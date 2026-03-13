“ニュアンスピンク”が春気分。「スローン×ミモレ」別注、大人の上半身を美しく演出する「ボートネックリブニット」が新登場

株式会社講談社

このたび、株式会社講談社（本社：東京都文京区）が運営する「mi-mollet STORE（ミモレストア）」では、スタイリスト・福田麻琴さんとコラボレーションした、これからの季節にぴったりの「ボートネックリブニット」を発売いたしました。

【ミモレ別注】スローン ボートネック半袖リブトップス（ピンク）

今回のコラボのテーマは、「大人世代が“ちょうどよく”肌見せできるニット」。

肌見せといっても、露出は肩や鎖骨が見える程度にし、オフィスにも着ていける安心感のあるデザインを目指しました。カラーはベーシックな黒に加え、大人が着やすいニュアンスピンクもご用意。

程良く肉厚でピタピタし過ぎず、カットソーよりもきれいめに着られる五分袖丈のトップスは、使い勝手抜群。福田麻琴さんこだわりの一枚を、着こなしアイデアとともにご紹介します。

1. 黒の着こなし

大人の上品な肌見せが叶う絶妙なワイドボートネック。きちんとした場にも馴染みます

身体のラインを拾いにくい柔らかなリブと、肘までくる5分袖が大人の体型に優しい

黒トップスには柄スカートを合わせて。インパクトのある柄ボトムに程良いフィット感の五分袖トップスが品と優しいムードを添えてくれます。カッティングが女性らしいので、ローファーやレザーのスクエアバッグでちょっとマニッシュな要素をプラスしてバランスをとりました。

ボトムによって、裾をインしても裾をアウトして内側に軽く織り込んでも綺麗です。腕や肩のラインがすっきりしているので、ジャケットのインナーに着てももたつきません。（麻琴さん）

２．ピンクの着こなし

顔映えして、優しく華やぐ“大人のためのピンク”。明るめトーンでまとめても綺麗

桜の花びらみたいなニュアンスピンク。手持ちの服とも馴染みやすく、春の装いにぴったり

今季、“きれい色”に心惹かれてつくった大人のための優しいピンク。その優しい色みをいかして、全身明るい色のトーンでまとめてみました。ハイウエストのベージュパンツに、靴やバッグもベージュで統一。お仕事にも行けそうなきれいめコーデです。

ベージュ以外なら、ライトグレーのパンツと合わせても綺麗ですし、休日、カジュアルに着たい時は、カーキのカーゴパンツ合わせも可愛いと思います。（麻琴さん）

大人の肩周りを美しく見せるこだわりが満載

POINT １

大人の肩や鎖骨を美しく見せてくれるネックラインの開き。いつものクルーネックトップスより“ほんの気持ち”肌がのぞく程度の、絶妙な大人の肌見せ加減です。春夏も涼やかな印象に。

POINT ２

絶対にチラ見えしたくない下着の紐。今回特別にブラ紐を中で固定するストラップをお付けしました。ボタン付きのストラップでブラ紐を挟むだけの簡単さ。動いた時に下着が出るのを気にする必要がなくストレスフリーです。

【商品情報】

【ミモレ別注】スローン ボートネック半袖リブトップス

販売価格：\28,600（税込）

色：黒、ピンク

サイズ：ミモレ別注2.5サイズ

（着丈:54cm、身幅:41cm、肩幅:34cm、袖丈:29.5cm）

素材：綿55％、ポリエステル45％

選択方法：ドライクリーニング、手洗い可能

▶ご購入はこちらから

https://k2cstore.com/collections/all/products/ml-g-0017

https://k2cstore.com/collections/all/products/ml-g-0018

クルーネックより女性らしい抜け感が出て、オフショルダーよりきちんと見えする「ワイドボートネック」は、ミモレ世代にぴったり。麻琴さんのこだわりがぎゅっとつまったスローン別注ニットは、４月20日（月）までの期間限定で発売中です。

mi-mollet STORE（ミモレストア）について

株式会社講談社のウェブマガジン「mi-mollet」発のコンセプト型メディアコマースサイト。明日が少しだけ楽しくなるファッションや暮らしがときめくモノ・コトをお届けするストアとして、2022年6月にスタートしました。

mi-molletについて

2015年に講談社が運営をスタートした大人の女性向けウェブマガジン。ファッション、ビューティ&ヘルス、ライフスタイル、エンタメ、キャリア、占いなど、成熟に向かうミドルエイジ女性に寄り添う幅広いジャンルのリアル情報を提供し、濃いファンを獲得しています。月間訪問者数（UU）は約300万人、会員数約12.6万人で、ミドルエイジ女性メディアNo.1

＊日本A B C協会Web指標一覧 （2024年4-6月期）より

■mi-mollet STORE公式サイトはこちら

https://k2cstore.com/collections/mi-mollet

■mi-mollet公式サイトはこちら

https://mi-mollet.com/

■SNS

mi-mollet公式Instagram：https://www.instagram.com/mimollet/?hl=ja

mi-mollet STORE公式Instagram: https://www.instagram.com/mimollet_store/?hl=ja

mi-mollet公式X：https://x.com/mimollet2015

提供可能な写真素材

本素材は『【ミモレ別注】スローン ボートネック半袖リブトップス』の報道・告知を目的としたご使用に限らせていただきます。

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(C)mi-mollet／講談社