美容系動画クリエイター・かわにしみきプロデュース ｍuice（ミュアイス）から待望のクッションファンデーションが登場＆高保湿・色持ちロングなティントも新発売！

株式会社Rainmakers

SNS総フォロワー数250万人超えの美容系動画クリエイター・かわにしみきがプロデュースするコスメブランド「muice」から、高保湿ながらツヤ感・色持ちのよさを兼ね備えたリップティント「メルティングもっちティント」とブランド初のクッションファンデーション「ワンピッタモーマンタイクッション」が新登場。また、3月28日（土）より、ブランドデビュー3周年を記念して、期間限定のPOPUPストアを東京・日本橋の「0th Hub Nihonbashi」にオープンいたします。

【発売日】

「メルティングもっちティント」

3月18日（水） ロフト（※）・ロフトネットストアにて順次、先々行発売

3月28日（土） 東京・日本橋 期間限定POPUPストアにて、先行発売

4月1日（水） 数量限定で全国発売

「ワンピッタモーマンタイクッション」

3月28日（土） 東京・日本橋 期間限定POPUPストアにて、先々行発売

4月1日（水） ロフト（※）・ロフトネットストアにて順次、先行発売

4月17日（金） 全国発売

【muice公式オンラインサイト】https://muice.jp/

【取り扱い店舗】アットコスメストア、ロフト、ロフトネットストア、ハンズ、プラザ、ショップイン、アインズ&トルペ、R.O.U、イオン

※一部店舗除く

季節も肌の調子も選ばないクッションファンデーションとぷるんとした唇を楽しめるリップティントが新登場！

「muice」は「よくばりは、カワイイ。」をコンセプトに、メイクデビューする10代からコスメに精通した方までたくさんの方に気軽に使っていただけるよう、手に取りやすい価格、そして使いやすさと品質を追求したコスメブランド。SNSでは、“プチプラながらも高品質”という点が支持を集め、話題の投稿がたびたび生まれるなど、注目度を高めています。そんな「muice」から、ティントとグロスのいいとこ取りのリップティントとブランド初となるクッションファンデーションが新登場。

「メルティングもっちティント」は、高保湿ながら、ツヤ感・色持ちのよさを兼ね備えたリップティント。ティント成分がじわじわと唇を染めて長時間美しい発色をキープしながら、ひと塗りでグロスのようなぷるんとしたツヤ感を演出してくれます。また、とろけるように密着する高保湿テクスチャーが唇をしっかりとラッピング。これまでティントを塗ると唇が乾燥しやすかった方でも、気にせず使えるアイテムとなっています。カラーは、ピンクからオレンジ、ブラウンまで気分やメイクに合わせて選べる全4色のラインナップ。既存の「ちゅるリップランパー」と重ねると、ツヤ感と立体感をプラスし、ちゅるんとしたかわいらしい唇を楽しめます。

「ワンピッタモーマンタイクッション」は、“1年中快適に使えるクッションファンデ”を目指して、約2年の開発期間をかけてようやく完成した、かわにしみきのこだわりがぎゅっと詰まったクッションファンデーション。暑さでメイク崩れしやすい季節も乾燥しやすい季節も、どのシーズンでも使えるヨレにくさと肌の色ムラや赤み・くすみなどをひと塗り（ワンピッタ）で抑えるカバー力のバランスを何度も調整。皮脂や汗に強く、肌にピタッと密着するロングラスティング処方で、時間が経っても崩れにくく、メイク仕立ての仕上がりを長時間キープ。ほんのりツヤ感のあるセミマットな仕上がりで、厚塗り感のない自然な肌に導きます。

