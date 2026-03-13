【Allbirds×田中シェン】春の新作スニーカー「バーシティ」シリーズ 3月5日発売。サステナブル素材×レトロデザインで快適な履き心地を実現

株式会社ゴールドウイン

天然素材を活用し、足元に快適さとサステナビリティをお届けする「Allbirds」(以下、オールバーズ)は、ヘンプキャンバスとリサイクルスエードを採用し、レトロな質感とシルエットでありながらも現代的な履き心地を実現した新商品「バーシティ」と「バーシティエアリー」を、2026年3月5日(木)より販売開始します。

また、今回キービジュアルに女優・モデルとしても活躍中の田中シェンを起用、レトロなデザイン性やシルエットを持つ「バーシティ」シリーズをスタイリッシュに履きこなしています。

また、今回「バーシティ」または「バーシティエアリー」を店頭でご購入いただいた方から先着300名様限定で、田中シェンがイラスト化を行ったステッカーを配布致します。

対象店舗はオールバーズ直営店舗(丸の内店・原宿店・グランフロント大阪店)と、期間限定で開催中のPOP UP(キャナルシティ博多店)の4店舗です。

商品概要

バーシティ(メンズ)バーシティエアリー(レディース)

■名称： バーシティ、バーシティエアリー(共にメンズ・レディースモデルあり)

■発売日： 2026年3月5日（木）

■価格： バーシティ(メンズ)24,200円（税込）、バーシティエアリー(メンズ)22,000円（税込）、バーシティ(レディース)22,000円（税込）、バーシティエアリー(レディース)19,800円(税込)

■サイズ展開： メンズ26~29cm、レディース23~26cm

■カラーバリエーション： バーシティ(メンズ)：Natural Black(Natural Black), Light Burnt Olive(Natural White) バーシティ(レディース)：Blizzard Dark Anthracite(Bllizard), Light Burnt Olive(Natural White) バーシティエアリー(メンズ)：Blizzard(Blizzard), Mid Yellow(Blizzard) バーシティエアリー(レディース)：Natural Black(Natural Black), Mid Yellow(Blizzard)

■販売店：Allbirds直営店舗(丸の内店・原宿店・グランフロント大阪店)およびPOPUPストア(キャナルシティ博多店)、オンラインストア

■ブランドサイトURL：https://www.goldwin.co.jp/store/brand/allbirds

■商品詳細URL：https://www.goldwin.co.jp/store/brand/allbirds/contents/varsity-varsityairy/

Allbirdsについて

サッカーの元ニュージーランド代表のティム・ブラウンとバイオテクノロジーの専門家であるジョーイ・ズウィリンジャー。2人の異色のチームにより、2016年にサンフランシスコで誕生したのが「Allbirds（オールバーズ）」です。

大きなロゴや派手なカラー、ケミカルな素材で作られた従来のシューズ製造に疑問を持ち、着目したのが、ティムの母国であるニュージーランドのメリノウールでした。ティムは優れたメリノウールの可能性を信じ、ジョーイとタッグを組み、快適性とサステナビリティ、シンプルなデザイン性を兼ね備えた「Allbirds」が誕生しました。

代表作である「Wool Runners（ウールランナー）」は高品質のメリノウールが柔らかく足を包み込みます。保温性、通気性、消臭性に優れたその快適性はもちろん、シューレースに再生ポリエステル、インソールにはヒマシ油、靴底はサトウキビから生まれた SweetFoam(R)を用い、カーボンフットプリントを抑えるといった環境に配慮した徹底的なモノ作りを行ってきました。さらには洗濯機で丸洗いできるその利便性が共感を呼びました。日々最新のテクノロジーを生み出しているシリコンバレーで支持を集め、アカデミー賞の受賞経験もあり環境活動家でもあるレオナルド・ディカプリオ氏が投資をし、その評価は世界中に広まっていきました。

その後も、ユーカリ繊維で作られた通気性と快適さをそなえたメッシュ構造の「Tree（ツリー）」シリーズ、100％植物性レザーの「Plant (プラント) 」シリーズを発売し、サステナブルで革新的な素材開発を行い、地球環境への負荷を考慮した現代社会に必要とされている商品を世の中に送り出しています。

店舗について

Allbirds原宿

ストア名：Allbirds 原宿（オールバーズ原宿）

住 所 ：東京都渋谷区神宮前1-14-34

原宿神宮の森ビル1階

電話番号： 03-6804-6827

営業時間：10：00 ～ 19：00 不定休

Allbirds丸の内

ストア名：Allbirds 丸の内（オールバーズ丸の内）

住 所 ：東京都千代田区丸の内3-4-1

新国際ビル1階 105区

電話番号： 03-6812-2580

営業時間：11：00 ～ 20：00 不定休

※ 日・祝日は10：00 ～ 19：00

Allbirds大阪

ストア名：Allbirds 大阪（オールバーズ大阪）

住 所 ：大阪市北区大深町4-20

グランフロント大阪 南館4F

電話番号： 06-6487-8841

営業時間：11：00 ～ 21：00 不定休

Allbirds キャナルシティ博多

ストア名：Allbirds キャナルシティ博多（オールバーズキャナルシティ博多）

住 所 ：福岡県福岡市博多区住吉1-2-22 キャナルシティOPA 3F

電話番号： 092-263-2132

営業時間：10：00 ～ 21：00 不定休

お問い合わせ先

株式会社ゴールドウイン カスタマーサービスセンター

TEL :0120-307-560

受付時間：9:30~17:00（土日祝日及び、当社指定休業日を除く)