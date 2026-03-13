沖縄・九州・北海道のグルメが大集結「沖縄・九州＆北海道WEEK!!2026」

株式会社よみうりランド

遊園地「よみうりランド」は4月25日(土)～5月6日(水休)の期間、「沖縄・九州＆北海道WEEK!!2026」を開催します。

期間中、沖縄そばや長崎角煮バーガー、スープカレーなどの沖縄・九州・北海道のご当地グルメや、「錦鯉」「ドンデコルテ」「サンシャイン池崎」など各地にゆかりのある芸人たちによるお笑いライブイベントを楽しめます。また、毎年大人気の「琉神マブヤー」をはじめとしたご当地ヒーローショーや、沖縄の音楽ステージ、降雪マシンによるイベント「北海道スノータイム」なども開催します。さらに今年は、「生き物AR体験」や「星空VR体験」を楽しめる沖縄県国頭村(くにがみそん)のPRブースも初出展。各地の雰囲気を味わえるイベントが盛りだくさんです。

思い切り笑って、食べて、遊ぶ、欲張りなゴールデンウィークをお過ごしください。

開催概要

貸出画像「沖縄・九州＆北海道WEEK!!2026」

［名 称］沖縄・九州＆北海道WEEK!!2026

［期 間］2026年4月25日(土)～5月6日(水休) 計11日間 ※4月27日(月)は休園日

［会 場］遊園地「よみうりランド」

［ＵＲＬ］イベント特設ページ https://www.yomiuriland.com/sp/2026/gw/

※イベントの参加には別途遊園地入園料が必要です

■グルメイベント

沖縄そばやゴーヤチャンプルーなどの沖縄料理を楽しめる「沖縄食堂」や、熊本ラーメンや長崎角煮バーガーなどの九州の定番グルメの他、今年は十勝豚丼やサーモンいくら丼、スープカレーなどの北海道の絶品メニューが並ぶ「北海道食堂」が初登場。また、園内一部店舗では、沖縄や九州、北海道にちなんだ特別メニューを販売する他、沖縄県・北海道の物産店ではお土産も販売します。

［場 所］流れるプールエリア及び園内一部店舗

［日 時］ 4月25日(土)～5月6日(水休) ※4月27日(月)を除く

流れるプールエリア…10:00～閉園

園内店舗…開園～閉園(ラストオーダー:閉園の30分前)

貸出画像「軟骨ソーキそば」貸出画像「十勝豚丼」貸出画像「サーモンいくら丼」貸出画像「長崎角煮バーガー」

■お笑いライブ

沖縄・九州・北海道にゆかりのある芸人によるお笑いライブイベントです。

［場 所］波のプール特設ステージ

［料 金］無料

［日 時・出演者］

貸出画像「錦鯉」貸出画像「ちゃんぴおんず」貸出画像「小島よしお」貸出画像「ドンデコルテ」貸出画像「サンシャイン池崎」貸出画像「めぞん」

■沖縄＆九州ヒーローが登場

沖縄のヒーロー「琉神マブヤー」に加え、九州の本格特撮ヒーロー作品「ドゲンジャーズ」から「オーガマン」「キタキュウマン」「エクス」などの豪華ヒーローが登場します。

［場 所］波のプール特設ステージ

［料 金］無料

※スケジュールはイベント特設ページをご確認ください

(C)MABUYER PROJECT 貸出画像「琉神マブヤー」(C)ドゲンジャーズ6製作実行委員会 貸出画像「ドゲンジャーズ」

■音楽イベント

園内各所で、沖縄の音楽が楽しめるステージを開催します。また、入園者のリクエスト曲をお届けするラジオ番組風企画「FM YOMILAN」も登場します。

○ステージイベント

［料 金］無料

［出演者］・琉球舞団昇龍祭太鼓(エイサー) ・琉球國祭り太鼓(エイサー)

・ジャアバーボンズ(バンド) ・若欅(わかけやき)(よさこいソーラン)

※場所やスケジュールはイベント特設ページをご確認ください

※雨天中止

貸出画像「琉球舞団昇龍祭太鼓」貸出画像「ジャアバーボンズ」貸出画像「若欅」

■沖縄県国頭村PRブース

世界自然遺産に登録された、自然と生き物の宝庫である沖縄県国頭村のPRブースを出展します。本年1月に締結した包括連携協定に基づき、国頭村の魅力発信につなげる取り組みとして、国頭村に生息する動物をAR技術で観察できる「生き物AR体験」や、国頭村の星空を360度見ることのできる「星空VR体験」を実施します。

［場 所］流れるプールエリア

［日 時］4月25日(土)～5月6日(水休) ※4月27日(月)を除く

10:00～17:00

［料 金］無料

貸出画像「 星空VR体験(イメージ)」

■よみうりランドに雪が降る！「北海道スノータイム」

降雪マシンによる雪を楽しめるイベントを実施します。流れるプールエリアに登場するラジオDJブースのMCがスノータイムを盛り上げます。夜にはナイトスノータイムも開催。

［場 所］よみうりランド 流れるプールエリア

［日 時］5月2日(土)～5日(火祝)

※スケジュールはイベント特設ページをご確認ください

［料 金］無料

貸出画像「北海道スノータイム(昨年の様子)」