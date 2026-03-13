＜「メルカリ」トレンド通信＞ 野球日本代表編：検索数急上昇1位「吉田 正尚」選手が、大会前後で約7.3倍に。「大谷 翔平」選手は、大会期間中検索数最多と不動の人気

株式会社メルカリ

株式会社メルカリより、野球日本代表に関連したメルカリトレンド通信をお送りいたします。

1. 「野球日本代表選手」検索数急上昇ランキングTOP5

※2026年2月22日～2月28日の壮行試合期間と、大会開幕後3月6日～3月10日の1次ラウンド期間の1日の平均検索数を比較

2026年3月5日に開幕を迎えた野球の世界大会において、井端弘和監督率いる日本代表チームが、1次ラウンドのプールCを首位で通過し、準々決勝進出を決めました。日本代表の躍進に伴い、フリマアプリ「メルカリ」内でもファンの熱量の高まりが顕著に表れています。そこでメルカリでは、壮行試合期間（2月22日～2月28日）と、1次ラウンド期間（3月6日～3月10日）を比較し、検索数が急上昇した野球日本代表選手を抽出しました。その結果、1位「吉田 正尚」選手、2位「鈴木 誠也」選手、3位「種市 篤暉」選手、4位「金丸 夢斗」選手、5位「周東 佑京」選手となりました。

なお、見事1位となった「吉田 正尚」選手の活躍については、以下で詳しくご紹介します。

2位の「鈴木 誠也」選手は韓国戦で2本塁打の大活躍を見せ、3位の「種市 篤暉」選手は韓国戦、豪州戦の計2イニングで5奪三振（奪三振率22.50）という圧巻の登板でした。また初出場ながら、チェコ戦で5者連続奪三振と快投した4位の「金丸 夢斗」選手や、走攻守で躍動した5位の「周東 佑京」選手も含め、各選手の目覚ましい活躍がファンの注目を集め、「メルカリ」内で検索する動きが加速したと考えられます。

また、急上昇ランキングのトップ5にはランクインしていませんが「大谷 翔平」選手は、野球日本代表選手の中で、壮行試合から1次ラウンドまでの期間中の検索数で圧倒的な1位を記録しており、不動の人気と圧倒的な注目度の高さを改めて証明しています。

「メルカリ」上で取引された「鈴木 誠也」選手・「種市 篤暉」選手・「金丸 夢斗」選手・「周東 佑京」選手 関連商品 ※一部

2. 急上昇1位「吉田 正尚」選手 人気商品カテゴリーランキングTOP3

※2026年2月22日～3月10日の「吉田 正尚」選手を含む商品の「メルカリ」内での取引件数を昨年同期比で比較

検索数急上昇ランキングで1位となった「吉田 正尚」選手は、1次ラウンド全試合で4番を務め、チームを牽引しています。台湾戦、韓国戦と連日長打や本塁打を放って大きな存在感を示すと、さらに圧巻だったのが豪州戦です。1点を追う7回に起死回生の第2号逆転2ランを放ち、日本中を熱狂させました。1次ラウンド全試合で安打を放ち、打率5割・2本塁打・6打点という圧倒的な成績を残しており、こうした連日の勝負強い活躍によってファンの熱気が一気に高まり、検索数が大会前後で約7.3倍に急上昇したと考えられます。

また、2月22日から3月10日までの期間に、「吉田 正尚」というワードを含む商品のうち、昨年同期比で「メルカリ」内の取引件数が増えた商品カテゴリーを調べたところ、1位「応援グッズ」、2位「記念グッズ」、3位「スポーツカード」という結果になっており、「吉田 正尚」選手の活躍でファンの応援したい気持ちが加速したことが分かります。

さらに、今大会期間中と昨年同期比で、「吉田 正尚」選手が契約を結んでいるスポーツメーカー「アンダーアーマー」と「吉田 正尚」選手を合わせた検索数を比べたところ、約3.2倍に増加していることが分かりました。選手の応援だけではなく、関連スポーツ商品への関心も高まっていることが考えられます。

「メルカリ」上で取引された「吉田 正尚」選手・「アンダーアーマー」 関連商品 ※一部

ご取材に際し、ご協力可能なこと

・追加の「メルカリ」取引データ情報（ご提供できないデータもございます）

・株式会社メルカリ担当者インタビュー