どの季節のどんな肌悩みの方も使える、こだわり抜いたクッションファンデーションとリップメイクの幅を広げるティントをぜひお試しください。

メルティングもっちティント 商品情報

ツヤ感◎色持ち◎保湿◎

とろけるようになじみ

もっちりとしたリップに！

【限定】

メルティングもっちティント

全4色 各1,089円（税込）

＜カラー展開＞

01 ウィンターローズ

ほのかに白みを加えた

ミルキーなくすみピンク

02 メルティアプリコット

肌馴染みのいい

粘膜ミルキーオレンジ

03 フレンチデートローズ

少し青みのある

モーヴピンクカラー

04 メープルショコラ

とろけるショコラのような

深みレッドブラウン

＜ポイント＞

◆とろけて密着！ふっくらボリューミーな唇に

唇に密着するとろける質感で、ちゅるんとしたツヤ感のある仕上がり。

◆塗って1分で定着！色持ちロング

ティント成分がじわじわと時間をかけて染めるので、色持ちが長時間続きます。

◆乾燥対策もばっちり◎

べたつかないのに高密着なテクスチャーが長時間唇をラッピングするので、乾燥対策にオススメ。

＜かわにしみきコメント＞

この度、ティントがついにリニューアルしました！以前のティントとは仕様を大きく見直し、ティントとグロスの“いいとこ取り”をしたような、ちゅるんとしたみずみずしい使い心地に生まれ変わりました(ハート)可愛い色味はもちろん、「ティント＝唇が荒れやすい」というイメージを持っている方にも、ぜひ一度試して欲しいくらい、荒れにくい処方になっています。さらに、ティントの上からちゅるリップランパーを重ねると、うるおい感も色持ちもぐっと安定するので2本使いもオススメ♪

■おすすめの使い方

テスターを手に塗った時に「ティントなのに思ったより落ちやすいかも？」と感じる方もいるかもですが、唇に塗って1～2分ほど置いてから軽くティッシュオフし、もう一度重ね塗りすることで、しっかり色が定着して1日中きれいな仕上がりが続いてくれます。普通のティントより少しとろっとしているので、使う前に容器の中でアプリケーターで混ぜてから使うと、よりきれいに発色します。

■カラーポイント

「01 ウィンターローズ」

青みに寄りすぎない絶妙なバランスで、唇の血色を自然に底上げしてくれるカラーです。

「02 メルティアプリコット」

赤みをほんのり含んだオレンジで、黄みが強すぎず毎日のメイクにも自然になじみます。発売前から私がリアルに使い続けている一軍カラーで、シーンを選ばず日常使いしやすいのでお気に入り。

「03 フレンチデートローズ」

可愛さは残しつつ、大人っぽい印象に仕上がるので、デートやきれいめメイクの日にぴったり。

ピンクは好きだけど甘くしすぎたくない方にオススメ。

「04 メープルショコラ」

重くなりすぎず、唇に自然な深みを足してくれて一気にこなれた印象に。

季節問わず使いやすく、大人メイクの引き締め役として1本あると便利なカラー。

ワンピッタモーマンタイクッション 商品情報

365日、快適に使いたい！

ヨレにくさとカバー力を両立した

お悩み対応クッションファンデ

ワンピッタモーマンタイクッション

全2色 各1,760円（税込）

＜カラー展開＞

01 ライトベージュ

明るい肌色の方に

02 ミディアムベージュ

標準的な肌色の方に

＜ポイント＞

◆ひと塗りで（ワンピッタ）で肌悩みをカバー

カバー力のあるフォーミュラが肌のムラや赤み・くすみなど、気になる肌悩みをしっかりカバー！

◆ピタッと密着してロングラスティング

表情の動きにフィット！ヨレにくく、美しい仕上がりが持続。

◆自然にセミマットな仕上がりに

ほんのりツヤを残したセミマットな仕上がりで、べたつかずさらりとした使用感。

◆酸化亜鉛フリー処方

肌に軽やかになじみ、やさしい使い心地

＜かわにしみきコメント＞

開発に約2年、「1年中使えるクッションファンデ」を目指して、ようやく完成しました。実はこのクッション、私自身が約1年間試作しながらリアルに使い続けてきたアイテム。暑い時期も、乾燥しやすい時期も、どの季節でも使えた“実体験あり”のお墨付きクッションです(ハート)私自身が鼻周り脂性肌で頬は敏感肌の混合肌なので、「ヨレにくさ」は絶対に外せないポイントでした。ただ、フィット感が強すぎると、逆に崩れやすくなってしまった経験もあったので、カバー力とヨレにくさのバランスを何度も調整し、皮脂が浮いてきても汚く崩れず、自然になじむような“綺麗なヨレ方”を意識しました。

ほんのり艶感のある仕上がりで、脂性肌さんはもちろん、普通肌さんにも使いやすい質感かと思います。さらに、酸化亜鉛フリーで、毎日使っても肌の負担になりにくい成分にもこだわりました。

「ワンクッション、肌に当てるだけで、スッと馴染んでフィットし、1日安心して過ごせる肌になる。」

そんな想いを込めて、muiceらしい少し遊び心のあるネーミングにしました(ハート)

