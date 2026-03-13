神奈川県・相模原市が連携し、スタートアップ広域支援ネットワーク「ＧＬｉＳ コンソーシアム」を設置！

神奈川県

神奈川県と相模原市が連携して実施するベンチャー・スタートアップ支援事業「相模原市・橋本駅を中心とした広域スタートアップ支援ネットワーク形成事業」（通称：「Greater Linear Startup Network（GLiS）」）において、同ネットワーク形成事業におけるコンソーシアム（通称：「GLiSコンソーシアム」）を、本日設置しました。このコンソーシアム設置を契機に、相模原・県央地域を中心としたベンチャー・スタートアップ支援に向けた取組を更に進めていきます。

１ 目的

ＧＬｉＳネットワーク

リニア中央新幹線の神奈川県駅（仮称）の開業を見据え、県と相模原市での共同事業として、相模原・県央地域や多摩地域等の企業・大学・産業支援機関等が参画する広域的なベンチャー・スタートアップ支援のネットワークを構築します。更に、このネットワークに参加する機関等の支援策を活用し、ベンチャー・スタートアップの研究開発から実証、事業化、社会実装までを一体的に支援することで、起業機運の醸成とスタートアップの成長促進を目指します。

２ コンソーシアム会員（五十音順）令和８年３月13日時点

本支援ネットワーク形成事業に賛同いただいた企業 13 団体、大学・高等専門学校 ９団体、 金融機関・ベンチャーキャピタル ７団体、行政・支援機関 12団体の計41団体が参加しています。

参加団体の一覧は別紙を御覧ください。

３ 今後の取組

新たに設置したGLiSコンソーシアムでは、多様な主体から集まったコンソーシアム会員において、支援ネットワークの活動の方向性などを意見交換するとともに、テーマ別のワーキンググループを設置して具体的な取組を進め、ベンチャー・スタートアップの成長支援に本格的に取り組んでいきます。 また、コンソーシアムに参加する新たなメンバー獲得にも取り組んでいきます。

（参考） GLiS ホームページ（https://glis-sagamihara-kanagawa.eiicon.net）

（活動イメージ）

プレゼンイベント

金融機関・投資家に向けたベンチャー企業による事業プレゼンテーションイベント

ディスカッション

大学・学生・企業による産学連携ディスカッション

技術＆ディープテック系支援プログラム

技術＆ディープテック系ベンチャー・スタートアップ特化型成長支援プログラム

（参考）本支援ネットワーク事業で実施する「技術系ベンチャー・スタートアップ成長支援プログラム」の成果発表会

日時：令和８年３月16日（月曜日）14時45分から15時35分まで

※（同日・同会場で相模原市が主催するスタートアップ支援イベント「SAGAMIHARA INNOVATION FES 2026」（13時から19時40分まで）の一部として実施します。）

場所：杜のホールはしもと（相模原市緑区橋本3-28-1ミウィ橋本８階）

詳細・参加申込：次のURLからお申込みください。（https://glisdemoday2026.peatix.com）

別紙 コンソーシアム会員一覧

https://prtimes.jp/a/?f=d108051-1474-fd60eee4d9154c4edf66dbab98f9500b.pdf

問合せ先

神奈川県産業労働局産業部 ベンチャー支援担当課長 永井 電話045-285-0213

産業振興課新産業振興グループ 上野 電話045-210-5636