石天狗堂による高級裏貼り仕上げで、一枚一枚の札に見られる絶妙な「反り」は、丁寧に刷毛を使ってのり付けすることで起こる、江戸時代から受け継がれた伝統的な工法による証です。13名のメンバーたちと美しい花札の図柄との融合をお楽しみください。また、花札を入れるオリジナル木箱は名刺入れや小物入れなど、アイデア次第でさまざまな用途にお使いいただけます。


予約販売期間は【2026年3月13日（金）12：30～4月3日（金）12：00】まで。詳しくは「キャラディショナルトイ」公式サイト(https://gets-oshi.com/)をご覧ください。






■取り扱い商品■


●キャラディショナルトイ　ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会　特製花札<通常版>


【素材】


花札：紙、箱：木材


【サイズ】


花札本体：約54×33mm、木箱：約79×114mm×41mm


※1点ご購入ごとに公式予約購入特典「五光札柄ポストカード」1枚付（全5種ランダム）





●キャラディショナルトイ　ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会　特製花札<額装版>


★公式サイト限定商品


【素材】


額装：木材、表面：アクリル板（2mm厚）、裏板：MDF圧縮合板、額色：ブラック


【サイズ】


内寸：509×394mm、外寸：525×410mm 高さ20mm


※1点ご購入ごとに公式予約購入特典「五光札柄ポストカード」5枚セット付





●ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会　トレーディング花札柄缶バッジ（全13種）


【素材】スチール


【サイズ】約78×53mm





■予約販売期間■


2026年3月13日（金）12：30～4月3日（金）12：00


公式サイト他にて受注



■関連リンク■


【公式サイト】


https://gets-oshi.com/



【公式X】


https://x.com/Charaditional



(C)2024 プロジェクトラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会ムービー



■会社概要■


会社名：株式会社トキオ・ゲッツ


代表取締役：小笠原 亨


創業：1998年3月23日


所在地：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F


事業内容：アニメライセンシングプロモーション、アニメ声優イベント、アニメコラボ商品の開発


会社HP：https://tokyogets.com/