■カラーポイント

「01 ライトベージュ」

肌をワントーン明るく仕上げたい方や、色白さんにオススメのカラー。

「02 ミディアムベージュ」

暗すぎず、明るすぎない肌なじみのいいベージュ。標準肌さんにオススメ。

期間限定POPUPストア 詳細

「muice」のブランドデビュー3周年を記念して、3月28日（土）より期間限定の POPUP ストア「Happy Birthday muice＆You」を東京・日本橋にオープン。新商品の先行販売のほか、商品開発の歴史を紐解く展示や、商品化に繋がる!?お悩み投票所など、3周年ならではのイベントも。ここでしか手に入らないノベルティもご用意して、皆様のご来場をお待ちしております。

＜開催概要＞

開催期間：3月28日（土）～4月5日（日）

営業時間：11:00～20:00

会場：0th Hub Nihonbashi（東京都中央区日本橋 2 丁目 9-10 L.Biz 日本橋 2F）

会場 Instagram：@0th_hub.nihonbashi(https://www.instagram.com/0th_hub.nihonbashi/)

※開催期間、営業時間は変更になる可能性がございます。

※建物に向かって右手にある階段より2Fまでお上がりください。エレベーターは利用できませんのでご注意ください。

●新商品「メルティングもっちティント」と「ワンピッタモーマンタイクッション」の先行販売！

4月1日（水）より全国発売の「メルティングもっちティント」と4月17日（金）より全国発売の「ワンピッタモーマンタイクッション」を会場限定で販売いたします。全国発売に先駆け、新商品を実際に試しながらご購入いただけます！

●豪華な購入者特典（※）もご用意

muice公式SNSと0th Hub Nihonbashi公式SNSフォロー＆アンケート回答でオリジナルお菓子をプレゼントするほか、会場にて商品をご購入いただいた方には、オリジナルショッパーに商品を入れてお渡しいたします。さらに、ご購入点数に応じて、下記の特典をご用意しております。

1点以上のご購入：ミニパフ

2点以上のご購入：リップケース

3点以上のご購入：オリジナル缶ミラー

5点以上のご購入：キーボード型キーホルダーづくり

ワンピッタモーマンタイクッションのご購入＋追加で2,000円のお支払い：お好きなmuiceコスメを選べるミニブーケ

※ノベルティはお一人様1日1回限りのお渡しになります。

※特典はすべて、なくなり次第終了となります。

追加情報はブランド公式＆POPUP会場公式SNSにて随時お知らせしてまいりますので、ぜひチェックしてください。

muiceプロデューサー・かわにしみき プロフィール

1989年11月11日生まれ。愛称は“みきぽん”。漫画やアニメ、ゲーム、アイドル好きなどオタクの要素も併せ持つYouTubeをメインに活動する美容系動画クリエイター。自身のSNS総フォロワー数は250万人を超え、飾らない等身大の姿が同世代の女性を中心に共感を呼び、コスメやカラコン（mimuco）などのプロデュース業も幅広く行っている。

＜かわにしみき公式SNS＞

YouTube：@kawanishimiki(https://www.youtube.com/channel/UCgpq8b6bCzkSLquNQeSE6QQ)

Instagram：＠mikipon1111(https://www.instagram.com/mikipon1111/)

X（旧Twitter）：＠mikipon11(https://x.com/mikipon11)

TikTok：@mikipon.65(https://www.tiktok.com/@mikipon.65)

LIPS：@mikipon11(https://lipscosme.com/users/@mikipon11)

muiceについて

美容系動画クリエイターのかわにしみきによるプロデュースブランドで、「よくばりは、カワイイ。」をコンセプトに、2023年春にスタート。メイクデビューする10代からコスメに精通した方まで幅広い層に気軽に使ってもらえるよう、手に取りやすい価格、そして使いやすさと品質を追求。“こんなコスメが欲しかった！”と思うような、かわにしみきのこだわりとアイデアが詰まったアイテムを展開している。

＜ブランド公式SNS＞

Instagram：＠muice_official(https://www.instagram.com/muice_official/)

X（旧Twitter）：＠muice__official(https://x.com/muice__official)

TikTok：＠muice_official(https://www.tiktok.com/@muice_official)

【会社概要】

社名：株式会社Rainmakers

本社所在地：東京都中央区新富1-8-9+SHIFT GINZA EAST 4F

代表取締役：宇佐美 眞

【ブランドに関するお問い合わせ】

株式会社Rainmakers

お客様お問い合わせ先：0120-500-353