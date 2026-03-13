足元から輝く毎日を！人気シューズブランドが揃う有楽町マルイ「SHOES MARCHE」がリニューアルオープン

株式会社丸井グループ

有楽町マルイ（株式会社丸井、本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）2Fに、総勢15のシューズショップが集まる「SHOES MARCHE」がリニューアルし、3月13日（金）にグランドオープンいたします。

■新シューズゾーン誕生「SHOES MARCHE」がリニューアル

有楽町マルイでは現在、多彩なシューズショップを展開し、さまざまなライフスタイルやシーンに合わせたアイテムを取り揃えています。

このたび「SHOES MARCHE」のグランドオープンに合わせ、新規ショップのオープンおよび既存ショップのリニューアルを実施し、シューズ売場のラインナップをさらに拡充いたします。トレンドを取り入れたデザイン性の高いシューズから、履き心地や機能性にこだわったシューズまで、幅広いブランドが揃い、足元のおしゃれをより一層お楽しみいただけます。

日常を快適に彩るカジュアルシューズから、通勤・通学、お出かけシーンに活躍する一足まで、豊富なバリエーションの中から自分にぴったりのシューズを見つけていただけます。

新たに生まれ変わる「SHOES MARCHE」で、思わずお出かけしたくなるお気に入りの一足との出会いを、ぜひお楽しみください。

■ニューオープン＆リニューアルオープンブランド

「ESPERANZA（エスペランサ）」

3月13日（金）ニューオープン

1966年に誕生して以来、時代の空気を映し出すトレンド感あふれるシューズを提案し続けてきたファッションシューズブランド「ESPERANZA（エスペランサ）」。20～30代の女性を中心に支持を集め、パンプスから厚底、サンダル、ブーツまで、幅広いラインナップを展開しています。

多彩なシルエットとデザインに、こだわりの履き心地をかけ合わせ、日常に取り入れやすい“リアル”さと、足元から気分を高めるファッション性を両立。スタイルを楽しみながら、自分らしく軽やかに歩ける一足を、「ESPERANZA」は提案します。

「マーレマーレデイリーマーケット」

3月3日（火）ニューオープン

海と山に囲まれた街、港町神戸で誕生した靴ブランド「mare mare（マーレマーレ）」。「まるで自然の中を歩いているようなリラックス感」をコンセプトに、毎日の気分やコーディネートに合わせて選べる“毎日着替える靴”を展開。幅広・甲高・外反母趾など、足のお悩みに寄り添いながら、やさしい履き心地とおしゃれを両立した一足をお届けします。

「アルテミス by ダイアナ」

3月13日（金）ニューオープン

「アルテミス by ダイアナ」は、“上品かわいいフレンチシック”をコンセプトに、良質な日常を大切にする大人の女性へ向けて誕生したシューズ＆バッグブランドです。時代の空気をさりげなく取り入れながらも、日常のスタイリングに自然と溶け込むデザインを追求しています。

トレンド性と実用性をバランスよくかけ合わせ、足にやさしい履き心地と洗練されたシルエットを両立。オン・オフを問わず活躍するラインナップで、忙しい毎日を過ごす女性の足元を心地よく支えます。

「Emma Francis（エマフランシス）」

3月6日（金）ニューオープン

パリ郊外で花屋を営む母のもとに育ち、バレリーナに憧れる女性をイメージした世界観をもとに生まれたシューズブランドです。パリのエスプリ、花の可憐さ、バレエのしなやかさを凝縮したデザインで、履く人の日常に上品なときめきを添えます。神戸の靴づくりの技術を活かして丁寧に仕立てられたシューズは、クッション性の高いインソールで足をやさしく包み込む柔らかな履き心地が特長です。

ブランドのアイコンであるバレエシューズを中心に、パンプスやローファーなど幅広いラインナップを展開し、日常の装いに自然と馴染む上品なスタイルを提案しています。

「EVOL（イーボル）」

2月25日（水）リニューアルオープン

大人の女性に寄り添うレディースシューズブランドです。女性らしさと上品さを大切にしたデザインを軸に、パンプスやサンダル、スニーカー、ブーツなど多彩なラインナップを展開。日常の装いに自然に溶け込みながらも、足元から洗練された印象を演出します。

