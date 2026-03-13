「ANDDELICAひらかた店」オープンについて
株式会社オークワ
株式会社オークワは、3月19日（木）大阪府枚方市に惣菜専門店である「ANDDELICAひらかた店」（以下、当店）をオープンいたします。
当店は「京阪百貨店ひらかた店」内（1階）にテナントとして出店いたします。和・洋・中のバラエティ豊かなお惣菜やお弁当を取り扱います。
オークワは「変わらぬ想いで、変わり続けるスーパーマーケット」として地域の皆様のより良い生活をサポートしてまいります。
以下、その概要をお知らせいたします。
≪ 店舗概要 ≫
店名 ANDDELICAひらかた店
所在地 〒５７３-００３２
大阪府枚方市岡東町１９-１９
ＴＥＬ ０７２―８４６-５１１５
開店日時 ２０２６年３月１９日（木） １０：００
店舗規模 直営売場面積 １０平方メートル （３坪）
営業時間 （平日）１０：００ ～ ２０：００
（日・祝）１０：００ ～ １９：００
定休日 １月１日
店長名 鈴木 弘樹（すずき ひろき）
従業員数 ６人（社員１人、パート・アルバイト８Ｈ換算5人）
≪ 店舗ロケーション ≫
枚方市は大阪府の北東部、京都府との県境に位置し、西には淀川が流れ、東は生駒山系の山々がある自然豊かな地域です。古くから交通の要衝として栄え、近年は再開発が進む一方住宅団地も点在しています。
当店は京阪電車「枚方市駅」下車すぐの「京阪百貨店ひらかた店」内にオープンいたします。
≪ 売場の特徴 ≫