【AnimeJapan 2026】DMM.comが出展決定！DMM pictures設立10周年記念ブースも展開！

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）は、2026年3月28日(土)～3月29日(日)に開催されるAnimeJapan 2026 パブリックデーに出展、ブース詳細が決定したことをお知らせいたします。DMM pictures関連作品のステージ、DMM TVブースに加え、今年はDMM pictures設立10周年記念ゾーンも登場いたします。

特設サイト：https://info.tv.dmm.com/special/animejapan2026(https://info.tv.dmm.com/special/animejapan2026)

今年も【DMM.com／DMM TV】として、AnimeJapan 2026に出展！

今回のブースでは、「ステージゾーン」「DMM pictures10周年記念ゾーン」「DMM TVゾーン(さくら祭り風の休憩所)」の3つで構成されています。

ステージでは『キルアオ』『ダイヤのA actII -Second Season-』『炎炎ノ消防隊 参ノ章』『彼女、お借りします』など、DMM.comが展開するアニメーションレーベル「DMM pictures」の新作アニメーション作品のステージを開催、最新情報をお届けいたします。

DMM pictures10周年記念ゾーンでは、ステージで行う作品の巨大キービジュアル展示に加え、設立から今まで関わりのある作品の展示や、フォトスポットをご用意。さらに、特別展示『アニメって、挑戦だ』では、10年間でDMM picturesが製作した作品から、キャラクターが【目標や困難に勇敢に挑んでいくシーンとセリフ】を抜粋して展示を行います。

また、3年連続新作アニメ見放題作品数 年間No.1！※のDMM TVでは、さくら祭りをモチーフにした休憩所「DMM TVさくら祭り」を開催。「DMM TVさくら祭り」ではベンチに座りながら大きな桜を眺めたり、推し活グッズと写真を撮影したり、ゆっくりおくつろぎいただけます。さらに推しへの溢れる想いを定義したオリジナルラベルの“推し語録茶”の配布やステージ出演者の直筆サインをはじめとする豪華景品が抽選でゲットできるわなげ大会も実施を予定しております。

AnimeJapan 2026で歩き疲れたとき、荷物を整理したいとき、SNS投稿用の推しの写真撮影をしたいときなど、ぜひお気軽にお越しください。

※国内定額制動画配信サービスで配信された新作アニメの見放題作品が対象。

調査期間：2023~2025年12月1日~12/19／(株)コミュニケーション科学研究所調べ

■ブース概要

【日時】

2026年3月28日(土)9:00～17:00 ※最終入場16:30

2026年3月29日(日)9:00～17:00 ※最終入場16:30

【会場】

東京都江東区有明3-10-1

東京ビッグサイト 東6ホール

DMM.com／DMM TVブース（ブース番号：J10）

【特設ページURL】

https://info.tv.dmm.com/special/animejapan2026

■開催ステージ一覧

＜1日目：2026年3月28日(土)＞

１.TVアニメ『LV999の村人』チュートリアルステージ

【ステージ時間】12:20-13:00

【登壇者】猪股慧士、東山奈央、島崎信長、石見舞菜香

【公式サイト】https://lv999-anime.com/

(C)星月子猫・ふーみ/KADOKAWA/「LV999の村人」製作委員会

２.TVアニメ『ジャンケットバンク』スペシャルステージ

【ステージ時間】13:20-13:50

【登壇者】斉藤壮馬、安田陸矢

【公式サイト】https://junketbank-anime.com/

(C)田中一行／集英社・「ジャンケットバンク」製作委員会

３.TVアニメ『逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件』放送直前スペシャルステージ

【ステージ時間】14:10-14:40

【登壇者】芹澤優、早見沙織

【公式サイト】https://nigetsuri-anime.com/

(C)ももよ万葉・三登いつき・ながと牡蠣／SQUARE ENIX・逃げ釣り製作委員会

４. TVアニメ『俺と悠兄！』スペシャルステージ ― 椿と悠、ふたりの時間 ―

【ステージ時間】15:00-15:40

【登壇者】徳留慎乃佑、梅田修一朗

【公式X】https://x.com/oretoyunii

(C)中山幸／SQUARE ENIX・俺と悠兄！製作委員会

５.BACK TO SCHOOL!! TVアニメ『キルアオ』スペシャルステージ

【ステージ時間】16:00-16:30

【登壇者】三瓶由布子、和泉風花、佐久間大介

【公式サイト】https://kill-blue.jp/

(C)藤巻忠俊／集英社・「キルアオ」製作委員会

＜2日目：2026年3月29日(日)＞

１.TVアニメ『彼女、お借りします』5期 AnimeJapanスペシャルステージ AJと彼女 ―エーカノ―

【ステージ時間】11:00-11:40

【登壇者】堀江瞬、雨宮天、東山奈央

【公式サイト】https://kanokari-official.com/

(C)宮島礼吏・講談社／「彼女、お借りします」製作委員会2026

２.TVアニメ『炎炎ノ消防隊参ノ章』最終回直前スペシャルステージ～Final Fire Force Stage～

【ステージ時間】13:30-14:00

【登壇者】梶原岳人、小林裕介、M・A・O

【公式サイト】https://fireforce-anime.jp/

(C)大久保篤・講談社／特殊消防隊動画広報第参課

３.TVアニメ『「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます』スペシャルトークステージ

【ステージ時間】14:20-14:50

【登壇者】石川由依、斉藤壮馬

【公式サイト】https://kimiai-anime.com/

(C)水埜なつ・三沢ケイ・フレックスコミックス／きみ愛製作委員会

４.TVアニメ『魔王の娘は優しすぎる!!』スペシャルステージが賑やかすぎる!!

