「Milton CP」が「たまひよ 赤ちゃんグッズ大賞」で17年連続受賞！

杏林製薬株式会社

杏林製薬株式会社（本社：東京都千代田区）の哺乳びん、乳首などの除菌、器具類の除菌剤「Milton CP」が、「たまひよ 赤ちゃんグッズ大賞2026」の“哺乳びんの除菌・消毒グッズ つけ置きタイプ部門”において第1位に選ばれ、17年連続で受賞しました。

株式会社ベネッセコーポレーションが運営する「たまひよ 赤ちゃんグッズ大賞2026」は、全国のママ・パパ約2,000人を対象に、ご自身やパートナーが妊娠・出産・育児生活の中で「実際に使ってよかった」と思う商品・サービスについてアンケートを実施し、回答結果をランキング形式で発表する企画です。「Milton CP」は、長きにわたり多くのママ・パパに支持され続けており、本大賞創設以来、一度も欠かすことなく受賞しています。

「Milton」は、これからも乳幼児の衛生管理における信頼できるブランドとして、お子さまとご家族のかけがえのない毎日に、安心をお届けしてまいります。

「たまひよ 赤ちゃんグッズ大賞2026」哺乳びんの除菌・消毒グッズ つけ置きタイプ部門1位

※2025年8月-9月調査／WEBメディア「たまひよ」掲載

たまひよ 赤ちゃんグッズ大賞：(https://st.benesse.ne.jp/babygoods_rank/)

簡単でコンパクト！ 哺乳びん、乳首などの除菌、器具類の除菌剤 「Milton CP」

安心：乳幼児がいたずらしても手では切れにくい安心シート（チャイルドプルーフシート）を採用。

簡単：水4LにMilton CP 2錠を入れるだけで調製完了。交換の目安は、1日1回。24時間何度でも除菌できます。※すべての菌を除菌できるわけではありません

便利：哺乳びんなどに残った溶液は、ミルクなどのタンパク質と触れることで、食塩の成分に変わってしまうので、取り出してすぐに使えます。においが気になる時は、すすいでからお使いください。また、火を使わないのでやけどの心配がありません。

※製品の詳細は、以下の説明書をご覧ください

「Milton CP」説明書(https://milton.jp/miltonbrand/cp/common/docs/miltoncp_2025.pdf)