【KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER】『吉村大阪府知事』や姉妹プロゴルファー『臼井麗香』『臼井蘭世』が登場！『MODYSSEY』が日本初ライブ決定！

株式会社KANSAI COLLECTION

関西コレクション実行委員会(企画/制作：株式会社KANSAI COLLECTION)は、2026年4月5日(日)、京セラドーム大阪にて、『KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER』を開催いたします。 この度、追加出演者情報が決定しましたので、お知らせいたします。

豪華出演者が決定！！ ※2026年3月13日現在

■『吉村大阪府知事』が特別出演し、大阪初開催の「全国豊かな海づくり大会」をアピール！

吉村大阪府知事が、今年11月14日（土）・15日（日）に大阪府で初めて開催する「全国豊かな海づくり大会」のPRステージに登場！本大会は、水産資源を守り、海や湖沼・河川の環境保全や漁業の振興を目的に実施するもので、今回は「豊かな海『大阪湾』」の魅力を全国に発信します。

■女子プロゴルファー『臼井麗香』『臼井蘭世』が姉妹揃ってランウェイ登場！

昨年の関コレではアイドルグループiLiFE！とのコラボステージで話題になった女子プロゴルファー臼井麗香と、昨季のネクストヒロインゴルフツアーで2連勝を飾った臼井蘭世が、姉妹揃ってランウェイに登場。グリーンの上とは一味違う、二人の華やかな共演に乞うご期待！

■グローバルサバイバル番組から誕生した7人組ボーイズグループ『MODYSSEY』が日本初ライブパフォーマンス！

昨年12月、韓国の音楽専門チャンネルMnetのサバイバル番組「PLANET C：HOME RACE」から誕生した7人組ボーイズグループMODYSSEYが初登場。既に関コレへの出演が決定している、K-POP界を牽引するダンサー・振付師YUMEKIがプロデュースする“スペシャルダンスステージ”での一夜限りのコラボパフォーマンスもお楽しみに！

【出演者情報】 2026年3月13日現在

〈MODEL〉

愛来、青島心、アリアナさくら、池田穂乃花、井手上漠、大友花恋、おさき、加藤ナナ、兼清萌々香、

坂井仁香(超ときめき(ハート)宣伝部)、阪口珠美、さくら、佐々木美玲、白間美瑠、上西星来、鈴本美愉、

菅田愛貴(超ときめき(ハート)宣伝部)、戦慄かなの、高本彩花、田久保夏鈴、辻野かなみ(超ときめき(ハート)宣伝部)、ティファニー絵里菜、ねお、野咲美優、MINAMI、みゆみゆ、ゆりにゃ、Yu Hyewon、渡辺美優紀 and more

〈GUEST〉

あいす(iLiFE!)、今井暖大、榎田一王、岡本聖哉(BUDDiiS)、小田惟真(THE SUPER FRUIT)、金子みゆ、岸みゆ、きほ、Kirari、ぎし、熊田曜子、黒嵜菜々子、konon、虹羽みに(iLiFE!)、清水巧陽、翔、杉本琢弥、鈴木ユリア、高尾楓弥(BUDDiiS)、田島櫻子(Onephony)、十味、中島結音、ハンチ、藤田みあ、松本ももな(高嶺のなでしこ)、美雨(ファントムシータ)、村谷はるな、もな(ファントムシータ)、森脇梨々夏、MON7A、米山剛志、るーるる(JamsCollection)、若葉のあ(iLiFE!) and more

〈GLOBAL GUEST〉

JINI、テリ(Taeri)、MODYSSEY、YUMEKI and more

〈SPECIAL GUEST〉

小林幸子 and more

〈PUBLIC GUEST〉

吉村大阪府知事 and more

〈ATHLETE GUEST〉

臼井麗香、臼井蘭世 and more

〈ARTIST〉

iLiFE!、KISS OF LIFE、CLASS SEVEN、Novelbright 、山本彩 and more

〈NEXT BREAK ARTIST〉

SHOW-WA＆MATSURI、ファントムシータ and more

〈CREATOR〉

amaneあまね、一生友子、ESPOIR TRIBE -エスポワール・トライブ-、えみ姉、しなこ、ジャスティスター、すずしょうと、ちょき、Hinata、ひまひま、ヘラヘラ三銃士、Mumei、リアルピース、ろこまこあこ and more

〈OPENING ACT〉

ドラマチックレコード、VALHALLA、Pretty Chuu and more

〈FUTURE〉

あみち、Ayana、 una、KYOKA、久保田海羽、齊藤千夏(Pretty Chuu)、すず、すみぽん(高倉菫)、高橋かの、田中陽菜、もえぴ(MilMoon)、和田海佑 and more

〈MC〉

朝日奈央、ぺこぱ and more

今後も、アーティスト・モデル・ゲスト・クリエイターなど、出演者情報を随時発表いたしますので、お楽しみに!!︎

【公式HP】https://www.kansai-collection.net/

【公式SNS】LINE：@kansaicollection／X：@kan_kore／Instagram： @kansaicollection／TikTok：@kansaicollection

開催概要

開催名称 KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER

開催日程 2026年4月5日(日)

開催時間 11:30開場 13:00開演 （全て予定）

開催場所 京セラドーム大阪

主 催 関西コレクション実行委員会

後 援 「日本博 2.0」参画型・大阪府・大阪市・公益財団法人 大阪観光局・大阪商工会議所・

京都府・京都市・京都商工会議所・滋賀県・兵庫県・奈良県

コンテンツ ファッションショー/アーティストライブ/トークショー/ブース 等

企画/制作 株式会社KANSAI COLLECTION

著 作 株式会社KANSAI COLLECTION

チケット販売情報

スタンド自由席のチケット絶賛発売中！

VIP席 \100,000 ⇒SOLD OUT

プラチナ席 \30,000 ⇒SOLD OUT

SS席 \15,000 ⇒SOLD OUT

S席 \10,000 ⇒SOLD OUT

スタンド自由席 \3,000 ⇒発売中

※枚数に限りがございますので、規定枚数に達し次第受付終了いたします。

※当日券の発売は未定となります。事前の購入をおすすめいたします。

＜チケットに関するお問い合わせ＞

キョードーインフォメーション TEL 0570-200-888（12:00～17:00 ※土日祝は休業）

＜その他一般の方からのお問合せ ＞

関西コレクション実行委員会 info@kansai-collection.net