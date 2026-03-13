「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」のメンバーたちが花札になって登場！
株式会社トキオ・ゲッツが展開する「キャラクター×日本の伝統」をテーマにしたブランド「キャラディショナルトイ」より、「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」の特製花札を発売いたします。
本製品は、京都で寛政12年（1800年）創業の老舗・大石天狗堂による高級裏貼り仕上げで、一枚一枚の札に見られる絶妙な「反り」は、丁寧に刷毛を使ってのり付けすることで起こる、江戸時代から受け継がれた伝統的な工法による証です。13名のメンバーたちと美しい花札の図柄との融合をお楽しみください。また、花札を入れるオリジナル木箱は名刺入れや小物入れなど、アイデア次第でさまざまな用途にお使いいただけます。
予約販売期間は【2026年3月13日（金）12：30～4月3日（金）12：00】まで。詳しくは「キャラディショナルトイ」公式サイト(https://gets-oshi.com/)をご覧ください。
■取り扱い商品■
●キャラディショナルトイ ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 特製花札<通常版>
【素材】
花札：紙、箱：木材
【サイズ】
花札本体：約54×33mm、木箱：約79×114mm×41mm
※1点ご購入ごとに公式予約購入特典「五光札柄ポストカード」1枚付（全5種ランダム）
●キャラディショナルトイ ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 特製花札<額装版>
★公式サイト限定商品
【素材】
額装：木材、表面：アクリル板（2mm厚）、裏板：MDF圧縮合板、額色：ブラック
【サイズ】
内寸：509×394mm、外寸：525×410mm 高さ20mm
※1点ご購入ごとに公式予約購入特典「五光札柄ポストカード」5枚セット付
●ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 トレーディング花札柄缶バッジ（全13種）
【素材】スチール
【サイズ】約78×53mm
■予約販売期間■
2026年3月13日（金）12：30～4月3日（金）12：00
公式サイト他にて受注
■関連リンク■
【公式サイト】
https://gets-oshi.com/
【公式X】
https://x.com/Charaditional
(C)2024 プロジェクトラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会ムービー
■会社概要■
会社名：株式会社トキオ・ゲッツ
代表取締役：小笠原 亨
創業：1998年3月23日
所在地：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F
事業内容：アニメライセンシングプロモーション、アニメ声優イベント、アニメコラボ商品の開発
会社HP：https://tokyogets.com/