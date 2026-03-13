シリーズ累計出荷数50万個超!! コトブキヤが手掛ける人気美少女プラモデルシリーズTVアニメ『アルカナディア』ディアーズの3人が楽しくかわいくティータイム！ティザービジュアル第2弾を公開！

株式会社壽屋

ホビーメーカー・コトブキヤが2021年12月より発売を開始した『アルカナディア』は、

「SF×ファンタジー」をテーマとする新たなコンセプトのプラモデルシリーズ。

メインキャラクターデザイナーに、人気イラストレーター・necomiを起用し、従来のプラモデルにはない繊細なデザインと、造形クオリティが国内のみならず全世界で大きな話題を呼んでいます。

この度、TVアニメ「アルカナディア」のティザービジュアル第2弾が公開されました！

「ディアーズ」と呼ばれる未知の生命体であるルミティア・ヴェルルッタ・ユクモが、人間界で楽しくかわいくティータイム！ その3人の視線の先にいるのは……！？

手のひらサイズのかわいいパートナーと過ごす和気藹々としたひとときを切り取ったビジュアルです。

また、2026年3月開催のAnimeJapan2026にて、テレビ朝日ブース内で特製ステッカーの配布が決定！ティザー第1弾に加え、今回解禁となった第2弾ビジュアルを使用した2種を予定しています。

公式XおよびYouTube「アルカナディアチャンネル」では、様々な情報発信を行っていきます！

TVアニメ『アルカナディア』の続報に、ぜひご期待ください。

●AnimeJapan2026にて特製ステッカー配布決定

ティザービジュアル第2弾

2026年3月28日(土)、29日(日)に東京ビッグサイトで開催されるAnimeJapan2026にて、テレビ朝日ブース内での特製ステッカーの配布が決定しました！

絵柄はティザー第1弾に加え、今回解禁となった第2弾ビジュアルを使用した2種をご用意。

ぜひお立ち寄りいただき、お手元にディアーズを迎え入れてください！

※配布数には限りがございます。

※当日の配布方法・配布状況につきましては下記Xアカウントにてご確認ください。

tv asahi animation公式X（https://x.com/tv_asahi_anime5）

作品公式X 『アルカナディア情報局』（https://x.com/arcanadea_info）

特製ステッカー１. ティザービジュアル第1弾特製ステッカー２. ティザービジュアル第2弾

【日時】2026年3月28日(土)、29日(日)

【場所】テレビ朝日ブース（ブースNO.A42）

TVアニメ「アルカナディア」作品基本情報

＜キャスト＞

ルミティア：本渡楓

ヴェルルッタ：岡咲美保

ユクモ：日高里菜

＜公式HP＞

https://www.arcanadea-anime.com/

＜公式X 『アルカナディア情報局』＞

https://x.com/arcanadea_info

＜公式YouTube 『アルカナディアチャンネル』＞

https://www.youtube.com/@arcanadea-channel

＜コピーライト＞

(C)KOTOBUKIYA / ARCANADEA Project

【『アルカナディア』とは】

ホビーメーカー・コトブキヤが、「SF×ファンタジー」をテーマに、2021年12月より発売を開始したプラモデルシリーズ。メインキャラクターデザイナーに「necomi」氏を起用。

従来のプラモデルには無いデザイン、造形クオリティが全世界で大きな反響を呼び、シリーズ累計出荷数は50万個を超えている。（2025年6月現在）

●アルカナディアシリーズ オフィシャルサイト https://arcanadea-official.com/

●公式X 『アルカナディア情報局』 https://x.com/arcanadea_info

※画像を使用の際は、下記のコピーライト表記の記載をお願いいたします。

(C) KOTOBUKIYA

※「necomi」のoを代用文字で掲載される場合は、ウムラウト付きのoであることをご記載ください。