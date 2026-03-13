東北最大級の水族館「アクアマリンふくしま」の子ども体験館「アクアマリンえっぐ」3月14日にリニューアルオープン！

公益財団法人ふくしま海洋科学館

福島県いわき市にある環境水族館アクアマリンふくしまは、子ども体験館「アクアマリンえっぐ」を2026年3月14日（土）にリニューアルオープンいたします。

新しい「アクアマリンえっぐ」は、 「あそび」と「まなび」がちりばめられた6つのゾーンが広がり、五感を使って生き物たちの生きる工夫「いのちのアイデア」を体験できる幼い子どもたち向けのコーナーです。本コーナーには、以下の2つの特徴があります。

１.五感を使って「遊べる」・「学べる」

生き物になった気分でかくれんぼする視覚や身体を使った体験ゾーン、いろいろな生き物の鳴き声や音に耳をすませる聴覚を使った体験ゾーン、展示生物のうんちをみて、においをかいで観察する嗅覚を使った体験ゾーンなど、生き物たちの「いのちのアイデア」を6つのゾーンで体験できます。飼育員たちが考案した幼い子ども向けの体験コーナーを、ご家族そろってお楽しみいただけます。

２.室内・赤ちゃんフレンドリー

室内のため、天候を気にせずゆったりと過ごせるのが特徴です。自身も母親や父親である飼育員たちが中心となって進めた本プロジェクトでは、水族館ならではの授乳・おむつ替えスペースの設置や、キャプション解説へのひらがな使用、子どもの目線の高さにあわせた展示づくりなど、子育ての気づきから生まれたきめ細やかで赤ちゃんフレンドリーな設計にもこだわりました。

子どもたちの発見や気づきを育み、自然の世界へ一歩踏み出すきっかけとなる“ファーストアクアリウム”です。

1.「アクアマリンえっぐ」６つのゾーンと展示テーマ

東北最大級の水族館アクアマリンふくしまの子ども体験館「アクアマリンえっぐ」がリニューアル！「きょろきょろかくれんぼ」ゾーンでは生き物になった気分でかくれんぼができるよなりきりグッズを使って生き物の気分を味わおう！こちらはひらめぶとん動物や魚のうんち!? 生き物のうんちを観察する「くんくんうんち」

展示テーマは「いのちのアイデア」です。感覚を通して生き物たちの「いのちのアイデア」を体感し、この世界にあふれる命の不思議さや多様性に触れる展示です。

（１）すくすくせいくらべ（視覚ゾーン）

人間も生き物も、みんな始めは小さな卵から大きくなっていきます。生き物たちのイラストとのせいくらべを通して、生き物の成長や大きさの違いを感じながら生き物への親しみを育むゾーンです。生き物の親と赤ちゃんが描かれたイラストもあり、親子の違いを見比べながら楽しむこともできます。

登場する生物のイラスト：アクアマリンふくしまで展示している生き物たちを17種集めました。

例）シーラカンス、キハダ、ナメダンゴ、ホンドタヌキ、ユーラシアカワウソ、タカアシガニなど

ゴマフアザラシの子どもとせいくらべ 同じくらい！ユーラカワウソより僕の方が大きい！

（２）きょろきょろかくれんぼ（視覚ゾーン）

ウミガメやウツボなどのかくれた生き物のイラストやぬいぐるみをさがしたり、タコやヒラメ、ヤドカリのように生き物の気分でかくれてみたり。海の世界で生き物たちの生きるための工夫を体験できるゾーンです。ここでは、なりきりグッズを使って、砂地、岩場、海藻の中でかくれんぼを楽しめます。生き物たちがどんな風にかくれて暮らしているか、体験してみましょう。

こんなところにウミガメがかくれんぼたこマントでタコになったら、生き物探しに挑戦だ！

（３）わくわくてーぶる（触覚ゾーン）

アクアマリンえっぐのテーマに合わせた工作スペース。貝がら、木の実などさまざまな自然素材に触れながら、自由な発想を育むゾーンです。自分のオリジナル作品を作って楽しめます。作品はお持ち帰りいただけます。

