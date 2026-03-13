B-EN-Gが、ダッソー・システムズから製造実行領域でアワードを受賞

ビジネスエンジニアリング株式会社

ビジネスエンジニアリング株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：羽田 雅一、以下「B-EN-G」）は、製造業向けソフトウェア世界大手のダッソー・システムズ株式会社（以下「ダッソー・システムズ」）から、2026年3月3日に大手町三井ホールで開催したイベント「VALUE UP 2026 | CPE JAPAN」にて、「Top Sales Representative & Technical Expert」として表彰されたことをお知らせいたします。本賞は、ダッソー・システムズが同社製品の普及・活用に顕著な貢献をしたパートナーに授与するものです。

受賞内容と理由

受賞者：

ソリューション事業本部 営業本部 営業2部 周東 啓太

ソリューション事業本部 デジタルサプライチェーン本部 副本部長 菊地 正晃

受賞名：Top Sales Representative & Technical Expert

受賞理由：B-EN-Gの営業およびコンサルタントが、ディスクリート系メーカー向け製造実行システム構築案件において、「DELMIA Apriso」の深い製品知識と業界理解に基づく提案により、受注を成し遂げた点を高く評価

B-EN-GのDELMIA Apriso事業について

B-EN-Gは、製造業のお客様の製造オペレーションの最適化を支援するため、2005年からダッソー・システムズのグローバル対応製造実行システム（MES）ソリューションである「DELMIA Apriso」の導入支援を行っています。加えて、プライムとして同製品の導入を日本で最初に成功させたパートナーでもあり、機械・電機などのディスクリート製造、化学・食品などのプロセス製造を問わず多くの実績を有しています。今後もダッソー・システムズとの強固なパートナーシップを通じて、製造業のお客様のDX（デジタルトランスフォーメーション）推進と、競争力強化に貢献してまいります。

詳細は https://www.b-en-g.co.jp/jp/solution/mes/apriso.html をご覧ください。

ビジネスエンジニアリング株式会社(B-EN-G)について

ビジネスエンジニアリングは、1990年代初頭に日本で初めてSAP ERPの導入を手掛けて以来、製造業を中心としたお客様のデジタル変革をITで支援しています。

IT企画からシステムの構築、導入、運用にわたるコンサルティングおよび支援サービス、ならびに自社開発のパッケージソフトウェア「mcframe」の販売、導入で豊富な実績を有しています。

また、基幹業務システム(ERP)やサプライチェーン (SCM)、IoT等で蓄積されたデータを活用して、システムの高度化やカイゼン活動をお手伝いしています。

中国(上海)、タイ(バンコク)、シンガポール、インドネシア(ジャカルタ)、アメリカ(シカゴ)の5ヶ所に海外子会社を有し、海外進出企業に対しても、日本と現地でよりそいながら製品やサービスを提供し、お客様の経営課題を解決しています。

ビジネスエンジニアリング株式会社の詳細は https://www.b-en-g.co.jp/ をご覧ください。

【当報道に関してのお問い合わせ窓口】

ビジネスエンジニアリング株式会社 経営統括本部 広報グループ

電話：03-3510-1619 ／ E-mail：kouhou@b-en-g.co.jp

【当サービスに関してのお問い合わせ窓口】

ビジネスエンジニアリング株式会社 ソリューション事業本部 営業本部

電話：03-3510-1622 ／ E-mail：solution-info@b-en-g.co.jp

＊3DEXPERIENCE、Compassアイコン、3DSロゴ、CATIA、BIOVIA、GEOVIA、SOLIDWORKS、3DVIA、ENOVIA、NETVIBES、MEDIDATA、CENTRIC PLM、3DEXCITE、SIMULIA、DELMIA およびIFWEは、アメリカ合衆国、またはその他の国における、ダッソー・システムズ（ヴェルサイユ商業登記所に登記番号B 322 306 440 で登録された、フランスにおける欧州会社）またはその子会社の登録商標または商標です。

ビジネスエンジニアリング株式会社

ビジネスエンジニアリングは、製造業を中心としたお客様のデジタル変革をITで支援しています。IT企画からシステムの構築、導入、運用にわたるコンサルティングおよび支援サービス、ならびに自社開発のパッケージソフトウェア「mcframe」の販売、導入で豊富な実績を有しています。また、基幹業務システム（ERP）やサプライチェーン（SCM）、IoT等で蓄積されたデータを活用して、システムの高度化やカイゼン活動をお手伝いしています。中国（上海）、タイ（バンコク）、シンガポール、インドネシア（ジャカルタ）、アメリカ（シカゴ）の5ヶ所に海外子会社を有し、海外進出企業に対しても、日本と現地でよりそいながら製品やサービスを提供し、お客様の経営課題を解決しています。

ビジネスエンジニアリング株式会社の詳細は https://www.b-en-g.co.jp/ をご覧ください。