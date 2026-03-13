不動産クラファン「利回りくん」、 第5期シニアテックマンション『日神デュオステージ桜上水』を3月16日募集開始

株式会社シーラホールディングス

株式会社シーラホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長：杉本宏之、証券コード：8887、以下「当社」）の連結子会社会社である株式会社シーラ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：湯藤善行）は、当社が運営する不動産クラウドファンディングサービス「利回りくん」において、新ファンド 「第5期シニアテックマンション『日神デュオステージ桜上水』」 の募集を2026年3月16日より開始いたします。

本ファンドの募集金額は 2,502万円、想定利回りは 年利3％ を予定しています。

本ファンドの概要

詳細はこちら :https://rimawarikun.com/customers/products/172?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund172第5期シニアテックマンション『日神デュオステージ桜上水』

本ファンドは、東京都杉並区に位置する鉄筋コンクリート造7階建てマンション 『日神デュオステージ桜上水』 の1室を対象とした、「シニアテックマンション」シリーズの再組成ファンドです。「シニアテックマンション」は、急速に進む日本の高齢化社会において、自由で快適な生活を維持しながら、安心して暮らせる住まいをコンセプトに開発された住まいの形であり、これまでメディアでも多数紹介されてきました。

本ファンドでは前回同様、親会社である株式会社シーラホールディングスとのマスターリース契約を採用しており、空室時にも一定の賃料収入が確保される運用設計としています。

アクティブシニア時代の新しい住まい

日本では高齢化が進む一方で、就業や社会活動に積極的に参加し、健康的に自立した生活を送る「アクティブシニア」層が拡大しています。こうした社会変化に伴い、高齢者の住まいに対する価値観も変化しつつあります。

従来の高齢者住宅は介護を前提としたものが中心でしたが、現在は「介護施設ではなく、自分らしく自由に暮らしたい」という思いと、「将来への安心にも備えておきたい」というニーズを同時に求める方が増えています。そのため、従来の高齢者住宅だけでは対応しきれない、新しい住まいの形が求められています。

「シニアテックマンション」は、こうした時代の変化に対応する住まいとして、自由度の高い都市生活を実現しながら、万一の際にも安心できる環境を両立することをコンセプトに設計されています。アクティブシニアの方々が自分らしい生活を続けながら、将来への備えも整えられる住環境として、新たな住まいの選択肢を提案するものです。

ファンド情報

ファンド名：第5期シニアテックマンション『日神デュオステージ桜上水』

募集金額 ：25,020,000円

予定利回り：3％

分配時期 ：3ヶ月（償還と同時）

運用期間 ：3ヶ月

募集形態 ：先着式

募集期間 ：2026年3月16日（月）20：00 ～ 2026年3月20日（金）12：00（※）

※応募状況によっては募集を早期終了または延長する場合があります

募集はこちら :https://rimawarikun.com/customers/products/172?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund172

利回りくんとは

“応援を新しいカタチで”をコンセプトに、一口1万円から、社会貢献や地域創生、誰かの夢や挑戦に繋がる不動産に応援投資ができる“応援型不動産クラウドファンディングプラットフォーム”です。

利回りくんでは、サービスコンセプトである『社会貢献、地域創生、誰かの夢や挑戦を応援』を大切にし、かつ、お客様のご要望にこれからもより一層お応えできるよう、益々のサービス拡充を図って参ります。

*利回りくんは、会員登録数国内No.１の不動産クラウドファンディングです。

2025年10月期_指定領域における市場調査

調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

2022年5月期調査、2023年6月期調査、2024年10月期調査に続き4年連続

利回りくんアプリ概要

カテゴリ：ファイナンス

対応OS：iOS／Android

価格：無料

公式サイト：https://rimawarikun.com/

ダウンロードはこちら (iOS/Android)

https://app.adjust.com/19dbcy05

株式会社シーラ 会社概要

本社：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役CEO：湯藤善行

創業：2010年９月29日

事業内容：不動産売買、マンション開発、賃貸管理、建物管理、クラウドファンディング事業 、総合建設業

HP： https://syla.jp/

株式会社シーラホールディングス 会社概要

本社：東京都渋谷区広尾１-１-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役会長 グループ執行役員CEO：杉本 宏之

創業：1970年9月

資本金：2,363百万円

事業内容：総合不動産事業、建設事業、再生可能エネルギー事業、不動産テック事業

HP：https://syla-holdings.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社シーラ 利回りくん運営事務局

MAIL：support@rimawarikun.com