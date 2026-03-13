【予約殺到!!】キャラシールが約100枚ついた超豪華ふろく！　小学生の“今いちばんかわいい”がつまった雑誌『キラピチ4月号』発売

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年3月13日に『キラピチ4月号』を発売いたしました。

■小学生の“今いちばんかわいい”がつまった雑誌『キラピチ』

3月13日発売の『キラピチ4月号』の別冊ふろくは、すみっコぐらし、リラックマ、たれぱんだ、こげぱん、まめゴマ、にゃんにゃんにゃんこなどのサンエックスキャラクターが大集合した「サンエックスユニバース パーティーシールセット」。

とじこみふろくには、ちいかわ、サンリオキャラクターズ、もちもちぱんだなどの絵柄がかわいい「キャラMIXクリアシール」と「キャラMIXプロフカード」がついています。

本誌はちいかわ、もちもちぱんだ、シナモロール、mofusandなど人気キャラクターの連載だけでなく、新学期にぴったりなファッション＆ヘアアレ情報が満載です！

■4月号のふろく【パーティーシールセット】

ふろくの「パーティーシールセット」には、

・すみっコぐらし／ぷっくりキラキラシール

・リラックマ／マシュマロシール

・サンエックスユニバース／シャカシャカシール

・サンエックスユニバース／マスキングシール

・キャラMIXクリアシール

の5種のシールが盛り込まれています。全部で約100枚あるので、シール帳やお気に入りのアイテム、友だちへのお手紙に貼ったりして、たっぷり楽しむことができます。

【別冊ふろく】サンエックスユニバース パーティーシールセット

すみっコぐらしの「ぷっくりキラキラシール」は、見る角度によってすみっコたちの輝きが変わる、とってもかわいいシールです。

リラックマの「マシュマロシール」は、かわいい絵柄とふっくら触感がたまりません。

サンエックスユニバースの「シャカシャカシール」は、うるうるの目がかわいい絵柄がポイント！ 小さな星が動く楽しいシールです。

サンエックスユニバースの「マスキングシール」はサンエックスのキャラクターたちが大集合した特別なシールになっています。

【とじこみふろく】キャラMIXクリアシール／キャラMIXプロフカード

キャラMIXクリアシールには、サンリオキャラクターズ、ちいかわ、もちもちぱんだ、オバケーヌ、mofusandの大人気キャラクターたちのかわいい絵柄が大集合！ クリアな透け感がおしゃれなシールになっています。

キャラMIXプロフカードは、ちいかわ・サンリオキャラクターズ・もちもちぱんだの3種類！ 春休みや新学期に友だちと交換して楽しむことができます。

『キラピチ4月号』は、全国の書店やネット書店で発売中！ 気になった方はぜひゲットしてください。

［商品概要］

■『キラピチ4月号』

特別価格：1,430円（税込）

発売日：2026年3月13日

判型：AB判／68ページ

電子版：あり

雑誌JANコード：4912029890462

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/magazine/3602989046(https://hon.gakken.jp/magazine/3602989046)

公式サイト：https://kirapichi.net/(https://kirapichi.net/)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開