さあ何ができるかな？木の実や貝がら、自分だけの作品を作ろう！

（４）ごろごろひろば（全身ゾーン）

親子で水槽を眺めながらごろごろしたり、動物の巣穴にもぐりこんだり。赤ちゃんがゆったり過ごせるゾーンです。ごろごろできるエリア「のんびり海（うみ）」には、親子でみやすいように水槽を設置しました。おむつ替えや授乳をしながら水槽を眺めれられるベビーケアルームもあります。「すごもり島（じま）」では、巣材を持ち込んで生き物の巣穴におこもりできます。ユーラシアカワウソなど動物のはく製があり、子どもが自ら発見し、観察する喜びを味わえます。

水槽数：2基、展示生物：ミズクラゲ、ディスカスなど、展示標本：ユーラシアカワウソ、ホンドタヌキ、ホンドテンなど

「のんびり海（うみ）」ではゆっくり絵本を読んだり、水槽を眺めたりベビーケアルームは水槽を眺めながら、授乳やオムツ替えができます巣穴に入るとホンドタヌキを発見？上にはホンドテンが！「すごもり島（じま）」

（５）なになになきごえ（聴覚ゾーン）

生き物たちは色々な音を出しています。どんな声で、どんな風になくのかな？生き物たちが出す、意外で面白い「音」のひみつを体験できるゾーンです。なかには飼育員たちが集めたアクアマリンふくしまの生き物の音もあります。

どんな音？どんな風になくの？魚が出す音ってきいたことある？生き物がだす意外で面白い「音」をきいてみよう！

（６）くんくんうんち（嗅覚ゾーン）

うんちは身体からの大切なメッセージです。当館の展示生物のうんちを観察するエリアです。動物のうんちから、魚のうんちまで!?どんな色？どんな形？解説プログラムでは、嗅覚を通して、生き物のくらしを感じます。飼育員からのコメント展示や解説プログラムなども行います。

展示しているうんちの例：ホンドタヌキ、ユーラシアカワウソなどのうんち ※展示内容は日によって変わります

今日見ることができる生き物のうんちは何かな？

他にも、アクアマリンえっぐ内には「ゴマフアザラシとキタオットセイ」展示や「フェネック」の展示など、生き物を間近で観察することができます。また、外には「釣り場」を併設しており、自分で釣った魚を食べる体験を通して、命の大切さを実感して頂けます。

2.「アクアマリンえっぐ」での解説プログラムについて

【「アクアマリンえっぐ」リニューアルエリアの全体マップ】

リニューアルオープン日より、アクアマリンえっぐ内で解説員による体験プログラムを毎日開催！見て・聞いて・かいで、生き物の「いのちのアイデア」を五感で楽しむプログラムです。解説員ごんべえズと一緒に体験することで、たくさんの「？」や「！」に出会う時間をお届けします。詳細は決定次第、公式サイトでお知らせいたします。参加体験ページをご確認ください。

ガイドツアーHP https://www.aquamarine.or.jp/events/

3.「アクアマリンえっぐ」リニューアルへの想い

館長メッセージ

生まれ変わった「アクアマリンえっぐ」の新展示は、小さなお子さまが見て、触れて、感じながら、山や川、海に暮らすさまざまな命と親しめる空間です。五感を使った体験を通して、自然の不思議や生きもの同士のつながりを直感的に感じられるよう工夫しました。遊びの中に発見があり、驚きが学びへとつながる――そんな“はじめての自然体験”を大切にしています。子どもたちの発達段階に配慮し、安全性と快適性にも十分配慮した設計としています。ご家族で安心して過ごせる環境のもと、子どもたちの笑顔とともに、未来へ広がる一歩がここから始まることを願っています。

アクアマリンふくしま 館長 古川 健

担当者メッセージ

アクアマリンえっぐのリニューアルにあたり、私たちが目指したのは「はじめのいっぽ」を踏み出す場となることでした。この地球に生まれてきた小さないのちが、ほかのいのちの存在に気づき、驚きや発見を重ねながら、だいすきな人と安心して過ごせる場所。そして成長とともに興味が広がり、やがて自然へと向かっていく。そんなきっかけを育む場でありたいと願っています。私自身も子育ての当事者として、幼い子どもを連れて出かける大変さと、自然や人と出会う体験の大切さを実感してきました。ここが「ファーストアクアリウム」として、その一歩を支える場になれば幸いです。

