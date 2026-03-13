リユースゴルフウェア専門店「ストスト＋FKDインターパーク店」3月11日から期間限定オープン！3月25日までの2週間は2Buy10%OFF SALE開催中。

株式会社一条

株式会社一条 （本社：和歌山県和歌山市今福4丁目4番38 代表取締役 谷口 新）は、リユースゴルフウェア専門店「ストスト＋」の3号店を、2026年3月11日（水）FKDインターパーク（1階正面西側入口横特設会場）に期間限定オープンをいたします。

PEARLY GATESやMARK＆LONAなど、人気ブランドのゴルフウェアを豊富に取り揃え。

オープンセールで3月25日（水）まで2Buy10%OFF SALEを開催。

リユースだからこそ実現できるお手頃な価格で、憧れのブランドも“お試し感覚”で楽しめるのが大きな魅力。

「でも中古品でしょ…」なんて心配はご無用！

ストスト＋では、すべての商品を1点1点手作業で丁寧にメンテナンス。

良質な状態を保ったウェアだけを取り揃えていますので、リユース品が初めての方でも安心してお買い物をお楽しみいただけます。

さらに、ストスト＋だからこそ実現できる多彩なブランドラインナップもポイントのひとつ。

PEARLY GATES、MARK＆LONA、CALLAWAYなど、ゴルファーに人気のブランドが一堂に揃い、お気に入りブランドでトータルコーディネートすることも可能です。

形にとらわれない自由な組み合わせで、ゴルフファッションをもっと「あなたらしく」、もっと「自由に」。

そんな新しいスタイルを楽しむ場所――それが「ストスト＋」です！



ゴルフ好きなら誰もが知るブランドを、ストスト＋FKDインターパーク店で一挙にご覧いただけます。

リユースゴルフウェア専門店ストスト＋が関東にも出店！

店内ディスプレイにはオススメアイテムをずらり！

お気に入りブランドを探しやすいレイアウトに！

中古＝不安…そんなイメージを覆すクオリティ。全商品にメンテナンスを実施し、安心してお選びいただけます。

オープンセールで2Buy10%OFFを開催中！

お安くお買い求めいただけます！

※3月25日（水）まで開催

ストスト＋FKDインターパーク店〒321-0118 栃木県宇都宮市 インターパーク６丁目１－１TEL：028-657-6583営業時間：1:00～21:00株式会社一条

〒641-004 和歌山県和歌山市今福4丁目4-38

TEL 073-423-6950

http://www.ichijyo.co.jp/

e-mail：mailto:press@stst-kaitori.jp 広報担当 小野田