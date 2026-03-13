【予約殺到!!】キャラシールが約100枚ついた超豪華ふろく！　小学生の“今いちばんかわいい”がつまった雑誌『キラピチ4月号』発売

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株式会社　学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年3月13日に『キラピチ4月号』を発売いたしました。




■小学生の“今いちばんかわいい”がつまった雑誌『キラピチ』

3月13日発売の『キラピチ4月号』の別冊ふろくは、すみっコぐらし、リラックマ、たれぱんだ、こげぱん、まめゴマ、にゃんにゃんにゃんこなどのサンエックスキャラクターが大集合した「サンエックスユニバース パーティーシールセット」。


とじこみふろくには、ちいかわ、サンリオキャラクターズ、もちもちぱんだなどの絵柄がかわいい「キャラMIXクリアシール」と「キャラMIXプロフカード」がついています。



本誌はちいかわ、もちもちぱんだ、シナモロール、mofusandなど人気キャラクターの連載だけでなく、新学期にぴったりなファッション＆ヘアアレ情報が満載です！


■4月号のふろく【パーティーシールセット】

ふろくの「パーティーシールセット」には、


・すみっコぐらし／ぷっくりキラキラシール


・リラックマ／マシュマロシール


・サンエックスユニバース／シャカシャカシール


・サンエックスユニバース／マスキングシール


・キャラMIXクリアシール


の5種のシールが盛り込まれています。全部で約100枚あるので、シール帳やお気に入りのアイテム、友だちへのお手紙に貼ったりして、たっぷり楽しむことができます。




【別冊ふろく】サンエックスユニバース パーティーシールセット

すみっコぐらしの「ぷっくりキラキラシール」は、見る角度によってすみっコたちの輝きが変わる、とってもかわいいシールです。


リラックマの「マシュマロシール」は、かわいい絵柄とふっくら触感がたまりません。


サンエックスユニバースの「シャカシャカシール」は、うるうるの目がかわいい絵柄がポイント！　小さな星が動く楽しいシールです。


サンエックスユニバースの「マスキングシール」はサンエックスのキャラクターたちが大集合した特別なシールになっています。




【とじこみふろく】キャラMIXクリアシール／キャラMIXプロフカード

キャラMIXクリアシールには、サンリオキャラクターズ、ちいかわ、もちもちぱんだ、オバケーヌ、mofusandの大人気キャラクターたちのかわいい絵柄が大集合！　クリアな透け感がおしゃれなシールになっています。


キャラMIXプロフカードは、ちいかわ・サンリオキャラクターズ・もちもちぱんだの3種類！　春休みや新学期に友だちと交換して楽しむことができます。



『キラピチ4月号』は、全国の書店やネット書店で発売中！　気になった方はぜひゲットしてください。



［商品概要］







■『キラピチ4月号』


特別価格：1,430円（税込）


発売日：2026年3月13日


判型：AB判／68ページ


電子版：あり


雑誌JANコード：4912029890462


発行所：株式会社 Gakken


学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/magazine/3602989046(https://hon.gakken.jp/magazine/3602989046)


公式サイト：https://kirapichi.net/(https://kirapichi.net/)


■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/
・代表取締役社長：南條 達也
・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）
・資本金：50百万円
・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、
　　　　　　園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開




■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/
・代表取締役社長：宮原 博昭
・法人設立年月日：1947年3月31日
・資本金：19,817百万円
・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）
　　　　　東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）
・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・電話番号：03-6431-1001（代表）
・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社
　　　　　　教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、
　　　　　　　　　　　学習教材などの出版・コンテンツ事業、
　　　　　　　　　　　教科書・保育用品などの園・学校事業など
　　　　　　医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、
　　　　　　　　　　　　　認知症グループホーム事業、
　　　　　　　　　　　　　保育園・学童などの子育て支援事業など
　　　　　　グローバル：150か国以上で活動・事業展開