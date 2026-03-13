【最短翌日出荷100%保証】卒業・卒団シーズンの「駆け込み需要」に対応

株式会社フォーカス

幼稚園・保育園の卒園や、部活動・スポーツクラブの卒団など、3月は別れと立ち会いの季節です。しかし、多忙な年度末においてオリジナルグッズ制作は「デザインが決まらない」「納期が間に合わない」といった理由で断念されるケースが少なくありません。CLAT-JAPANでは、こうした課題を解決するため、特急料金を一切取らずに「翌日出荷」を100%保証する体制を整えています。

◆CLAT-JAPAN（クラティージャパン）とは

クラティージャパンは、株式会社フォーカス（本社：山梨県甲斐市、代表取締役：常松 憲太）が2014年に立ち上げたオリジナルグッズ制作サービスです。

最大の特長は、特急料金なしで最短翌日発送を100％保証する短納期体制と、デザイン作成0円・修正回数無制限のサポート体制です。オリジナルグッズ制作業界では、最短でも3～5営業日での発送が一般的とされていますが、私たちはお客様の大切な時間を守るため、迅速に商品をお届けできる仕組みを整えています。

私たちは、「時間」はお客様の人生そのものだと考えています。商品を選ぶ時間、デザインを考える時間、仕事の時間、そして大切なプライベートの時間も、すべてかけがえのないものです。お届け日の遅れやデザインの相違によってお客様の時間を損なうことがないよう、安心してお任せいただける体制づくりを徹底しています。

また、オリジナルグッズづくりで大切なデザインについても、手書きのラフやイメージからの作成を含めて丁寧にサポートしています。どのようにデザインを作ればよいかわからない、頭の中のイメージを形にできないといった不安を抱えるお客様にも寄り添いながら、納得できる仕上がりにたどり着くまで何度でも一緒に作り上げていきます。お客様の人生の価値、そして私たちと関わる時間の価値を最大化すること。それが、私たちが目指すサービスのあり方です。

◆おすすめの記念品

◇2day フェイスタオル綿（染料インクジェット）

やわらかな綿100%素材で肌にやさしく、敏感な肌の方でも安心してお使いいただけます。

汗をしっかり吸収し、持ち運びやすいフェイスタオルサイズで、卒業後もさまざまな場面で活躍します。思い出として残るだけでなく、毎日の暮らしにも役立つ、実用性の高い記念品です。

商品詳細 :https://www.forcus.co.jp/products/detail/031/1670◇レギュラーキャンバストートバッグ（M）

幼稚園・保育園の卒園におすすめの記念品。

小学校に進学すると、プリントや連絡帳、A4サイズの書類や教材を持ち運ぶ機会が増えます。底マチ付きなので厚みのある絵本やファイルもすっぽり収納でき、荷物が増えても型崩れしにくいため、通園・通学の心強い味方になります。

肩掛けしやすい長めの持ち手で、お子様にも扱いやすいバッグです。

商品詳細 :https://www.forcus.co.jp/products/detail/011/2827◇プレミアムTシャツ

ふっくらとした厚みとなめらかな肌ざわりで、肌が敏感な方にも安心して着られるTシャツです。落ち着いたカラーが中心なので、写真やイラスト、文字など、どんなデザインでもきれいに映えます。

デザインがはっきり見えるので、卒業式や最後の集合写真でもプリントがはっきり写って、思い出をしっかり残せます。

商品詳細 :https://www.forcus.co.jp/products/detail/001/979

◆オリジナルのパッケージでグレードアップも

製作した商品をオリジナルデザインのパッケージに入れてお届けできます。1個からお作り可能です。

用途やシーンに合わせたテンプレートデザインを多数ご用意。学校名や挿入するメッセージ、写真等は、ご希望の素材やテキストをご指示いただければ無料でデザイン仕上げをいたします。

オリジナルパッケージ包装サービス 詳細 :https://www.forcus.co.jp/wrapping

オリジナル記念品 詳細 :https://www.forcus.co.jp/feature/lp-graduationmemorial.html

【株式会社フォーカスについて】

2009年、現代表取締役の常松憲太が前職での経験をもとに独立し、株式会社フォーカスを設立。当初はBtoBのグッズ販売を中心とした事業展開で、現在主力となっているプリントTシャツ事業の売上構成比は約3割程度にとどまっていました。

転機となったのは、プリントTシャツを注文した高校生たちから届いた数多くの手紙や写真です。「思い出の一枚」を届けた感謝の声にふれたことで、それまでビジネスライクだった視点が大きく変わり、2012年にはプリントTシャツ事業への特化を決断。「商品を届ける」こと以上に、「記憶に残る体験を届ける」事業へと舵を切りました。2014年にはEC販売を開始し、季節変動の大きい販売サイクルへの対応を進めてきました。

2020年にはコロナ禍による売上減少と社員の退職が重なり、経営の危機に直面。しかし、中小事業者向けの融資制度を活用して自社プリント工場への設備投資を行い、同時に社員の平均年収を100万円引き上げるなど、環境改善にも着手。結果として、2021年には売上高が目標の1.5倍を超え、早期の業績回復を果たしました。現在は、海外市場へのEC展開や将来的な株式上場も見据え、社員一丸となって新たな成長フェーズへと挑戦を続けています。

私たちの理念は「集う価値に彩りを」。お客様の大切な記念となる日が彩るよう、仕組みや体制を日々整え続けています。お客様が私たちを信じて預けてくださる時間を、1分1秒でも「安心できる時間」「商品を楽しみに待つ時間」としていただくため、今後も「作りたい」という願いに全力で向き合ってまいります。

◆直近5年の売上推移

2019年 12.6億円

2020年 9.9億円

2021年 14.7億円

2022年 20.6億円

2023年 29.2億円

2024年 32.9億円

【会社概要】

企業名 ：株式会社フォーカス

本社所在地 ：山梨県甲斐市篠原984-1

電話 ：055-278-2311

代表取締役 ：常松 憲太

設立 ：2009年5月14日

資本金 ：9,900万円

従業員数 ：78名（2026年2月1日時点 グループ合計）

事業内容 ：オリジナルプリントウェアの販売

事業所 ：株式会社フォーカスクリエイティブ（静岡県浜松市）

ホームページ ：https://corp.forcus.co.jp/

ECサイト ：https://www.forcus.co.jp/