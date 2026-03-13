Adoの未パッケージ化ライブを含む最新公演をU-NEXTにて3週連続独占ライブ配信！SNSでウォッチパーティの開催も決定！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、Adoのライブ映像を4月19日（日）より3週連続で独占ライブ配信いたします。本ライブ配信は、月額会員の方なら追加料金なくお楽しみいただけます。

2020年にメジャーデビューシングル「うっせぇわ」で記録的大ヒットを叩き出し社会現象を巻き起こし、その後も「ギラギラ」「踊」「新時代」「私は最強」「唱」などのヒット曲を次々とリリース。圧倒的かつ唯一無二の歌唱力で日本のみならず世界中を虜にし続けているAdo。

この度U-NEXTでは、Adoの貴重な最新ライブ映像を3週連続で独占ライブ配信することが決定いたしました。第1週目の4月19日（日）には、2024年に開催されたAdo初の全国アリーナツアーAdo JAPAN TOUR 2024「モナ・リザの横顔」、第2週目の4月26日（日）には、2025年に総計50万人を動員した日本人史上最大級のワールドツアーAdo WORLD TOUR 2025 “Hibana”のオーランド公演、最終週となる5月3日（日）には、2025年11月に開催され、パッケージ化されていない貴重なドームツアーAdo DOME TOUR 2025 「よだか」の東京ドーム公演の模様をお届けします。ライブ配信終了後はそれぞれ約1週間の見逃し配信を予定しています。会場中を魅了するAdoの圧倒的パフォーマンスをぜひU-NEXTならではの高音質・高画質な映像でお楽しみください。

また、5月3日（日）には、ライブ映像初解禁となる『Ado DOME TOUR 2025 「よだか」』のライブ配信を記念して、X（旧Twitter）にてウォッチパーティを実施いたします。ハッシュタグ「#Ado同時視聴(https://x.com/intent/post?text=%23Ado%E5%90%8C%E6%99%82%E8%A6%96%E8%81%B4)」を付け、ライブのご感想や楽曲への想いを投稿しながらライブ配信をお楽しみください。

さらに、U-NEXTでは『Ado 全国ツアー2023 「マーズ」』や『Ado 2ndライブ 「カムパネルラ」』、『Ado SPECIAL LIVE 2024 「心臓」』のライブ映像やMVを見放題で配信中です。ぜひライブ配信を観る前、観た後にあわせてご覧ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YGWJ-FcUIZc ]

Ado JAPAN TOUR 2024「モナ・リザの横顔」

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000013551

ライブ配信：4月19日（日）19:00 ～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第～4月26日（日）23:59まで

配信公演：2024年10月12日 神奈川・Kアリーナ横浜 公演

Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana”

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000013552

ライブ配信：4月26日（日）19:00 ～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第～5月3日（日）23:59まで

配信公演：2025年7月26日 米国フロリダ州オーランド・Kia Center 公演

Ado DOME TOUR 2025 「よだか」

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000013553

ライブ配信：5月3日（日）19:00 ～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第～5月10日（日）23:59まで

配信公演：2025年11月11～12日 東京ドーム 公演

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください

【Ado配信中一覧】

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0011515

Ado プロフィール

23歳の歌い手。2020年に「うっせぇわ」でメジャーデビューを果たし社会現象に。22年1月に発売した1stアルバム『狂言』や映画『ONE PIECE FILM RED』の楽曲を収録したアルバム『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』はランキングを席巻しロングヒット。2025年4月からは全33都市を回る日本人最大級規模の世界ツアーを開催し、大成功を収めた。11月には自身初の東阪ドームツアーを完遂。2026年7月には日産スタジアム公演を開催する。

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年2月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。