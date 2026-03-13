富士急ハイランド×農心ジャパン「辛ラーメン」がコラボ！「辛ラーメンパーク～富士急にノグリくんがやってきた！～」

富士急行株式会社

入園無料の富士急ハイランド（山梨県富士吉田市）では、2026年3月19日(木)～5月10日(日)の期間、「辛ラーメン」でおなじみの株式会社農心ジャパンとのコラボイベント「辛ラーメンパーク～富士急にノグリくんがやってきた！～」を開催いたします。

本イベントは、辛ラーメンが掲げる「Spicy Happiness In Noodles」と、富士急ハイランドが提供する「刺激的なアトラクション体験」を掛け合わせたコラボレーションで、期間限定でオリジナルメニュー3種を販売いたします。なかでも、Z世代を中心に話題となっている「辛ラーメン トゥーンバ」を使用したメニューは、濃厚でもちもちとした麺に温泉たまごが絡み、見た目にも食欲をそそります。一口食べると、クリーミーな味わいの奥からじわりと広がる辛みが後を引く、やみつきになること間違いなしの仕上がりとなっています。そのほか、定番の「辛ラーメン」、魚介の風味が香る「ノグリラーメン マイルド」も、富士急ハイランドでしか味わえない特別アレンジで登場します。

また、フードスタジアムの一角にはコラボ装飾が施された「辛ラーメン」「ノグリくん」エリアが登場するほか、コラボステッカーのプレゼントやキャラクターグリーティングなど、多彩なコラボイベントも実施予定です。

アトラクションで叫んだあとは、熱く刺激的な一杯でお腹まで大満足。スリルと旨辛が交差する、新感覚のエンターテイメント食体験をお楽しみください。

概要

■開催期間

2026年3月19日(木)～5月10日(日)

■販売場所

フードスタジアム

特設ページへ :https://www.fujiq.jp/event/20260301shinramen.html

コラボメニュー

（１）辛くても“ええじゃないか”！ 担々麺風辛ラーメン 1,200円（税込）

“うまからっ！”がクセになる、辛ラーメンを担々麺風にアレンジ。

甘辛い肉味噌とナッツのコクに、しびれる辛さが特徴の 花椒が

アクセントに！お好みの辛さを選べます。

辛さレベル：3~5（※）

「辛ラーメン 袋麺」詳細：

https://www.nongshim.co.jp/lineup/lineup01_01.html

辛くても“ええじゃないか”！ 担々麺風辛ラーメン（２）とろーり温玉“ナガシマスカ”？ 辛ラーメントゥーンバ 1,200円（税込）

今話題のピリ辛クリームパスタ「トゥーンバ」風の辛ラーメンを

さらにクリーミーにアレンジ！トッピングに温泉たまごと、豊かなコクと香りのパルミジャーノ・レッジャーノチーズを使用し、本格パスタさながらの仕上がりに。濃厚ソースがもちもちの麺としっかり絡み合い、口いっぱいに“SPICY＆CREAMY”な味わいが広がります。

辛さレベル：2（※）

「辛ラーメン トゥーンバ 袋麺」詳細：

https://www.nongshim.co.jp/lineup/lineup01_19.html

とろーり温玉“ナガシマスカ”？ 辛ラーメントゥーンバ（３）ノグリくんも“ZOKKON”！ 海鮮ラーメン（マイルド） 1,200円（税込）

うどんのようなもっちりとした太麺と、さっぱりとした海鮮スープが人気の「ノグリラーメン」を富士急流にアレンジ！オイスターソースで香ばしく炒めた魚介類と野菜が、海鮮の旨みを凝縮したスープと相性抜群!!マイルドな味わいのため、辛いものが苦手な方にもおすすめです。

辛さレベル：0.5（※）

「ノグリラーメン マイルド 袋麺」詳細：

https://www.nongshim.co.jp/lineup/lineup07_07.html

※本コラボメニューを基準とした独自辛さ指数

ノグリくんも“ZOKKON”！ 海鮮ラーメン（マイルド）

◆期間中、コラボメニューをご注文の方には、以下3つの特典をプレゼントします。

１.オリジナルコラボステッカー

２.辛ラーメンクレーンゲーム1回無料券

３.辛ラーメン・ノグリオリジナルカイロ（いずれか1種）

※先着1,200名様限定※注文特典はご用意した数量がなくなり次第、終了とさせていただきます。

辛ラーメンについて

韓国に本社を構える農心が製造・販売しているインスタントラーメン。1986年に韓国で発売。韓国で初めて辛さを売りにした製品として大ヒットし、現在では韓国だけでなく、日本やアメリカ、ヨーロッパといった世界各地で販売されています。農心は現在、辛ラーメンを含めた韓国インスタント麺市場でのシェア率が56%に達し、30年以上にわたり1位（※）の座を維持し続けています。「Spicy Happiness In Noodles」はもっと沢山の国で楽しまれるように「辛ラーメン」に込めたブランドグローバルキャッチコピーです。

製品の象徴でもある「辛（シン）」の文字の通り、ピリッとした辛さが特徴。厳選した唐辛子の「辛さ」、ブレンドしたオリジナルスパイスと素材の旨み成分がたっぷり溶け込んだ「旨味スープ」、「旨さ」と「辛さ」がマッチした絶妙なおいしさがクセになる「うまからっ！」味に仕上がっています。スタンダードな袋麺から、手軽なカップ麺、汁なしタイプの焼きそばまで、幅広いラインナップが揃っています。

※Nielsen IQ Korea 2024年調べ

辛ラーメン

ノグリについて

ノグリはコシのある太麺で、もちもちとした食感とうどんのような食べ応えが特徴的な海鮮ベースのラーメン。「ノグリ」は韓国語で「たぬき」のことで、丸くて太い麺の形がたぬきを連想させるということで名付けられました。実は辛ラーメンよりも長い歴史を誇るロングセラー製品で、辛いながらもスッキリとした味の「ノグリラーメン」や、辛さ抑えめの「ノグリラーメン マイルド」をはじめとした複数のラインナップを展開しています。

ノグリ特設ページへ :https://www.nongshim.co.jp/brand/neoguri/

富士急ハイランド営業データ

■営業時間

9：00～18：00（異なる場合もあります。）

詳しくは公式サイトにてご確認ください。https://www.fujiq.jp/

■料金

ワンデイパス

大人6,000円～7,900円

中高生5,500円～7,400円

小学生4,400円～5,100円

幼児・シニア2,100円～2,600円

※日によって料金が異なります。詳しくは公式サイトをご確認ください。※富士急ハイランドは入園無料です。

■アクセス

車

新宿から中央自動車道で約 80 分、河口湖 IC に隣接

東京から東名高速道路・御殿場 IC、東富士五湖道路経由で約90分

バス

新宿から高速バスで約100分、富士急ハイランド下車

東京駅から高速バスで約110分、富士急ハイランド下車

※首都圏の他、名古屋、関西等30ヶ所以上から直通バス運行中

電車

JR中央本線大月駅で富士急行線に乗換富士急ハイランド駅下車

大月駅から約50分

企業概要

社名：株式会社富士急ハイランド

代表者：上原 厚

設立：1964年6月1日

所在地：山梨県富士吉田市新西原5丁目6番1号

事業内容：遊園地事業

公式ＨＰ：https://www.fujiq.jp/