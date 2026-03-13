【サンキューマート】イオンモール新潟亀田インターにて3月19日（木）よりオープン！

エルソニック株式会社

「Be Smile, Be Kawaii」をテーマに、キャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップ「サンキューマート」（エルソニック株式会社）は、2026年3月19日(木)より、イオンモール新潟亀田インター3F（新潟県新潟市）に新潟県初出店となる店舗をオープンいたします。

イオンモール新潟亀田インターに「サンキューマート」をオープンいたします。

「サンキューマート」はキャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップです。

Tシャツやバッグ、アクセにコスメ、生活雑貨やお菓子…。ワクワクするような商品を、手に取りやすい“サンキュープライス”で揃えています。

■店名 ：サンキューマート イオンモール新潟亀田インター店

■営業開始日：2026年3月19日(木)

■住所 ：〒950-0150 新潟県新潟市江南区下早通柳田1丁目1番1号3F

■営業時間 ：9:00-21:00

・1,000円以上のご購入でお菓子のグミをプレゼント！ ノベルティキャンペーンも開催

オープン記念として、税込1,000円以上お買い上げの先着300名様に「グミ」をプレゼントするノベルティキャンペーンも実施いたします。

ノベルティの「グミ」は、カラフルでつぶつぶ食感が楽しい、見た目もキュートなお菓子です。

【キャンペーン概要】

日程 ：2026年3月19日（木）～無くなり次第終了

ノベルティ：グミ

配布条件 ：税込1,000円以上お買い上げ

※先着300名様限定です。無くなり次第終了いたします

※ご購入金額に関わらず、お一人様一個までとさせていただきます

・平成キッズの心をくすぐる！NHK Eテレ「ぐ～チョコランタン」とのコラボレーション雑貨もラインナップ！

3月13日（金）より発売の「ぐ～チョコランタン」限定アイテムは、新潟亀田インター店ではオープン日の3月19日（木）より販売開始いたします。“お昼寝タイム”をコンセプトに、うたたねしている姿がキュートな「スプー」「アネム」「ズズ」「ジャコビ」たちをデザインに落とし込んだラインナップです。

特集ページ：https://thankyoumart.jp/blogs/news/goo-chocolantan2026

■商品ラインナップ

全商品390円（税込429円）※一部アイテムはよりどり2点で390円（税込429円）

・おすすめ商品

■前髪ヘアアイロン「ヒロインバング」／各390円（税込429円）

SNSでも話題となり、シリーズ累計販売数130万個を突破した大人気ヘアアイロンの新型モデル、前髪ヘアアイロン「ヒロインバング」も展開します。

USB給電式タイプとしては自社初となる390円（税込429円）の価格帯を実現し、コンパクトなサイズ感で持ち運びやすく、外出先でも手軽に前髪のお直しができるアイテムです。

■「幼稚園×推し活」シリーズ／各390円（税込429円）

サンキューマートならではの推し活アイテムも多数展開いたします。幼稚園の“通園グッズ”をモチーフに、推しグッズをキュートに演出できる新商品が登場します。ぬいぐるみ用の服や帽子など、まるで推しを通園させるかのような世界観で楽しめる“ぬい活”アイテムをはじめ、遊び心あふれるラインナップです。

他にもキュートなアイテムが続々と入荷予定ですので、友達同士で掘り出し物を探しながら、ショッピングを楽しんでもらいたいです。

・「サンキューマート」とは

「サンキューマート」はキャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップです。

Tシャツやバッグ、アクセにコスメ、生活雑貨やお菓子…。

ワクワクするような商品を、手に取りやすい“サンキュープライス”で揃えています。

■公式ウェブサイト：https://thankyoumart.jp/

■Instagram：https://www.instagram.com/thankyoumart/

■X：https://x.com/thankyoumart

■TikTok：https://www.tiktok.com/@thankyoumart

■LINE：https://page.line.me/366isabj

エルソニック株式会社

所在地：〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3丁目35番12号

代表者：小山 毅志

設立： 1995年7月7日

URL： http://www.elsonic.co.jp/