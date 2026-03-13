春、暮らしの衣替えに。インテリアブランド「BIRDS’ WORDS」さんと作った、ぽってりと立体的なモチーフがかわいい「スタンド付きレリーフプレート」がフェリシモ「SeeMONO」から新登場

株式会社フェリシモ

フェリシモが展開する、手づくりキットとインテリア雑貨のブランド「SeeMONO［シーモノ］」は、「BIRDS’ WORDSさんと作った スタンド付きレリーフプレート」のウェブ販売を2月16日より開始しています。ぽってりと立体的な小鳥と植物のモチーフが、お部屋の空気もふわりと和らげてくれそうな陶器製のレリーフプレートです。鳥のモチーフを中心に陶磁器のテーブルウェアやインテリアオブジェなどを展開するブランド「BIRDS’ WORDS」さんが、デザイン・監修を務め、一点ずつ手作業で制作されています。手のひらにのるほどよいサイズ感は、玄関や飾り棚、窓辺などおうちのさまざまなスペースにぴったりです。付属の木製スタンドで立てて飾れば、愛らしい印象のフォーカルポイントにもなりそうです。

デザインは立体的な表現が印象的な全6種。

〈OCTAGON：静かに羽を休める鳥たち〉〈SQUARE：花畑に迷い込んだやさしい鳥〉〈ROUND：木の実をついばむ仲のよい鳥の群れ〉〈ARCH：ペアの鳥が仲睦まじく寄り添う風景〉〈CIRCLE：森を飛び交う楽しげな鳥たち〉〈CLOVER：花と一緒に舞う翼を広げた鳥〉。質感の異なる釉薬やデザインのバリエーションも楽しんでください。

BIRDS' WORDSさんのアトリエで、一点ずつ手作業で制作されています。

今回のために調合してくださったオリジナルの型と釉薬。釉薬は、たくさんの種類の中から絞り込みました。

毎回、レリーフプレート1枚と天然木の土台が1個届きます。

【NEW】BIRDS' WORDSさんと作った スタンド付きレリーフプレートの会

月1セット \2,800（+10% \3,080）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr2603132/1/

◆デザイン・監修：BIRDS' WORDS

「BIRDS' WORDS」は、鳥のモチーフを中心に陶磁器のテーブルウェアやインテリアオブジェ、親しみやすいアートポスターなどを展開するブランドです。人々の心に寄り添いながら、日常の中に「ほっとする瞬間」や「小さな幸福感」を届けることを目指しています。

・Instagram（@birds_words）＞＞ https://www.instagram.com/birds_words/

◆「SeeMONO［シーモノ］」（2017年～)

SeeMONO［シーモノ］は、楽しいおうち時間を提供するインテリア雑貨ブランドです。コンセプトは、「日常に、新しいもの、美しいもの、楽しいもの」。見慣れてしまった暮らしのシーンも、子どものような想像力で見つめ直せば「新しいもの、美しいもの、楽しいもの」が見えてきます。毎日の中に新鮮な視点や、クリエイトする気持ちを大切に、気軽に「おうちワークショップ」を楽しめるキットの数々をご用意しています。

・公式サイト＞＞ https://feli.jp/s/pr2603132/2/

・Instagram（@_seemono_）＞＞ https://www.instagram.com/_seemono_/

◆電話での注文・問い合わせ：フリーダイヤル： 0120-055-820（通話料無料） 受付時間：平日／9時～17時 ※一部のIP電話では利用できない場合があります。※お客さまからのお電話は、内容を確認・記録するために録音させていただいております。

◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

フェリシモは2025年5月8日に創立60周年を迎えました。

― 会社概要 ―

社名 : 株式会社フェリシモ

本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号

代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦

証券コード : 東証スタンダード3396

創立 : 1965年5月

事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業

◆ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/1/

◆「フェリシモ定期便」とは？・楽しみ方＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/2/

◆X＞＞ https://twitter.com/FELISSIMO_SANTA

◆Instagram＞＞ https://www.instagram.com/felissimo_official/

◆フェリシモの社会活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/4/

◆みなさまとともにしあわせ社会をめざす基金活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/5/