国内の靴づくりの技術を活かし、履き心地やクッション性にもこだわった一足は、日常の歩みを快適にサポート。比較的手に取りやすい価格帯で提供され、幅広い年代の女性が日々のスタイルに取り入れやすいのも魅力です。

「RANDA（ランダ）」

3月12日（木）リニューアルオープン

“アーバンフェミニン”をコンセプトに、トレンド感と遊び心を取り入れたレディースシューズブランドです。パンプスやブーツ、スニーカー、バレエシューズ、ローファーなど幅広いラインナップを揃え、日常の装いに華やかさと個性をプラスします。

女性らしいビジューデザインやリボン、刺繍などのディテールを取り入れながら、履き心地や使い勝手にも配慮。オン・オフ問わず活躍するアイテムで、日々のスタイルにトレンド感と上品さを添え、女性の毎日をより楽しく彩ります。

「Launa lea（ラウナレア）」

3月6日（金）リニューアルオープン

“すてきな出逢い”をテーマに、日常のさまざまなシーンでファッションを楽しむ女性に向けたレディースシューズブランドです。パンプス、フラットシューズ、ローファー、メリージェーン、ブーツ、サンダルなど幅広いラインナップを展開し、トレンド感のあるデザインと、長く愛用できるベーシックなスタイルをバランス良く揃えています。

足にやさしい履き心地にこだわりながら、リボンやビジュー、上品な装飾などフェミニンなディテールを取り入れ、日常の装いに自然な華やかさを添えます。「Launa lea」は、足元から毎日を楽しく彩り、自分らしいスタイルを楽しむ女性を応援するシューズブランドです。

「卑弥呼（ヒミコ）」

3月6日(金)リニューアルオープン

「卑弥呼」は、女性の輝きを足元から応援することをミッションに掲げています。履き心地へのこだわりとトレンド感を両立させ、オン・オフを問わずさまざまなライフスタイルに寄り添うシューズを提案しています。毎日の装いに自然になじみながら、女性らしさや上品さ、さりげない華やかさを添えるアイテムを揃えています。

ブランドラインナップには、定番の「卑弥呼（ヒミコ）」のほか、快適さとモード感を両立した「HIMIKO」シリーズ、トレンドを意識したカジュアルラインの「NICAL（ニカル）」など、多彩なブランドを展開しています。幅広いシーンや好みに合わせて選べる一足を提供し、日々のスタイルをより楽しく、より輝かせるシューズブランドとして支持されています。

「KANEMATSU」

3月13日（金）リニューアルオープン

創業78年を迎える老舗レディースシューズ専門店「KANEMATSU」。長年にわたり、女性の毎日を彩る上質なシューズを提供し続けて、エントリーラインとして人気の「プルミエール・ポルテ」を豊富に取り揃えております。「プルミエール・ポルテ」は、柔らかな足あたりやクッション性の高さ、歩きやすさなど、専門店ならではのこだわりを随所に取り入れています。

さらに、店頭では熟練スタッフによる丁寧なフィッティングサービスを通じて、サイズや足型に合わせた最適な一足を提案。単に靴を選ぶだけでなく、自分の足に合ったシューズと出会う喜びや、日常をより快適に、より華やかに彩る体験を提供しています。

ほかにもリニューアルオープンのブランドショップに加え、おなじみの人気ショップも充実。トレンドをオリジナリティのあるデザインで表現し、履き心地にもこだわった「あしながおじさん / サヴァサヴァ」や、“自分らしさ”をバランス良くアップデートしたい女性へ向けたシューズブランド「LE TALON（ル タロン）」、19.5～27.0cmまでの幅広いサイズに対応している「Hacocca（ハコッカ）」など、話題のブランドや定番の人気アイテムを豊富に取り揃えており、足を運ぶたびに新しい発見が楽しめます。

■店舗概要

「あしながおじさん / サヴァサヴァ」「LE TALON（ル タロン）」「イーエス」「CHARLES & KEITH（チャールズアンドキース）」「Hacocca（ハコッカ）」「SHOE FANTASY（シューファンタジー）」

グランドオープン：2026年3月13日（金）

店 舗：有楽町マルイ 2F

営業時間：11:00～20:00

▼有楽町マルイ

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▼有楽町マルイInstagram

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