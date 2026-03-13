【新学期応援】Gakkenの歴史まんが全巻セットや図書カードが当たるプレゼントキャンペーンを開催中！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年3月9日より、子どもたちの進級・進学を応援する「進級・進学おめでとうキャンペーン」を開始いたしました。

■「進級・進学おめでとうキャンペーン」開催中！

本キャンペーンは、進級・進学を控える子どもたちが、新たな学びの世界へ羽ばたくことを応援する企画です。Gakkenの人気「学習まんが」シリーズや、幅広いジャンルの読み物と図書カードネットギフトをセットにして、抽選で合計38名様にプレゼント。

SNSから簡単に応募できるキャンペーンで、新学期を迎える子どもたちの知的好奇心を育む読書体験を応援します。

■豪華賞品ラインナップ！ 人気の「学研まんが」シリーズが勢ぞろい

キャンペーンは全5弾にわたり、子どもたちの成長段階に合わせた魅力的な賞品をご用意しています。

○第1弾（高学年におすすめ）／期間：3月9日～15日

■賞品：『DVD付 学研まんが NEW日本の歴史』『増補改訂版 学研まんが NEW世界の歴史』『学研まんが 日本と世界の近現代の歴史』全巻セットの中からいずれか1セット

■当選者：3名様

○第2弾（中学年におすすめ）／期間：3月16日～22日

■賞品：『かず・かたち ふしぎ探検隊！』1巻・2巻、『かZOO！ 数字でくらべる動物園』の3冊セット

■当選者：10名様

○第3弾（中・高学年におすすめ）／期間：3月23日～29日

■賞品：『なぜ？がわかる！ にゃんこ大戦争クイズブック』全5冊セット

■当選者：5名様

○第4弾（低学年におすすめ）／期間：3月30日～4月5日

■賞品：『シュワッとかいけつ！ たんていソーダ』1巻、『レーシング！ZOO』1巻、『おすしかめんサーモン きょうふ！なぞなぞニギリーランド』の3冊セット

■当選者：10名様

○第5弾（中・高学年におすすめ）／期間：4月6日～12日

■賞品：『5秒でわかる図鑑』 シリーズ3冊セット

■当選者：10名様

さらに、当選者全員に「図書カードネットギフト1,000円分」もプレゼントします！

■応募方法

本キャンペーンは、公式X（旧Twitter）をフォローし、対象投稿をリポストすることで応募が完了します。どなたでも手軽にご参加いただけるため、ぜひこの機会にお子さまへの素敵なプレゼントを手に入れてください。

▽応募は簡単2ステップ

１.公式X（https://x.com/g_manganichirek）をフォロー

２.投稿をリポスト

▽対象アカウント

Gakken まんが＆ガッコミ編集部【公式】https://x.com/g_manganichirek

※応募期間、応募規約、当選者の発表などの詳細は、上記アカウントの投稿をご確認ください。

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開