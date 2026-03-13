「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」のメンバーたちが花札になって登場！

株式会社トキオ・ゲッツ

株式会社トキオ・ゲッツが展開する「キャラクター×日本の伝統」をテーマにしたブランド「キャラディショナルトイ」より、「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」の特製花札を発売いたします。

本製品は、京都で寛政12年（1800年）創業の老舗・大石天狗堂による高級裏貼り仕上げで、一枚一枚の札に見られる絶妙な「反り」は、丁寧に刷毛を使ってのり付けすることで起こる、江戸時代から受け継がれた伝統的な工法による証です。13名のメンバーたちと美しい花札の図柄との融合をお楽しみください。また、花札を入れるオリジナル木箱は名刺入れや小物入れなど、アイデア次第でさまざまな用途にお使いいただけます。

予約販売期間は【2026年3月13日（金）12：30～4月3日（金）12：00】まで。詳しくは「キャラディショナルトイ」公式サイト(https://gets-oshi.com/)をご覧ください。

■取り扱い商品■

●キャラディショナルトイ ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 特製花札<通常版>

【素材】

花札：紙、箱：木材

【サイズ】

花札本体：約54×33mm、木箱：約79×114mm×41mm

※1点ご購入ごとに公式予約購入特典「五光札柄ポストカード」1枚付（全5種ランダム）

●キャラディショナルトイ ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 特製花札<額装版>

★公式サイト限定商品

【素材】

額装：木材、表面：アクリル板（2mm厚）、裏板：MDF圧縮合板、額色：ブラック

【サイズ】

内寸：509×394mm、外寸：525×410mm 高さ20mm

※1点ご購入ごとに公式予約購入特典「五光札柄ポストカード」5枚セット付

●ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 トレーディング花札柄缶バッジ（全13種）

【素材】スチール

【サイズ】約78×53mm

■予約販売期間■

2026年3月13日（金）12：30～4月3日（金）12：00

公式サイト他にて受注

■関連リンク■

【公式サイト】

https://gets-oshi.com/

【公式X】

https://x.com/Charaditional

(C)2024 プロジェクトラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会ムービー

■会社概要■

会社名：株式会社トキオ・ゲッツ

代表取締役：小笠原 亨

創業：1998年3月23日

所在地：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F

事業内容：アニメライセンシングプロモーション、アニメ声優イベント、アニメコラボ商品の開発

会社HP：https://tokyogets.com/