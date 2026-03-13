【リゾナーレ下関】世界最大の英文週刊ニュース誌「TIME」が選ぶ「2026年 世界で最も素晴らしい場所」に、「リゾナーレ下関」が選出

星野リゾートリゾナーレ下関 外観

星野リゾートが国内外に展開するリゾートホテルブランド「リゾナーレ」の8施設目となる「リゾナーレ下関」は、2026年3月12日に、米国発祥の世界最大の英文週刊ニュース誌「TIME」が発表した「2026年 世界で最も素晴らしい場所（The World’s Greatest Places of 2026 ）」（＊１）に選出されました。 星野リゾートの施設が単体で「Places to Stay」部門に選ばれるのは今回が初めてです。

＊１ The World's Greatest Places of 2026の詳細：https://time.com/collection/worlds-greatest-places/2026/(https://time.com/collection/worlds-greatest-places/2026/)

「TIME」とは

1923年に創刊し100年以上の歴史を持つ、米国発祥の世界200カ国、2000万人が読む世界最大にして世界初の英文週刊ニュース雑誌。毎年恒例の「世界で最も素晴らしい場所（The World’s Greatest Places）」は、訪れるべき、あるいは宿泊すべき100の目的地のリストです。このリストは、TIME誌が世界中に持つ特派員や寄稿者からの推薦、および公募プロセスを経て、新しく刺激的な体験を提供している場所に焦点を当てて作成されます。対象はホテル、クルーズ、レストラン、アトラクション、博物館、公園など多岐にわたり、「Places to Stay」と「Places to Visit」の2部門に分かれています。本年、星野リゾートが国内外に展開するリゾートホテルブランド「リゾナーレ」の8施設目の「リゾナーレ下関」が、最も素晴らしい宿泊施設（Places to Stay）の一つとして選出されました。

選定の背景

リゾナーレ下関は、「海峡のデザイナーズホテル」をコンセプトに、関門海峡の景色や「ふぐ」など、この地域ならではの要素を随所に取り入れた空間デザインに加え、ロケーションを活かしたアクティビティを通して、海峡を楽しみ尽くす滞在を提案しています。今回の選定では、海外では食べることが珍しい「ふぐ」をモチーフにした空間デザインや、海峡を楽しみ尽くす多彩なアクティビティ、子どもだけではなく大人も楽しめるような工夫が評価されています。

リゾナーレ下関 総支配人 鈴木良隆からのコメント

この度、TIME誌の「The World’s Greatest Places」にリゾナーレ下関が選出されたことを、大変光栄に思います。これもひとえに、お客様や地域のみなさまの日頃からのご支援の賜物と心より感謝申し上げます。リゾナーレ下関は開業して3か月経過しましたが、今後も地域のみなさまと協力し、多くの方に下関市へお越しいただけるよう、関門海峡の魅力を活かした滞在を提供し続けます。

リゾナーレ下関 総支配人 鈴木良隆

＜参考＞海峡を楽しみ尽くす滞在が叶う「リゾナーレ下関」リゾナーレ下関の建築デザイン海峡カバナスイートなみなみテラスふぐビーチふぐプール 全天候型屋内プール

リゾナーレ下関は、関門海峡の景色や「ふぐ」など、この地域ならではの要素を随所に取り入れた建築デザインが特徴です。客室は、すべての部屋から関門海峡の景色を楽しめます。どの客室も、壁やインテリアは関門海峡の海の色から着想を得たエメラルドグリーンを基調とし、関門海峡の景色になじむデザインです。「なみなみテラス」は、先端にいくほど傾斜が強くなる、波のようなデザインが特徴です。芝生エリアや、寝そべってくつろげるソファ、カウンター席を設え、時間によって表情を変える関門海峡の景色を楽しめます。「ふぐビーチ」は、砂浜のように砂が敷き詰められ、子どもがはねて遊べる「ふわふわドーム」やソファ、植栽をふぐの柄のように設えています。ふぐをモチーフにした大胆で遊び心のあるデザインが特徴の「ふぐプール」の全天候型屋内プールは、子供のプールデビューにも最適です。

