「京阪電車×響け！ユーフォニアム2026 春ラッピング自動販売機」を設置　キャラクターデザインのラッピングで声優陣のボイスも楽しめます！

ダイドードリンコ株式会社

ダイドードリンコ株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：中島 孝徳、以下「当社」）は、アニメ「響け！ユーフォニアム」（以下「本アニメ」）のキャラクターをデザインし、キャラクターを演じる声優陣のボイスが楽しめる仕様とした「京阪電車×響け！ユーフォニアム2026 春ラッピング自動販売機」（以下「本自販機」）を、3月16日（月）より京阪電車 宇治駅など宇治線内の計4カ所にて稼働開始しますので、お知らせいたします。

（１） 京阪電車 宇治線の4駅に設置した「京阪電車×響け！ユーフォニアム2026 春ラッピング自動販売機」の自販機（画像は宇治駅のデザインとなります。）

本自販機は、京阪電車が3月16日（月）より実施する「京阪電車×響け！ユーフォニアム2026 春」の企画の一環として設置するもので、本アニメの登場キャラクターで駅ごとに異なるデザインとなっております。

また、金銭投入時などには、デザインされたキャラクターを演じる声優陣のボイスが流れる機能を搭載しており、地域の皆様やアニメファンの皆様に、飲料の購入にとどまらないわくわく感や楽しさといった体験価値を提供してまいります。

当社は、今後も地域の皆様やご利用されるお客様とともに、さまざまな取り組みを通じて地域の活性化に貢献してまいります。

（２）本自販機の設置場所

１.宇治（うじ）駅： 京都府宇治市宇治乙方18番地の5号 デザインキャラクター：黄前 久美子

２.三室戸（みむろど）駅：京都府宇治市菟道田中15番地 デザインキャラクター：久石 奏

３.黄檗（おうばく）駅：京都府宇治市五ケ庄西浦37番地 デザインキャラクター：黒江 真由

４.六地蔵（ろくじぞう）駅：京都市伏見区桃山町中島町2番地 デザインキャラクター：高坂 麗奈

（ご参考）

「京阪電車×響け！ユーフォニアム2026 春」について

詳細は、ウェブサイトをご覧ください。（https://www.keihan.co.jp/euphonium/）

アニメ「響け！ユーフォニアム」について

2015年のTVアニメ放送開始以来、高校吹奏楽部の青春を描いてきた『響け！ユーフォニアム』シリーズは、TVシリーズ3作品、特別編を含む劇場版5作品が公開されており、2025年に放送から10周年を迎えた人気アニメ作品です。

2026年4月24日（金）には、『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編の劇場公開が決定しています。

(C)武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会2024

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