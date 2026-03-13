TVアニメ「2.5次元の誘惑」×「駅メモ！」シリーズ コラボキャンペーン開催決定

株式会社モバイルファクトリー

株式会社モバイルファクトリー（本社：東京都品川区、代表取締役：宮嶌 裕二）は、配信中の位置情報連動型ゲーム「ステーションメモリーズ！」「駅メモ！ Our Rails」（以下、「駅メモ！」シリーズ）において、TVアニメ「2.5次元の誘惑」とのコラボキャンペーンを2026年4月3日(金)より開催します。

■概要

TVアニメ「2.5次元の誘惑」のコラボでんこを入手できるガチャが登場するほか、コラボでんこにさまざまなプレゼントを贈るイベント「いざ、撮影会ですっ！」を開催します。駅にアクセスすると入手できるプレゼントをコラボでんこに贈ることでポイントを獲得し、ポイントが貯まるとゲーム内アイテムが獲得できます。

実施期間

2026年4月3日(金)15:00～5月1日(金)15:00

コラボでんことして登場予定のキャラクター

リリエル 天使空挺隊、ミリエラ 天使空挺隊、ノキエル 天使空挺隊、アリエル 天使空挺隊、ラスタロッテ 幻の衣装、イコラ

イベントの詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

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※でんこは「駅メモ！」シリーズに登場するキャラクターの総称です。

※本イベントは、状況によって中断や変更となる場合があります。

■TVアニメ「2.5次元の誘惑」について

コスプレイヤーたちの情熱やそれぞれが抱える想い、さまざまな苦難を乗り越え成長していく姿を描く、リアル（3次元）とフィクション（2次元）が交差する熱血青春コスプレ作品です。

公式サイト：https://ririsa-official.com(https://ririsa-official.com)

公式X：https://x.com/ririsa_official

■「駅メモ！」シリーズについて

「駅メモ！」シリーズは、各アプリストアやWebブラウザ向けに提供されている位置情報連動型ゲームです。（プロジェクト名：駅メモ！プロジェクト）

全国9,000ヶ所以上ある鉄道駅を対象に、おでかけ記録や称号集めなど、いろいろな楽しみ方ができます。

簡単操作で手軽にプレイでき、通勤・通学でのご利用はもちろん、旅行や出張のお供として楽しめます。

ステーションメモリーズ！（略称：駅メモ！）

タイトル：ステーションメモリーズ！（略称：駅メモ！）

ジャンル：位置情報連動型ゲーム

価 格 ：基本無料（アイテム型課金）

公式サイト：https://ekimemo.com/

駅メモ！ Our Rails（略称：アワメモ！）

タイトル：駅メモ！ Our Rails（略称：アワメモ！）

ジャンル：位置情報連動型ゲーム

価 格 ：基本無料（アイテム型課金）

公式サイト：https://our-rails.ekimemo.com

株式会社モバイルファクトリー

■会社概要

商 号 ：株式会社モバイルファクトリー（東証スタンダード 3912）

所在地 ：東京都品川区東五反田5-22-33 TK池田山ビル 2階

代表者 ：代表取締役 宮嶌 裕二

事業内容：モバイルゲーム事業（位置ゲーム）、コンテンツ事業

URL ：https://www.mobilefactory.jp/



※位置ゲームの「App Store / Google Play」への配信は子会社である株式会社ジーワンダッシュが行っています。



＜報道関係者様からのお問い合わせ先＞

株式会社モバイルファクトリー 広報担当 MAIL：press@mfac.jp



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