プロジェクトチームリーダー 中村千穂

4. 関連グッズ・メニュー

＜オリジナルグッズ情報＞

アクアマリンえっぐの「ごろごろひろば」で実際に遊べるぬいぐるみをショップで限定販売予定です。

こんなレアなぬいぐるみ見たことない!?アクアマリンふくしまの展示生物の卵や赤ちゃんをモデルに、飼育員のこだわりが詰まった、世にも珍しいぬいぐるみです。販売価格や時期は公式サイトでお知らせいたします。アクアマリンふくしまショップページ(https://www.aquamarine.or.jp/guide/shop/)

・オオメンダコの赤ちゃん 直径約50cm、高さ約45cm

・ユーラシアカワウソの赤ちゃん 大きさ約70cm

・サンマの卵クッション 大きさ約60cm

・イワキサンショウウオの赤ちゃん 約60cm

オオメンダコの赤ちゃんユーラシアカワウソの赤ちゃんサンマの卵クッションイワキサンショウウオの赤ちゃん

＜レストラン アクアマリンえっぐリニューアルオープン記念メニュー＞

アクアマリンえっぐリニューアルオープンを盛り上げる特別メニューです。

「カラフルドーナツ」

フワフワのミニドーナツの上にアイシングチップがのっています。アクアマリンえっぐのロゴは、五感で楽しむわくわく感を表現しています。そのロゴの色をイメージしたカラフルなドーナツをお楽しみください。

販売開始日：3月14日（土） ※終了日は未定です

金額：300円（税込み）（サイズ：直径約6cm）

5. アクアマリンふくしまについて

アクアマリンえっぐリニューアルオープン記念メニュー「カラフルドーナツ」税込み300円

アクアマリンふくしまは、東北最大級の楽しく学べる体験型水族館です。潮目の海をテーマに約800種の生き物を展示し、参加体験エリアが充実しています。バックヤードツアーなどの解説プログラムも開催しています。親子で体をたくさん動かしたり、リラックスしたり、様々なわくわくを体験できます。

＜主な体験エリア＞

・釣り場

アクアマリンえっぐに併設しています。自分で釣った魚をその場で調理して食べることで、命をいただく意味を実感する「命の教育」プログラムです。釣りが初めての方でも、安心して釣りを楽しむことができます。※釣り体験参加には、入館料とは別に料金がかかります。

・「えっぐの森 どうぶつごっこ」

アクアマリンえっぐのとなりです。リスやモモンガといった日本の森に暮らす動物の展示とともに、動物の能力にチャレンジできる遊具がある屋外エリアです。遊びを通して動物たちが森で暮らすためにいかに高い能力を持っているかを体感しながら学ぶことができます。

・「わくわく・はじまりの森」

福島県の浜通りに広がる自然環境を再現した体験エリアです。里山の生態系の複雑さと面白さを感じていただけます。生き物を見つける楽しさ、自然を感じるよろこび、そんな体験を、ぜひこの場所で味わってみてください。春から秋は実際に水に入って川遊びを楽しむことができます。

・「びおびお・つながりの里」

かつてどこにでもにあった小川や池を再現した屋外エリアです。ここではメダカやカエルなど1年を通じて様々な生き物をご覧いただくことができます。春から秋は小川で、実際に水に入って生き物を観察することができます。

・「じゃぶじゃぶ・めぐりの海」

磯、干潟、浜という海辺の自然を再現した屋外エリアです。春から秋は、ビーチに実際に入り、ヒトデやナマコなど海辺の生き物を観察することができます。

＜基本情報＞

- 入館料金 一般1,850円、小～高校生900円、未就学児無料- 開館時間 3月21日～11月30日 9:00～17:30、12月1日～3月20日 9:00～17:00※最終入館時刻は閉館1時間前まで、GW等は開館時間の延長あり- 休館日 年中無休- アクセス電車利用ＪＲ常磐線泉駅から路線バスで約15分、「イオンモールいわき小名浜」下車徒歩5分または「支所入口」下車徒歩10分車利用東京方面から、常磐自動車道いわき小名浜ICから小名浜道路経由いわき泉ICより約10分仙台方面から、常磐自動車道いわき湯本ICから約20分- 駐車場 無料（約1600台）- 住所 〒971-8101 福島県いわき市小名浜字辰巳町50- TEL 0246-73-2525- 公式サイト https://www.aquamarine.or.jp/

※イベントやプログラムなどは都合により中止や内容を変更する場合があります。