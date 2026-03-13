元PURPLE KISSの6人、4月4日東京で解散後初の“完全体”ファンイベント開催！

株式会社STONE.B

ガールズグループとして活動し大きな人気を集めたPURPLE KISSの元メンバー6人が、グループ解散後初めてファンの前に再び姿を見せる。

ナウン、ウンソン、イレ、ユキ、チェイン、スアンの6人は、2026年4月4日（土）、東京・飛行船シアターにてファンイベントを開催し、日本のファンと本格的な再会を果たす予定だ。

今回のイベントは、昨年11月に公式のグループ活動を終了してから約5か月ぶりに実現するもので、メンバー6人全員が“完全体”として参加する点で特別な意味を持つ。

メンバーたちは、グループという形は変わったものの、これまで変わらぬ応援と愛を送り続けてくれた日本のファンへ感謝の気持ちを直接伝えたいという思いから、今回の再会の場を自ら準備してきたという。長らく彼女たちの活動を待ち続けてきたファンにとって、待望の時間となりそうだ。

会場となる飛行船シアターは、観客との距離の近さと高い没入感で知られる劇場。6人それぞれの個性や、より深まったメンバー同士の絆を間近で感じられる多彩なプログラムが用意される予定だ。

関係者は「メンバー全員が今回の日本ファンイベントをとても楽しみにしています」としたうえで、「6人が再び一堂に会し、新たなスタートを告げる場となるだけに、ファンの皆さんとの再会に向けて全力で準備しています。ぜひ多くの関心と応援をお願いします」とコメントしている。

なお、「PRESENT FOR U～2026 TOKYO SPECIAL FAN EVENT～」のチケットは、mahocastにて3月7日（土）12:00より販売されている。

■ 公演概要

PRESENT FOR U～2026 TOKYO SPECIAL FAN EVENT～

■ 会場及び日程

飛行船シアター

（〒110-0015 東京都台東区東上野4-24-11）

2026年 4月 4日 (土)

[1部] 開場 13:30 / 開演 14:00

[2部] 開場 17:30 / 開演 18:00

■ チケット詳細

VIPシート：\15,400 (税込)

一般指定席：\12,100 (税込)

■ VIPシートの特典内容

・前方エリア

・公演終了後、お見送りハイタッチ会参加付き

【mahocast先行(先着)】

■販売期間

〇クレジットカード決済

2026.03.07(Sat) 12:00 ～ 2026.03.24(Tue) 23:59

〇コンビニ決済

2026.03.07(Sat) 12:00 ～ 2026.03.23(Mon) 23:59

※上記のチケット販売日程は、予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。

その他詳細は下記公演概要よりご確認ください。

詳細を見る :https://www.mahocast.com/ce/c/103

【 チケットに関するお問い合わせ 】

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https://www.mahocast.com/ct/contact

（受付時間：平日 10:00 ～ 18:00）

※土日祝日は翌営業日以降でのご対応とさせていただきます。

主催：e-motion studio / e-motion

制作：サラウンド

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