【予約殺到!!】キャラシールが約100枚ついた超豪華ふろく！ 小学生の“今いちばんかわいい”がつまった雑誌『キラピチ4月号』発売
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年3月13日に『キラピチ4月号』を発売いたしました。
■小学生の“今いちばんかわいい”がつまった雑誌『キラピチ』
3月13日発売の『キラピチ4月号』の別冊ふろくは、すみっコぐらし、リラックマ、たれぱんだ、こげぱん、まめゴマ、にゃんにゃんにゃんこなどのサンエックスキャラクターが大集合した「サンエックスユニバース パーティーシールセット」。
とじこみふろくには、ちいかわ、サンリオキャラクターズ、もちもちぱんだなどの絵柄がかわいい「キャラMIXクリアシール」と「キャラMIXプロフカード」がついています。
本誌はちいかわ、もちもちぱんだ、シナモロール、mofusandなど人気キャラクターの連載だけでなく、新学期にぴったりなファッション＆ヘアアレ情報が満載です！
■4月号のふろく【パーティーシールセット】
ふろくの「パーティーシールセット」には、
・すみっコぐらし／ぷっくりキラキラシール
・リラックマ／マシュマロシール
・サンエックスユニバース／シャカシャカシール
・サンエックスユニバース／マスキングシール
・キャラMIXクリアシール
の5種のシールが盛り込まれています。全部で約100枚あるので、シール帳やお気に入りのアイテム、友だちへのお手紙に貼ったりして、たっぷり楽しむことができます。
【別冊ふろく】サンエックスユニバース パーティーシールセット
すみっコぐらしの「ぷっくりキラキラシール」は、見る角度によってすみっコたちの輝きが変わる、とってもかわいいシールです。
リラックマの「マシュマロシール」は、かわいい絵柄とふっくら触感がたまりません。
サンエックスユニバースの「シャカシャカシール」は、うるうるの目がかわいい絵柄がポイント！ 小さな星が動く楽しいシールです。
サンエックスユニバースの「マスキングシール」はサンエックスのキャラクターたちが大集合した特別なシールになっています。
【とじこみふろく】キャラMIXクリアシール／キャラMIXプロフカード
キャラMIXクリアシールには、サンリオキャラクターズ、ちいかわ、もちもちぱんだ、オバケーヌ、mofusandの大人気キャラクターたちのかわいい絵柄が大集合！ クリアな透け感がおしゃれなシールになっています。
キャラMIXプロフカードは、ちいかわ・サンリオキャラクターズ・もちもちぱんだの3種類！ 春休みや新学期に友だちと交換して楽しむことができます。
『キラピチ4月号』は、全国の書店やネット書店で発売中！ 気になった方はぜひゲットしてください。
［商品概要］
■『キラピチ4月号』
特別価格：1,430円（税込）
発売日：2026年3月13日
判型：AB判／68ページ
電子版：あり
雑誌JANコード：4912029890462
発行所：株式会社 Gakken
学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/magazine/3602989046(https://hon.gakken.jp/magazine/3602989046)
公式サイト：https://kirapichi.net/(https://kirapichi.net/)
■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）
https://www.corp-gakken.co.jp/
・代表取締役社長：南條 達也
・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）
・資本金：50百万円
・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、
園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開
■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）
https://www.gakken.co.jp/
・代表取締役社長：宮原 博昭
・法人設立年月日：1947年3月31日
・資本金：19,817百万円
・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）
東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）
・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・電話番号：03-6431-1001（代表）
・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社
教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、
学習教材などの出版・コンテンツ事業、
教科書・保育用品などの園・学校事業など
医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、
認知症グループホーム事業、
保育園・学童などの子育て支援事業など
グローバル：150か国以上で活動・事業展開