ツキプロに所属するユニット『SolidS』『QUELL』より新作CD「SQ U are up」出演キャストのオフィシャルインタビューが到着！

株式会社アニメイトホールディングス

2.5次元に存在する芸能事務所「ツキノ芸能プロダクション（ツキプロ）」に所属するユニット「SolidS」（篁 志季 CV：江口拓也／奥井 翼 CV：斉藤壮馬／世良里津花 CV：花江夏樹／村瀬 大 CV：梅原裕一郎）、「QUELL」（和泉柊羽CV：武内駿輔／堀宮英知CV：西山宏太朗／久我壱星CV：仲村宗悟／久我壱流CV：野上 翔）。

『SQ』10周年イヤーのラストを飾るのはSolidSとQUELLのメンバー8人全員で歌う 『SQ U are up（スクエアアップ）』。

本作に出演する8人のオフィシャルインタビューをお届け！

出演キャストからみなさま宛の「逆インタビュー」もありますので、ぜひ、『#SQ10th』をつけたXでの投稿もお待ちしております♪

■オフィシャルインタビュー

――『SQ U are up』の完成音源を聴いての感想をお願いします。

江口：SolidSとQUELL両方のテイストが混ざり合っている所に、10年の重みを感じられる曲だと思いました。これまでの10年を思い出しながらたくさん聴いてください。

斉藤：まさしくSolidSとQUELLのいいところを融合させたような楽曲で、周年を飾るのにふさわしい格好よさだなと感じました。かなり細かくパート割りが指定されていたので、一つずつ丁寧にレコーディングをしていきました。

それぞれ違う個性の歌声が重なり、とても力強いハーモニーを奏でることができたと思います。

花江：とにかく圧巻の一言に尽きますね。

SolidSの持つエッジの効いた熱量と、QUELLの持つ透明感のある洗練された世界観が混ざり合った時の化学反応に驚かされました！

綺麗だけどしっかりとした芯の強さがある。10年という月日を経て、我々の声が重なることでしか生まれない深みがこの曲に凝縮されているなと感じました。

梅原：イベントで「SEXY☆SENSE」を2ユニットで歌って以来、SolidSの4人だけでなく8人での歌唱が久しぶりで新鮮でした。

組み合わせによっていろんな可能性を感じさせ、また8人での歌唱をしてみたいと思いました。

武内：10年経っているからか、全員の呼吸感が自然と作品の雰囲気に合わさっているような気がします。

いろいろな思い出もありますし、彼らのこれからも感じられるような、そんなハーモニーに感じました。昔の曲をアレンジしたりと、最近の試みを非常に楽しみながら取り組んでいます。

西山：改めて10周年おめでとうございます！この楽曲の「恐れるな」という歌詞が好きです。

デビューした頃の右も左も分からない不安に満ちた英知に聞いてもらいたいという気持ちと同時に、沢山のことを経験してきたからこそ、踏み出すことが怖いこともあると思うので、これからの英知にも聞いてもらいたい...！

過去にも未来にも向けられた楽曲に感じられて、お気に入りです。これからもSQのみんなが笑顔でいられますように！たくさん聞いていただけたら幸せです。

仲村：聴いているとじんわり泣けてくるんですよね。これまでの事が頭に駆け巡っていって。

それぞれが成長した今だから出せる表現があって、それが混ざり合う。とても素敵だと思います。

野上：歌詞の中にそれぞれのこれまでと、これから先の未来を想像させるワードが沢山散りばめられていてシリーズ10周年に相応しい素敵な曲だと思いました。

――ファンのみなさまへ聞いてみたいことはありますか？

江口：僕は料理にハマりましたが、10年前には想像もできなかった意外なハマったものはありますか？

斉藤：またライブでパフォーマンスする機会があったら、どの楽曲を聴きたいですか？

花江：皆さんがSolidSやQUELLの楽曲を聴いて『明日も頑張ろう』と背中を押された瞬間はいつですか？

梅原：初めて聴いた楽曲はなんですか？

武内：新キャラ新グループってみなさん期待してますか？

西山：QUELLのみんなとバスツアーをするとしたらどんな行程がいいですか？

仲村：シンプルに！QUELLのどこが好きですか？

野上：『TALK LOUNGE SQ』夜の部の朗読コーナーでの『ツキノグランパレス』の様に、今後音声ドラマを聞いてみたい合同エア舞台を教えてください。

■SQ・SolidS & QUELL 『SQ U are up』

好評発売中！

【価格】1,650円（税込）

【収録内容】

1：SQ U are up

歌：SolidS & QUELL

（篁 志季、奥井 翼、世良里津花、村瀬 大、和泉柊羽、堀宮英知、久我壱星、久我壱流／CV：江口拓也、斉藤壮馬、花江夏樹、梅原裕一郎、武内駿輔、西山宏太朗、仲村宗悟、野上 翔）

作詞・作曲・編曲：滝沢 章、はまたけし

2：SQ U are up -off vocal-

【出演】

篁 志季(CV：江口拓也)、奥井 翼(CV：斉藤壮馬)、世良里津花(CV：花江夏樹)、村瀬 大(CV：梅原裕一郎)、和泉柊羽(CV：武内駿輔)、堀宮英知(CV：西山宏太朗)、久我壱星(CV：仲村宗悟)、久我壱流(CV：野上 翔)

【封入特典】

・トレーディングカード（全8種／ランダムで1枚封入）

・二次元コードチラシ：『STAMP COLLECTION CD限定デジタルスタンプ』（TKPR-430）

※「STAMP COLLECTION」はツキプロFC・PREMIUM会員限定コンテンツです。

※特典デジタルスタンプの取得にはツキプロFC・PREMIUM会員への登録が必要です。

【アニメイト、ステラワース、ツキプロオフィシャルショップ公式通販 共通特典】

◆連動購入特典

差し替えジャケット(2柄セット)

※対象商品：TKPR-429＆TKPR-430

＜SolidS公式サイト＞

https://tsukino-pro.com/solids/

＜QUELL公式サイト＞

https://tsukino-pro.com/quell/

＜SQ公式X（旧：Twitter）＞

@solids_info

＜ツキノ芸能プロダクション公式サイト＞

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＜ALIVE＆SQ10周年記念特設サイト＞

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