「ANDDELICAひらかた店」オープンについて

株式会社オークワ

株式会社オークワは、3月19日（木）大阪府枚方市に惣菜専門店である「ANDDELICAひらかた店」（以下、当店）をオープンいたします。

当店は「京阪百貨店ひらかた店」内（1階）にテナントとして出店いたします。和・洋・中のバラエティ豊かなお惣菜やお弁当を取り扱います。

オークワは「変わらぬ想いで、変わり続けるスーパーマーケット」として地域の皆様のより良い生活をサポートしてまいります。

以下、その概要をお知らせいたします。

≪ 店舗概要 ≫

店名 ANDDELICAひらかた店

所在地 〒５７３-００３２

大阪府枚方市岡東町１９-１９

ＴＥＬ ０７２―８４６-５１１５

開店日時 ２０２６年３月１９日（木） １０：００

店舗規模 直営売場面積 １０平方メートル （３坪）

営業時間 （平日）１０：００ ～ ２０：００

（日・祝）１０：００ ～ １９：００

定休日 １月１日

店長名 鈴木 弘樹（すずき ひろき）

従業員数 ６人（社員１人、パート・アルバイト８Ｈ換算5人）

≪ 店舗ロケーション ≫

枚方市は大阪府の北東部、京都府との県境に位置し、西には淀川が流れ、東は生駒山系の山々がある自然豊かな地域です。古くから交通の要衝として栄え、近年は再開発が進む一方住宅団地も点在しています。

当店は京阪電車「枚方市駅」下車すぐの「京阪百貨店ひらかた店」内にオープンいたします。

≪ 売場の特徴 ≫