イタリアンレストラン「PISOLA川越的場店」3月17日オープン　バリのリゾートを彷彿とさせる非日常的な空間で本格イタリアンを提供

青山商事株式会社

青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）のグループ会社でフランチャイジー事業を担う株式会社glob(グローブ)（本社：広島県福山市／代表取締役社長：古市 誉富(たかよし)）は、本格イタリアン「PISOLA(ピソラ)」を運営する株式会社ピソラ（本社：滋賀県草津市／代表取締役社長：鬼界 友則）とのフランチャイズ契約に基づき、FC１号店となる「PISOLA川越的場店」を3月17日（火）よりオープンいたします。

「glob」は、青山商事グループの事業領域の拡大と店舗複合化を担い、これまで「洋服の青山」の店舗敷地内の余剰地を有効活用した飲食事業や24時間年中無休で利用できるフィットネスクラブなどの運営をしてきました。次なる成長戦略としてイタリアンレストラン「PISOLA」に着目。郊外ロードサイドにおいて圧倒的な支持を得ている同ブランドのフランチャイズ事業を早期に確立させ、フード事業の第二の柱として目指していきます。

「PISOLA」は、これまでのファミレスチェーンが築いてきた「効率性や安心感」と、個人店のような「手作りのこだわりや感動」を掛け合わせた、新しいスタイルのクラフトレストランです。そのため料理は、工場調理ではなく、店内で調理する手作りの美味しさにこだわっています。さらに非日常を体感できる空間として、バリ島のリゾートを彷彿とさせる内装やバリから直接買い付けた建築資材・家具も使用しており、ゆったりとした時間を楽しんでいただけます。

【店舗情報】

開店日 3月17日（火）11：00 オープン

店舗名 PISOLA川越的場店

住所 〒350-1101 埼玉県川越市大字的場840-1

営業時間 11：00～23：00 ラストオーダー22：00

席数 35卓 148席

店舗面積 125坪

駐車場 152台（併用）

■「PISOLA」とは

「PISOLA」は、郊外のロードサイドを中心に展開するファミリーレストランです。提供するメニューは「生パスタ、窯焼きピッツァ、リゾット」を中心としたイタリアン。ゆっくりと非日常の時間を楽しんでいただきたいという想いから、バリのリゾートを彷彿とさせる店内に半個室タイプのソファー席と充実したラインナップのドリンクバーを設置。その為、お客さまの平均滞在時間は2時間ほどになります。客層は、平日のランチタイムは主婦の方々、週末はファミリーがメインとなり親子三世代でご利用いただくことも多く、ファミリーレストランならではの手軽さに加え、誕生日や記念日、母の日、クリスマスなど特別な日に利用していただけるのも「PISOLA」の特徴の一つです。

■「クラフトレストラン」の特徴

1. 「味わい」を重視した店内調理

・効率を重視する一般的なチェーン店は、工場調理（セントラルキッチン）をメインとするのに対し、クラフトレストランは店内で調理することを重視しています。

・手作りの美味しさにこだわり、専門性の高いメニューを提供します。

2. 「おもてなし」を重視した接客

・ロボット活用やマニュアルによる効率化を優先するのではなく、スタッフ一人ひとりの「おもてなしの心」によるサービスを大切にしています。

・均一なサービス以上の「わくわくや感動」を顧客に与えることを使命としています。

3. コンセプトを追求した「非日常の空間」

・どの地域でも変わらない安心感を目指す従来のファミレスとは異なり、店舗ごとに世界観を重視した空間づくりを行っています。

・調理のライブシーンを見せるなど、その場にいるだけで楽しめる演出がなされています。

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【glob担当者コメント】

イタリアンレストラン「PISOLA」をフード事業の第二の柱と位置づけ、戦略的な多店舗展開を推進してまいります。まずは一都三県を中心にドミナント戦略を遂行し、次いで地方都市の有力物件や、西日本の拠点となる九州・福岡エリアへの進出を計画しています。そしてFC1号店となる「川越的場店」を皮切りに、年間5～7店舗のペースで出店をしていく方針です。

PISOLA直営本部が掲げる2031年度の300店舗達成に向け、当社では50店舗の運営を担う計画です。まずは早期に30店舗体制を確立させ、将来的には50店舗を目指していきたいです。

【PISOLA担当者コメント】

この度は、青山商事グループのglobさまとともに出店できることを大変嬉しく思います。多様な業態で培われたglobさまの運営力と、PISOLAのブランド価値が融合することで、ひとりでも多くの郊外のお客さまに『わくわく・感動』をお届けできると考えております。

【株式会社glob】

青山商事グループの店舗複合化を目的として『洋服の青山』の店舗敷地内の余剰地を有効活用するために、globは青山商事100％出資連結子会社として2011年に誕生しました。創業以来、洋服の青山店舗の大型敷地内へ『焼肉きんぐ』『ゆず庵』の複合出店を進め、来店客のピーク時間帯を考慮した駐車場の効率的な運用により順調に業容を拡大してきました。2019年にはフィットネス事業『ANYTIME FITNESS』、2021年からはリユース事業『2nd Street』のフランチャイズ展開を開始。今後も既存の枠組みに固執せず、多様な新規事業を展開していきます。

HP：https://www.glob.co.jp/

【株式会社ピソラ】

商号：株式会社ピソラ

設立：令和元年9月（創業 平成16年10月）

所在地：〒525-0058 滋賀県草津市野路東6丁目5-7

代表者：代表取締役 鬼界友則

資本金：30,000,000円

事業内容：飲食店の運営事業

HP：https://pisola.jp/about