『マネーフォワード ME』プレミアム会員向け「Prime Coupon」、「暮らしを、もっと上質に」をテーマに新たに3つの提携ブランドを追加

株式会社マネーフォワード

マネーフォワードホーム株式会社は、お金の見える化サービス『マネーフォワード ME』プレミアム会員限定「Prime Coupon（プライムクーポン）」において、本日2026年3月13日（金）より新たなクーポンを提供開始します。「暮らしを、もっと上質に。」をテーマに、快適すぎて動けなくなる魔法のソファ「Yogibo」、家具と家電のレンタル・サブスク『CLAS』を運営する、株式会社クラス発のマットレス購入プログラム「nicesleep（ナイススリープ）」、試せる・返せるゲーミングチェア専門店「gg-chair（ジージーチェア）」を新たな提携ブランドとして迎えました。

「Prime Coupon」は、「特別なユーザーの皆様へ くらしを前へ、進めるクーポン」として、日々の生活を豊かに、そして人生や自分らしさを前に進める商品や体験を選び抜き、『マネーフォワード ME』プレミアム会員限定でお得になる体験をお届けしています。パートナー企業の皆さまのご厚意と、当社のミッション「一人ひとりのお金を前へ。自分らしくをもっと前へ。」への共感に基づいて実現しています。

■新たに追加されたブランドについて

今回の「Prime Coupon」では「暮らしを、もっと上質に」をテーマに、3ブランドとのコラボレーションが実現しました。

＜株式会社Yogibo：快適すぎて動けなくなる魔法のソファ「Yogibo」＞・Yogibo Premium 対象商品 10%OFF

ビーズソファをはじめ、インテリア家具・生活雑貨などリラックスアイテムを取り扱うライフスタイルブランド。Yogiboのビーズソファは従来型ビーズクッションとは異なり、1つでベッド・ソファ・リクライナー・チェアなど用途に合わせて形状を自由に変化させることができます。リビング空間から宿泊施設、アウトドア、オフィスまで幅広いシーンで活用されており、現在世界7ヶ国で展開しています。

（公式サイト：https://yogibo.jp/）

＜株式会社クラス：マットレス購入プログラム「nicesleep」＞・初回限定全商品 4,000円OFF

自分に合う上質なマットレスが見つかる「nicesleep」。お届けから30日間、自宅でじっくり寝心地をお試しいただけます。万が一合わない場合も、返品手数料のみ負担で返品OK。送料などの追加費用は原則かかりませんので、安心してお選びください。

（公式サイト：https://nicesleep.jp/）

＜株式会社クラス：試せる・返せるゲーミングチェア専門店「gg-chair」＞・初回限定全商品 5,000円OFF

自宅で試して買えるゲーミングチェア専門店「gg-chair」。お届けから30日間返品可能なので、座り心地や使い勝手を自宅でじっくり確認できます。あなたに最適の一脚を見つけてください。万が一合わない場合は、返品手数料のみ負担で返品OK。面倒な梱包や返送料は不要です。まずは気軽にお試しください。

（公式サイト：https://gg-chair.com/）

■「Prime Coupon」概要

・対象：

『マネーフォワード ME』プレミアムサービス「スタンダードコース」および「資産形成アドバンスコース」をご利用中のプレミアム会員の皆さま（「Prime Coupon」のご利用にあたって、追加料金等は発生いたしません。）



・利用条件：

クーポン毎に異なります。特設サイトに記載の条件や有効期限を確認の上、ご利用ください。なお、クーポンの内容は予告なく変更になることがあります。



・特設サイトについて：

『マネーフォワード ME』アプリ版サービスのホーム画面にある「サービス」欄から「Prime Coupon」アイコンをタップすると、特設サイトに移動できます。詳細はサポートサイト「Prime Couponの利用方法」(https://support.me.moneyforward.com/hc/ja/articles/50164442410521)よりご確認ください。

■お金の見える化サービス『マネーフォワード ME』について

『マネーフォワード ME』は、誰でも簡単に続けられるお金の見える化サービスです。ご利用中の銀行や証券会社の口座・クレジットカードなどを自動でまとめ、家計簿を自動作成します。家計や資産を一元管理し、自分のお金の流れや資産の現状を把握することで、お金の不安をなくすための第一歩をサポートします。

・サービスURL：https://moneyforward.com/me

■マネーフォワードホーム株式会社について

名称 ：マネーフォワードホーム株式会社

所在地 ：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表者 ：代表取締役社長 金坂 直哉

設立 ：2024年8月

事業内容：PFMなどの個人ユーザー向けサービスの開発・提供

URL ：https://corp.hm.moneyforward.com/

主要サービス：

お金の見える化サービス『マネーフォワード ME』 https://moneyforward.com/me

＊記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。