【キリン堂全店で放送中】オリジナル楽曲「ハナリラックス！」を制作。音の力で鼻うがい「ハナリラ」のブランド想起と認知拡大を狙う。

パスクリエイト株式会社

パスクリエイト株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：飯原 崇暁）は、鼻うがいというセルフケアをより身近に感じていただくことを目的に、オリジナル楽曲「ハナリラックス！」を制作しました。

本楽曲は2026年2月1日から3月31日までの期間、ドラッグストア「キリン堂」全店舗の店内放送にて放送されています。

店内で耳に残る曲を通じて、ブランド「ハナリラ」を自然に思い出していただくきっかけづくりを目指しています。

背景

パスクリエイト株式会社は、日々の暮らしの中で取り入れやすいセルフケアの選択肢として、鼻うがい器「ハナリラ」を展開しています。

花粉の時期には鼻の不快感に悩む方が増える一方で、鼻うがいはまだ十分に身近なものとは言えません。

ドラッグストア店頭では同カテゴリー内で他の商品が選ばれる傾向もあり、まずはブランドや商品を知っていただく機会を増やす必要があると考えました。

そこで、お客様が自然にブランドに触れる接点として店内放送を活用し、印象に残りやすい曲「ハナリラックス！」を制作しました。

店内で歌を耳にし、売り場で商品を見かけた際にブランド想起を促すことで「ハナリラ」の認知拡大と鼻うがい習慣の定着を目指しています。

特徴・こだわり

楽曲制作においてパスクリエイト株式会社がこだわったのは、店内で自然に歌が耳に入り、後から思い出していただけることです。

買い物中の短い時間でも印象に残るよう、覚えやすいリズムや短いフレーズを取り入れながら、商品名や使用シーンが無理なく伝わる構成にしました。

鼻がムズムズしたタイミングや、ドラッグストアに来店した際に、ふと耳にしたメロディーが後から思い出され、「そういえばハナリラがあった」と感じていただくことを目指しています。

ハナリライメージキャラクター リラちゃん

■ オリジナル楽曲（ハナリラ テーマソング）「ハナリラックス！」

つい口ずさみたくなるような、軽快なリズムと親しみやすい歌詞が特徴です。

【歌詞はこちら】

https://hana-relax.com/columns/archievs/themesong_hana_relax

【楽曲試聴（YouTube）】

https://youtube.com/shorts/f5jRDjU4mXc?si=UgkjyTmXxFSsV2bT

商品情報

ハナリラ鼻うがい〈無香料〉専用ボトル■鼻うがい器「ハナリラ」とは

「ハナリラ」は、家庭で簡単に鼻うがい（鼻洗浄）を行うための専用器具です。

花粉・ほこり・ハウスダスト・雑菌など、鼻腔内に付着する異物を物理的に洗い流すことを目的にしています。

独自のノズル設計とワンプッシュ式ボタンにより、初めての方でも手軽に使用できます。

【公式ブランドサイト】

https://hana-relax.com/

今後の展開

パスクリエイト株式会社は、本楽曲をきっかけに「ハナリラ」の認知を広め、鼻うがいをより身近なセルフケアとして定着させていくことを目指しています。

今後もお客様の生活に寄り添い、商品やブランドを通じて、日々の暮らしに新しい健康習慣を提案する取り組みを続けてまいります。

なお、本楽曲を活用した店内放送の展開については、他店舗での導入や実用化に向けたご相談も随時承っております。

【本件に関するお問い合わせ先】

パスクリエイト株式会社

ヘルスケア事業部 広報担当

TEL：03-6380-1145

e-mail：h_care@pathcreate.co.jp

会社概要（パスクリエイト株式会社）

本社所在地 ：東京都新宿区新宿1-8-4 近鉄新宿御苑ビル9階

設立 ：2008年11月25日

資本金 ：10,000,000円

代表者 ：代表取締役 飯原 崇暁

事業内容 ：ヘルスケア商品の企画・開発・販売／オウンドメディア事業／SES事業／人材派遣事業／オンラインスクール事業

医療機器許認可：第三種医療機器製造販売業 13B3X10286／医療機器製造業 13BZ201388