「ANDDELICAひらかた店」オープンについて

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株式会社オークワ





　株式会社オークワは、3月19日（木）大阪府枚方市に惣菜専門店である「ANDDELICAひらかた店」（以下、当店）をオープンいたします。


　当店は「京阪百貨店ひらかた店」内（1階）にテナントとして出店いたします。和・洋・中のバラエティ豊かなお惣菜やお弁当を取り扱います。


　オークワは「変わらぬ想いで、変わり続けるスーパーマーケット」として地域の皆様のより良い生活をサポートしてまいります。


　以下、その概要をお知らせいたします。




　≪　店舗概要　≫　　　


店名　　　　ANDDELICAひらかた店


所在地　　　〒５７３-００３２


　　　　　　大阪府枚方市岡東町１９-１９


　　　　　　ＴＥＬ　０７２―８４６-５１１５


開店日時　　２０２６年３月１９日（木）　１０：００


店舗規模　　直営売場面積　　　１０平方メートル （３坪）　　　　　


営業時間　　（平日）１０：００　～　２０：００　


　　　　　　（日・祝）１０：００　～　１９：００


定休日　　　１月１日


店長名　　　鈴木　弘樹（すずき　ひろき）


従業員数　　６人（社員１人、パート・アルバイト８Ｈ換算5人）




≪　店舗ロケーション　≫


　枚方市は大阪府の北東部、京都府との県境に位置し、西には淀川が流れ、東は生駒山系の山々がある自然豊かな地域です。古くから交通の要衝として栄え、近年は再開発が進む一方住宅団地も点在しています。


　当店は京阪電車「枚方市駅」下車すぐの「京阪百貨店ひらかた店」内にオープンいたします。



≪　売場の特徴　≫　　