南大阪・和歌山のおでかけをもっと身近に！南海電鉄公式おでかけサイトが全面リニューアル！

南海電気鉄道株式会社

南海電気鉄道株式会社（本社：大阪市中央区）では、沿線のイベント・グルメ・観光情報を発信する新おでかけサイト「Natts（ナッツ）(https://www.nankai.co.jp/community/natts/)」を公開しました。

2000年から続けてきた沿線情報誌『Natts』が担ってきた役割をWEBへと継承し、WEB・SNSを中心としたデジタルでの発信を強化します。

また、訪日外国人が年間約4,268万人と過去最多を更新するなど、高まり続けるインバウンド需要に対応するため、新たな多言語サイト「Find my Osaka & Wakayama(https://www.nankai.co.jp/en/community/natts/)」も公開しました。

情報の届け方が変わる時代に対応

近年、沿線のおでかけ情報に触れる媒体は、紙からスマートフォンやSNSを中心としたデジタルへ大きく変化しています。紙媒体には、掲載量や更新頻度に限界がある一方、WEBやSNSでは、よりタイムリーな情報発信が可能です。

また、2025年の訪日外国人数が年間約4,268万人と過去最多を記録し、旅前・旅中の情報収集がデジタル中心となるなかで、必要な情報を多言語で分かりやすく届けることがより一層求められています。

南大阪・和歌山のおでかけ情報を集約する新たなおでかけサイト「Natts」

これまで、南海沿線のおでかけ情報メディアとして運営してきた「otent」をリニューアルし、新たにおでかけサイト「Natts(https://www.nankai.co.jp/community/natts/)」を開設しました。

これを機に、WEBサイト・Instagram・沿線情報誌などの媒体名を「Natts」に統一することで、南大阪・和歌山のおでかけ情報を発信する媒体ブランドとしての一貫性を高めていきます。

併せて沿線情報誌「Natts」は、タブロイド判の毎月発行から不定期発行へと移行します。

〇前回の「Natts特別号」についてはこちら

→異色のフリーペーパー「半世紀喫茶のはじめかた。」が話題に！(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000071.000076595.html)

リニューアルのポイント

・イベント情報を探しやすくする「カレンダー検索」「エリア検索」

開催場所や日付からスムーズにイベントを検索できるよう、検索導線とレイアウトを整備し、スマートフォンでも見やすい構成としました。

・TOPページに「note」導線を設置し記事へのアクセス性向上

note「南海電車が走るまち」では、“誰かの好き”を起点に沿線の魅力を掘り下げる記事を展開しています。「Natts」のTOPページからも直接遷移できる導線を設置し、すぐに記事をお読みいただけます。

★note人気記事：【ひとりで和歌山】妄想ひろがる昭和喫茶で、時代をトリップ(https://note.nankai.co.jp/n/n4ce08b091a52)

WEBサイトの他にも、Instagram「Natts」(https://www.instagram.com/otent_nankai/)などのSNSも活用し、よりタイムリーで魅力的な情報をお届けしてまいります！

インバウンド向け情報発信の強化「Find my Osaka & Wakayama」

これまで、インバウンド向けに運営していたサイト「Find my Osaka」と「Roots of Japan」のおでかけ情報を一本化し、新たに「Find my Osaka & Wakayama(https://www.nankai.co.jp/en/community/natts/)」を公開しました。

増加するインバウンドの旅前・旅中ニーズに応えるため、南大阪・和歌山の観光情報を、英語・韓国語・繁体字・簡体字の４言語で発信します。

「大阪の見どころを発見する」「和歌山の隠れた魅力を見つける」「地元の絶品グルメを味わう」「自然や美しい景勝地を巡る」など旅の目的別に整理し、初めて訪れる旅行者でも使いやすいサイト構成としています。

産業観光に関する情報は、引き続き「Roots of Japan(https://www.japanrootsguide.com/jp)」にて発信しています。

※「産業観光」とは、工場や伝統産業等の現場を訪れ、ものづくりや仕事の現場を見学したり体験したりしながら、その地域の産業や文化の魅力を学び楽しむ観光のことです。

関連リンク

・新おでかけサイト「Natts」

https://www.nankai.co.jp/community/natts/

・多言語おでかけサイト「Find my Osaka & Wakayama」

https://www.nankai.co.jp/en/community/natts/

・Natts（ナッツ）とは。

https://www.nankai.co.jp/community/natts/odekake/260304natts/

・異色のフリーペーパー「半世紀喫茶のはじめかた。」が話題に！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000071.000076595.html

・note人気記事「【ひとりで和歌山】妄想ひろがる昭和喫茶で、時代をトリップ」

https://note.nankai.co.jp/n/n4ce08b091a52