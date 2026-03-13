AI創作プラットフォーム「PixAI」、最新アニメ生成モデル「Tsubaki.2」を正式公開

Metanomaly株式会社

AI二次元創作プラットフォーム「PixAI」を運営するMetanomaly株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：レイブン・ガオ）は、最新アニメ生成モデル 「Tsubaki.2」 をPixAIにて正式公開したことを発表しました。



また、本リリースにあわせて 創作コンテストや期間限定イベントの開催、さらにゲームイベント「BitSummit Punch」への出展 を予定しており、PixAIコミュニティおよびクリエイター向けの取り組みを順次展開していきます。

■ 最新アニメ生成モデル「Tsubaki.2」正式公開

「Tsubaki.2」は、PixAIが開発した最新のフラッグシップアニメ生成モデルです。 アーリーアクセス期間中には多くのクリエイターから高い関心を集め、キャラクター表現の安定性やプロンプト理解力の高さなどが評価されてきました。

今回の正式公開により、PixAIのすべてのユーザーが「Tsubaki.2」を利用できるようになります。 また本アップデートでは、拡張アスペクト比への対応などの機能も追加され、より自由度の高い構図表現が可能になりました。今後は ネイティブ2K解像度対応 や LoRAサポート などの機能追加も予定しており、アニメAI創作のさらなる可能性を広げていく予定です。

■ 「Tsubaki.2」創作コンテスト開催

Tsubaki.2を試す :https://pixai.art/ja/model/1982880136609467518

「Tsubaki.2」の正式公開を記念し、PixAIおよびX（旧Twitter）にて 「Tsubaki.2 創作コンテスト」 を開催します。

ユーザーは「Tsubaki.2」を使用して制作した作品を投稿することで参加でき、PixAIクレジットやAmazonギフトカードなどの賞品を獲得できるチャンスがあります。投稿にはハッシュタグ #PixAITsubaki2 を使用します。

■ 期間限定イベント「ミオのトリックパーティー」

PixAIでは、期間限定イベント 「ミオのトリックパーティー」 を 2026年3月13日～4月7日 の期間で開催します。イベント期間中は、抽選企画やミッションイベントなどのコンテンツが展開され、参加者はクレジットや特典アイテムを獲得することができます。

またイベントを通じて、最大310回分の無料Tsubaki.2生成 を体験できる機会も用意されています。さらにSNS連動企画として、X上では創作イベント 「異世界の旅」コンテスト も実施予定です。

▼イベント「ミオのトリックパーティー」特設ページはこちら

https://pixai.art/ja/event/april-fools-2026

■ BitSummit Punch への出展

PixAIは、インディーゲームイベント BitSummit Punch への出展を予定しています。イベントでは、PixAIをクリエイティブ制作ツールとして紹介するほか、BitSummit GameJam の参加者支援などを通じて、インディーゲーム開発者やクリエイターとの交流を図る予定です。

■ PixAIについて

PixAIは「想像力に、命を吹き込む（Imagination, made real）」をスローガンに、特別な才能がないと感じている方たちでも創作の楽しさと可能性を届けることを使命としています。



2022年10月のサービス開始し、今では世界中で1,300万人以上のクリエイターに利用されるAI二次元創作プラットフォームへと成長しました。北米・韓国・台湾など創作文化の根付いた地域を中心に急速に支持を獲得し、同ジャンルにおいてユーザー満足度、継続率ともにトップクラスの評価を獲得しています。



2025年上半期には、Sensor Towerの調査により、日本App Store「グラフィック／デザイン」カテゴリ売上第1位、「AI総合」カテゴリー第6位を記録し、AI創作分野における確かな地位を築いています。

■ 今後の展望

PixAIでは、今回正式公開された最新アニメ生成モデル「Tsubaki.2」を起点として、AIイラスト創作の可能性をさらに広げていくことを目指しています。今後は、ネイティブ2K解像度への対応やLoRA機能の拡張など、クリエイターの表現力を高めるアップデートも順次予定しています。



また、PixAIは単なる画像生成ツールにとどまらず、クリエイターが作品を発表し、交流し、新しい創作文化を生み出すコミュニティプラットフォームとしての発展も推進していきます。今回開催される創作コンテストや期間限定イベントを通じて、ユーザー同士の創作活動がさらに活性化することを期待しています。



さらに、インディーゲーム開発者やクリエイターとの連携も重要な取り組みの一つです。今後予定されている BitSummit Punch への出展をはじめ、ゲーム開発やコンテンツ制作の現場でPixAIを活用していただく機会を広げていく予定です。



PixAIは今後も、AI技術とクリエイティブの融合を通じて、誰もが自由にアイデアを形にできる創作環境の提供を目指してまいります。

■ 関連リンク

- Tsubaki.2モデル：https://pixai.art/ja/model/1982880136609467518- Tsubaki.2 特設ページ：https://pixai.art/ja/tsubaki-2- イベント「ミオのトリックパーティー」特設ページ：https://pixai.art/ja/event/april-fools-2026(https://pixai.art/ja/event/april-fools-2026PixAI%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88%EF%BC%9Ahttps://pixai.art/ja)- PixAI公式サイト：https://pixai.art/ja(https://pixai.art/ja/event/april-fools-2026PixAI%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88%EF%BC%9Ahttps://pixai.art/ja)- PixAI公式ブログ（Tsubaki.2 詳細解説）：https://pixai.art/articles/ja/tsubaki-2-is-here-everything-you-need-to-know-2/- 公式YouTubeチャンネル（動画による機能紹介・最新情報を発信）：https://www.youtube.com/@PixAIJP