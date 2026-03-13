開発組織のマネージャー・事業責任者向けの無料セミナー「CEO Talk Session：AI時代『勝てる』開発組織の作り方～顧客を離さないプロダクト戦略と、採用すべきエンジニアとは～」を開催

ギークス株式会社

ギークス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：曽根原 稔人、以下ギークス）は、2026年4月15日（水）18:30～19:30にて、開発組織のマネージャー・事業責任者向けの無料セミナー「CEO Talk Session：AI時代『勝てる』開発組織の作り方～顧客を離さないプロダクト戦略と、採用すべきエンジニアとは～」を開催します。

セミナー開催の背景

ギークスでは、ITエンジニア・ITエンジニア採用担当者を対象としたセミナーを定期的に実施しております。今回は「AI時代の開発組織とプロダクト戦略」をテーマに、株式会社アンドドット 代表取締役の茨木 雄太氏と株式会社スニフアウト 代表取締役の津本 海氏を迎え、AI時代の組織作りと戦略について深掘りします。

生成AIの普及により開発がコモディティ化する中で、自社プロダクトをいかに市場へ浸透させるべきか悩んでいる方や、開発組織全体の効率を高めるための人員配置・AIツール導入の判断基準を知りたい方、また、これからの時代に「本当に採用すべきエンジニア像」を再定義したいと考えている経営者・採用担当者の方などは、ぜひご参加いただければと考えております。

本セミナーを通じて、AIを単なるツールではなく、競争優位性を生む組織の核として捉え直すことで、次世代のスタンダードとなる開発組織のあり方を提示します。

開催概要

セミナー名：CEO Talk Session：AI時代「勝てる」開発組織の作り方～顧客を離さないプロダクト戦略と、採用すべきエンジニアとは～

開催日時：2026年4月15日（水）18:30～19:30

会場：オンライン（Zoom）

※参加申し込み後に、視聴URLをお送りします。

参加費：無料

対象：開発組織のマネージャー（CTO、PM、EM）、経営者・事業責任者、ITエンジニアの採用担当者など

参加申し込み：お申込みはこちらのページ(https://pages.geechs-job.com/cl_event_anddot_sniffout_20260415.html?utm_source=geechs_p%5B%E2%80%A6%5Dedium=referral&utm_campaign=event_anddot_sniffout_20260415)にて受け付けております。

プログラム内容

・ご挨拶

・登壇者紹介

・トークセッション

- テーマ１：社長の仕事術（AIツールの導入と人員配置）

なぜそのAIツールを導入し、なぜその人員をそのポジションに配置したのかなど組織作りについての考え方

- テーマ２：どのようにして自社のプロダクトを世に浸透（普及）させるのか

誰もがプロダクトを作れる時代において、自社サービスをどのように差別化し、世の中に浸透（普及）させていくべきか

- テーマ３：これからのエンジニア採用

これからの生成AI時代において、どのようなエンジニアが求められ、どのようなエンジニアが求められなくなるのか

※トークセッションのテーマは予告なく変更となる可能性がございます

登壇者紹介

＜アンドドット株式会社＞

茨木 雄太 氏：代表取締役

2017年よりソフトウェアエンジニアとして多様な業界の新規事業開発に従事。2020年に事業会社の新規事業立ち上げを支援をするject株式会社を設立し、金融、ゲーム、行政、ヘルスケア、AIスタートアップ、人材業界など幅広い事業立ち上げを支援。2023年にAX(=AI Transformation)に特化したアンドドット株式会社を設立。+350企業、+250自治体に対してAXを支援。他、福岡県や名古屋市などのDX政策アドバイザーも兼任。

＜株式会社スニフアウト＞

津本 海 氏：代表取締役

東京大学大学院を2021年に卒業。理論物理学やヒューマンインターフェースを専門とし、在学時から大手化粧品メーカーや大手ゲーム会社で様々なAIや機械学習の開発に従事。チャットボットを提供するベンチャー企業にて新規事業の立ち上げ及びグロースを事業責任者として主導したのち、2022年11月に株式会社スニフアウトを創業。定着化を実現するヒューマンセントリックなAIエージェント開発や、上流の意思決定にまで入り込むコンサルティングを得意としており、これまで50以上の企業の生成AI導入を成功に導く。

＜ギークス株式会社＞

HASHISEKO：IT人材事業本部 マーケティング部所属

会社概要

会社名：アンドドット株式会社

本社住所：東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル(GUILD) 2F-O1

代表：茨木 雄太

事業内容：生成AIを活用したソリューション事業、および、それらに付随する事業

Webサイト：https://and-dot.co.jp/

会社名：株式会社 スニフアウト

本社住所：東京都新宿区新宿二丁目11番7号 第33宮庭ビル4階409号室

代表：津本 海

事業内容：生成AI活用・開発支援、RAG導入コンサルティング

Webサイト：https://www.sniffout.net/

ギークスの「IT人材事業」とは

「働き方の新しい『当たり前』をつくる」を事業ミッションに掲げ、ITフリーランスの働き方を支援し、企業とマッチングするサービスを展開しています。ITフリーランス専門のエージェントサービス「GEECHS JOB（ギークスジョブ）」には現在23,000名を超える登録者を有し、20年以上の支援による豊富なデータ活用とキャリアアドバイザーの継続的なサポートを通じて、企業のニーズに応える最適なマッチングを実現します。

＜提供サービス＞

ITフリーランス専門のエージェントサービス「GEECHS JOB（ギークスジョブ）」(https://geechs-job.com/)

人材サーチ型のマッチングプラットフォーム「GEECHS DIRECT（ギークスダイレクト）」(https://geechs-direct.com/)

ITフリーランス向け福利厚生プログラム「フリノベ」(https://geechs-job.com/frinove/official)