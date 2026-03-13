「SPEARS DAY in Osaka Umekita」開催！

株式会社クボタ（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）

クボタスピアーズ船橋・東京ベイは、2026年4月4日（土）、大阪駅直結のグラングリーン大阪「ロートハートスクエアうめきた」にて、パブリックビューイングイベント 「SPEARS DAY in Osaka Umekita」 を開催いたします。

本イベントでは、NTTジャパンラグビー リーグワン2025-26シーズン第14節 クボタスピアーズ船橋・東京ベイ vs トヨタヴェルブリッツ戦 を大型ビジョンで放映するほか、スピアーズ選手と浅野杏奈さんが出演するステージイベントやラグビー体験コーナーなど、試合観戦とともに楽しめる多彩なコンテンツを実施します。

本企画は、三菱地所が推進する「人・企業・地域がつながるまちづくり」と連携し、クボタ本社の大阪・うめきたエリアへの移転を背景に、ラグビーを通じた交流・発信・にぎわい創出を目的として開催されます。

スポーツをきっかけに 企業・まち・人をつなぐ交流イベントとして、パートナー企業や地域の皆さま、ファンの皆さまが一体となってラグビー観戦を楽しめる場を創出します。

■イベント概要

イベント名：SPEARS DAY in Osaka Umekita

開 催 日：2026年4月4日（土）

開 催 時 間：

11:00 開門

13:30 イベント開始

14:40 キックオフ（パブリックビューイング）

17:00頃 終了予定

会 場：ロートハートスクエアうめきた（大阪府大阪市北区大深町5番 / グラングリーン大阪）

対戦カード：NTTジャパンラグビー リーグワン2025-26

第14節 クボタスピアーズ船橋・東京ベイvsトヨタヴェルブリッツ

入場料：無料（立ち見となります）

■イベント内容

パブリックビューイング：

大型ビジョンを使用し、リーグワン公式戦を会場全体で観戦します。

ステージイベント：

主催者挨拶

新入団選手紹介

選手トークショー

試合解説

応援イベント

体験・飲食コンテンツ

ラグビー体験コーナー

キッチンカー

試合観戦だけでなく、ラグビーを身近に体験できるイベントとして来場者に楽しんでいただける企画を用意しています。

■スケジュール

■ゲスト

浅野杏奈さん

2000年、東京都生まれ。青山学院初等部３年から６年までラグビー部「コアラーズ」に所属。バスケットボールにも小学２年～中学３年まで取り組む。中学１年の時にスカウトされ、芸能界入り。2016～2020年にアイドルグループ「マジカル・パンチライン」で活動。現在は俳優業のかたわら、『ラグビーわんだほー！』（J SPORTS）MC、公益財団法人日本ラグビーフットボール協会の「ラグビー日本代表応援サポーター2023」、「J SPORTSラグビーアンバサダー」などラグビー関連で活躍している。

■グラングリーン大阪について

名称：グラングリーン大阪

所在地：大阪府大阪市北区大深町5番

交通：JR大阪駅のうめきた地下口直結