【ステージ時間】15:15-15:45

【登壇者】久野美咲、大橋彩香、伊藤彩沙

【公式サイト】https://maomusu.com/

(C)坂本遊也・白泉社／「魔王の娘は優しすぎる!!」製作委員会

５.TVアニメ『ダイヤのA actII -Second Season-』THE TALK

【ステージ時間】16:00-16:30

【登壇者】逢坂良太、島崎信長、櫻井孝宏

【公式サイト】https://diaace.com/

(C)寺嶋裕二・講談社／「ダイヤのA actII‐SS‐」製作委員会・テレビ東京

※各ステージの予定時間・出演者は変更となる場合がございます。

※ステージの参加方法等の詳細は後日発表いたします。特設ページをご確認ください。

https://info.tv.dmm.com/special/animejapan2026/

■物販情報

今年も『ダイヤのA actII-Second Season-』『彼女、お借りします』『キルアオ』『魔王の娘は優しすぎる!!』『俺と悠兄！』ほか、DMM pictures関連作品のグッズを販売いたします。

先行販売商品も多数ございますので是非お立ち寄りください。

https://info.tv.dmm.com/special/animejapan2026/goods/

■DMM pictures設立10周年ゾーン

DMM.comのアニメーションレーベル『DMM pictures』が設立10周年を迎えるにあたり、特設ブースをご用意！

スペシャルフォトスポットやここでしか体験できないコンテンツをお届けします。

エリアの入口ではDMM pictures製作のアニメからキャラクターが大集合してお出迎え！

その他、DMM picturesが過去10年間で手がけた作品KVや、企画展示などを予定しています。

詳細は後日発表予定なのでお楽しみに！

■休憩所「DMM TVさくら祭り」

DMM TVブースではさくら祭りをモチーフにした休憩所「DMM TVさくら祭り」を開催。

昨年はなかった新しいコンテンツも登場！

楽しみ方のポイント！

・AnimeJapan 2026で歩き疲れたときは、大きな桜を眺めながらベンチに座って休憩！

・ベンチに座りながら、会場でゲットしたグッズを整理しよう！

・推しのグッズと写真撮影を楽しもう！

さらに、昨年の出展でも大好評の“推し語録茶”が今年も登場！

本ブースにご来場いただき、DMM TVアニメ公式Xのフォロー&対象投稿のリポストいただいた方に、“推しへの溢れる想いが語録になった”オリジナルラベルのお茶をプレゼントいたします。

また、今年はステージ出演者の直筆サインをはじめとする豪華景品が抽選でゲットできるわなげ大会も実施予定です。

是非、DMM TVさくら祭りにお越しください！

※実施内容は予告なく変更となる場合があります。詳細は特設サイト(https://info.tv.dmm.com/special/animejapan2026/dmmtv/)をご確認ください。

【“推し語録茶”とは…】

DMM TVアニメ公式Xにご投稿いただいた“推しへの溢れる想いを語録”にしたオリジナルラベルドリンクです。

AnimeJapan 2026「DMM TVさくら祭り」でしか手に入らない特別な“推し語録茶”で一休みしませんか？

※お一人様一回のみのご参加となります。

※当商品の転売は固くお断りします。

※お茶の配布数が予定上限に達し次第、配布を終了させていただきます。

■「DMM TV」について

DMM TVはアニメを主軸に、バラエティや2.5次元作品・舞台・ミュージカル、ドラマ、映画など幅広いジャンルのコンテンツを提供する、DMMの総合動画配信サービスです。

月額550円(税込)(※1)の「DMMプレミアム」に登録することでお楽しみいただける国内見放題作品数は業界第2位(※2)！さらに、新作アニメの見放題作品数は3年連続でNo.1(※3)！新作から独占配信作品、そしてオリジナル作品まで、アニメ約6,300作品、エンタメを含む21万本以上のコンテンツをスマートフォン・PC・TVアプリなどからお楽しみいただけます(※4)。

※1 App Store、Google Playからの登録は月額650円（税込）となります

※2 GEM Partners調べ（国内の映画・ドラマ・アニメの合計話数／2024年10月調べ）

※3 国内定額制動画配信サービスで配信されている新作アニメの見放題作品が対象。

調査期間： 2023~2025年12月1日~19日

調査委託先：(株)コミュニケーション科学研究所

調査手法：デスクリサーチ

※4 2026年2月時点

・「DMM TV」：https://tv.dmm.com/vod/

・「DMMプレミアム」：https://premium.dmm.com/welcome/

本リリース掲載時には下記を必ず併記下さい。

・DMM pictures 公式X：https://x.com/DMM_pictures

・DMM pictures 公式YouTube：https://www.youtube.com/@dmmpictures9719

・DMM TV アニメ 公式X：https://x.com/DMMTV_ANIME_PR

・DMM TV アニメ&声優 公式YouTube：https://www.youtube.com/@dmmtv-anime

・DMM TV アニメ&声優 公式TikTok：https://www.tiktok.com/@dmmtv_anime_pr

・DMM TV 公式X：https://x.com/DMMTV_PR

・DMM TV 公式インスタグラム：https://www.instagram.com/dmmtv_pr