関門海峡を楽しみ尽くす、多彩なアクティビティはじめての関門海峡 イメージ海響館講座 イメージなみなみビンゴ イメージ海のクラフト イメージ

リゾナーレ下関では、関門海峡を楽しみ尽くす多彩なアクティビティを提供します。「はじめての関門海峡」は、船に乗って関門海峡の特徴や交通ルールを楽しく学べるアクティビティです。また、ふぐの展示種類数世界一を誇る市立しものせき水族館「海響館」監修のホテルスタッフによる「海響館講座」を毎晩開催しています。その他、関門海峡の景色や行き交う船をビンゴゲームを通して楽しむことができる「なみなみビンゴ」や、ペットボトルキャップをアップサイクルしたオリジナルチャーム作り、貝殻やシーグラスを使ったオリジナルアート作りなど様々なアクティビティを提供しています。

下関ならではの食体験を楽しめる２つのダイニング

メインダイニング「OTTO SETTE SHIMONOSEKI」

OTTO SETTE SHIMONOSEKI 内観ふぐのカルパッチョ 柑橘のスキューマ

「OTTO SETTE SHIMONOSEKI」では、下関名物の「ふぐ」をイタリア料理のフルコースで提供しま

す。コンセプトは「Il Fascino Di Fugu（イル ファッシノ ディ フグ）」。イタリア語で「ふぐの魅力」という意味で、「ふぐの新たな魅力を発見してほしい」という想いを込めました。９品中６品にふぐを使用し、厚みによって変化する食感や素材本来の旨みを余すことなく味わい尽くすディナーコースです。また、OTTO SETTE SHIMONOSEKIの利用者限定で、お子様を預かるナーサリーも用意しています。

備考：仕入れ状況により、料理内容が一部変更になる場合があります。

ビュッフェダイニング「PUKU PUKU」

PUKU PUKU 内観種類豊富なふぐ料理 夕食イメージ

「PUKU PUKU」は夕食、朝食を提供するビュッフェダイニングです。夕食では、から揚げやブイヤベースといった種類豊富なふぐ料理や、海藻で包んで焼き上げたローストビーフを提供。朝食では、下関の郷土料理をアレンジした、ふぐ出汁と味わう「瓦そば」や、夏みかんソースと味わうフレンチトーストなどを提供し、この地域ならではの食材やメニューを存分に楽しめます。

備考：仕入れ状況により、料理内容が一部変更になる場合があります。

リゾナーレ下関リゾナーレ下関 外観

2025年12月11日に開業した「リゾナーレ下関」は、星野リゾートのリゾナーレブランドとして九州・山口エリア初進出となる、関門海峡を目の前に臨む全室海峡ビューのリゾートホテル。その自然と文化を反映したデザインや食、ウォーターフロントの立地を活かしたアクティビティで土地の魅力に浸り、楽しみ尽くす滞在が叶います。

所在地 ：山口県下関市あるかぽーと4番1号

電話 ：050-3134-8093（リゾナーレ予約センター）

客室数 ：187室 チェックイン 15:00／チェックアウト 12:00

料金 ：1泊 21,000円～（2名1室利用時1名あたり、税込、食事別）

アクセス：JR下関駅より車やバスで約5分、福岡空港より電車で約90分

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonareshimonoseki/

公式SNS：@risonareshimonoseki(https://www.instagram.com/risonareshimonoseki/) ＃リゾナーレ下関 ＃リゾナーレ

施工者 ：戸田建設株式会社

建築設計 ：株式会社日本設計

内装デザイン・ブランド監修：クライン ダイサム アーキテクツ（KDa）

ランドスケープ設計 ：株式会社スタジオテラ

照明デザイン ：株式会社FDS

プール遊具 ：株式会社丹青社

サイン・グラフィック ：picnique

リゾナーレとは国内外8施設に展開

夢中になって楽しみ尽くす「PLAY HARD」。土地の特性を活かした空間デザインや多彩なアクティビティ、地域や季節ならではの体験を通して、訪れる方々に想像を超える滞在と心に残る旅を提供します。現在、2025年12月開業の「リゾナーレ下関」を含め、国内外で8施設を展開。また、2027年には「リゾナーレ福井」の開業を予定しています。

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/brands/risonare/

公式Instagram：@hoshinoresorts.risonare(https://www.instagram.com/hoshinoresorts.risonare/)